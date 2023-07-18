Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 18 лип, 2023 19:59
Извините, но мы не смогли найти страницу, которую вы искали.
ЛАД
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Додано: Вів 18 лип, 2023 20:03
ЛАД написав:
Извините, но мы не смогли найти страницу, которую вы искали.
Вот правильная ссылка:
https://www.internations.org/expat-insi ... pats-40353
В своем тексте выше подправил. Спасибо.
akurt
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