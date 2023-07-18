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ЛАД написав:1. В Харьков вернулось очень много людей. Но в основном ВПЛ в Украине. Почему бы не вернуться из-за границы? Видимо, условия заметно лучше. 2. Сколько лет "хлопцю"? Поколение лентяев?
1. Є умовно дві категорії: ті що бігли від війни і ті, що бігли на соціал. Тому, поки йде війна в Україні а за кордоном є халявне життя ці дві категорії будуть закордоном. 2. Парубку років 30-32, дуже розумний, але дурна родина. Тому, замість дати йому можливість займатися, вирішили інакше. І навіть "с калькулятором не порахували":)))
1. "від війни бігли" все. В самом начале, по-моему, даже не знали, что там будет с социалом. Позже, возможно, уже и из-за социала. Но на запад/в центр Украины тоже бежали от войны. Многие (большинство?) уже вернулись. Почему и написал, что, видимо, условия "там" заметно лучше, чем ВПЛ в Украине.
ви ж самі і пишете: "К ракетным атакам никто не привык. Можно не обращать внимания, но на психику действует. Пусть даже подсознательно. Ещё больше достают постоянные воздушные тревоги, особенно летом (зимой, с закрытыми окнами не так слышно)" "Не чути взимку, бо вікна закриті", підходить тільки тим, хто забил на тревоги. Кто не забил- орієнтується на додаток в телефоні. Я спочатку чую обидва телефони, а потім вже на вулиці
ЛАД написав:2. "Парубок років 30-32, дуже розумний" может/должен принимать решения сам, не слушая (как минимум, не просто полностью подчиняясь) дурній родині. Ну и в таком возрасте можно ещё какое-то время тяжело поработать. И подумать, чем заниматься дальше.
Он не "подчиняется", а возможно хочет побаловать свою семью: жену, ребенка и маму. Согласна,что учиться можно и нужно в любом возрасте. А в 35 и с двумя детьми это даже легче:)), чем в 32 с одним. Ну, это их решение, оставим их в покое. Просто, это был один из немногих, у кого действительно здесь могло " всё получиться", и не разнорабочим. Но пока обрезали крылья.