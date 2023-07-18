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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 975976977978
Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 19:59

  akurt написав:...........
Джерело: https://www.internations.org/expat-insi ... 0353Kuwait
.........

Извините, но мы не смогли найти страницу, которую вы искали.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 20:03

  ЛАД написав:
  akurt написав:...........
Джерело: https://www.internations.org/expat-insi ... 0353Kuwait
.........

Извините, но мы не смогли найти страницу, которую вы искали.

Вот правильная ссылка:
https://www.internations.org/expat-insi ... pats-40353
В своем тексте выше подправил. Спасибо.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 20:56

  ЛАД написав:
  Wisznia2021 написав:
  ЛАД написав:1. В Харьков вернулось очень много людей. Но в основном ВПЛ в Украине.
Почему бы не вернуться из-за границы? Видимо, условия заметно лучше.
2. Сколько лет "хлопцю"? Поколение лентяев?

1. Є умовно дві категорії: ті що бігли від війни і ті, що бігли на соціал. Тому, поки йде війна в Україні а за кордоном є халявне життя ці дві категорії будуть закордоном.
2. Парубку років 30-32, дуже розумний, але дурна родина. Тому, замість дати йому можливість займатися, вирішили інакше. І навіть "с калькулятором не порахували":)))

1. "від війни бігли" все. В самом начале, по-моему, даже не знали, что там будет с социалом. Позже, возможно, уже и из-за социала.
Но на запад/в центр Украины тоже бежали от войны. Многие (большинство?) уже вернулись.
Почему и написал, что, видимо, условия "там" заметно лучше, чем ВПЛ в Украине.

ви ж самі і пишете:
"К ракетным атакам никто не привык. Можно не обращать внимания, но на психику действует. Пусть даже подсознательно. Ещё больше достают постоянные воздушные тревоги, особенно летом (зимой, с закрытыми окнами не так слышно)"
"Не чути взимку, бо вікна закриті", підходить тільки тим, хто забил на тревоги.
Кто не забил- орієнтується на додаток в телефоні. Я спочатку чую обидва телефони, а потім вже на вулиці
  ЛАД написав:2. "Парубок років 30-32, дуже розумний" может/должен принимать решения сам, не слушая (как минимум, не просто полностью подчиняясь) дурній родині.
Ну и в таком возрасте можно ещё какое-то время тяжело поработать. И подумать, чем заниматься дальше.

Он не "подчиняется", а возможно хочет побаловать свою семью: жену, ребенка и маму. Согласна,что учиться можно и нужно в любом возрасте. А в 35 и с двумя детьми это даже легче:)), чем в 32 с одним.
Ну, это их решение, оставим их в покое.
Просто, это был один из немногих, у кого действительно здесь могло " всё получиться", и не разнорабочим. Но пока обрезали крылья.
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 21:10

На цьому форумі діючого президента можна тільки брудом поливати, а передостаннього хвалити? І це на 15 місяць війни? Шмідт досі свої відосікі постить? Прибрали мій пост, не розумію чого
Wisznia2021
 
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