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#<1 ... 975976977978 Додано: Вів 18 лип, 2023 19:59 akurt написав: ...........

Джерело: https://www.internations.org/expat-insi ... 0353Kuwait

......... ...........Джерело:.........

Извините, но мы не смогли найти страницу, которую вы искали. ЛАД 2 Повідомлень: 25180 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5077 раз. Подякували: 4728 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 20:03 ЛАД написав: akurt написав: ...........

Джерело: https://www.internations.org/expat-insi ... 0353Kuwait

......... ...........Джерело:.........

Извините, но мы не смогли найти страницу, которую вы искали.

Вот правильная ссылка:

https://www.internations.org/expat-insi ... pats-40353

В своем тексте выше подправил. Спасибо. Вот правильная ссылка:В своем тексте выше подправил. Спасибо. akurt

Повідомлень: 8026 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3205 раз. Подякували: 1094 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 20:56 ЛАД написав: Wisznia2021 написав: ЛАД написав: 1. В Харьков вернулось очень много людей. Но в основном ВПЛ в Украине.

Почему бы не вернуться из-за границы? Видимо, условия заметно лучше.

2. Сколько лет "хлопцю"? Поколение лентяев? 1. В Харьков вернулось очень много людей. Но в основном ВПЛ в Украине.Почему бы не вернуться из-за границы? Видимо, условия заметно лучше.2. Сколько лет "хлопцю"? Поколение лентяев?

1. Є умовно дві категорії: ті що бігли від війни і ті, що бігли на соціал. Тому, поки йде війна в Україні а за кордоном є халявне життя ці дві категорії будуть закордоном.

2. Парубку років 30-32, дуже розумний, але дурна родина. Тому, замість дати йому можливість займатися, вирішили інакше. І навіть "с калькулятором не порахували":))) 1. Є умовно дві категорії: ті що бігли від війни і ті, що бігли на соціал. Тому, поки йде війна в Україні а за кордоном є халявне життя ці дві категорії будуть закордоном.2. Парубку років 30-32, дуже розумний, але дурна родина. Тому, замість дати йому можливість займатися, вирішили інакше. І навіть "с калькулятором не порахували":)))

1. "від війни бігли" все. В самом начале, по-моему, даже не знали, что там будет с социалом. Позже, возможно, уже и из-за социала.

Но на запад/в центр Украины тоже бежали от войны. Многие (большинство?) уже вернулись.

Почему и написал, что, видимо, условия "там" заметно лучше, чем ВПЛ в Украине. 1. "від війни бігли" все. В самом начале, по-моему, даже не знали, что там будет с социалом. Позже, возможно, уже и из-за социала.Но на запад/в центр Украины тоже бежали от войны. Многие (большинство?) уже вернулись.Почему и написал, что, видимо, условия "там" заметно лучше, чем ВПЛ в Украине.

ви ж самі і пишете:

"К ракетным атакам никто не привык. Можно не обращать внимания, но на психику действует. Пусть даже подсознательно. Ещё больше достают постоянные воздушные тревоги, особенно летом (зимой, с закрытыми окнами не так слышно)"

"Не чути взимку, бо вікна закриті", підходить тільки тим, хто забил на тревоги.

Кто не забил- орієнтується на додаток в телефоні. Я спочатку чую обидва телефони, а потім вже на вулиці

ЛАД написав: 2. "Парубок років 30-32, дуже розумний" может/должен принимать решения сам, не слушая (как минимум, не просто полностью подчиняясь) дурній родині.

Ну и в таком возрасте можно ещё какое-то время тяжело поработать. И подумать, чем заниматься дальше. 2. "Парубок років 30-32, дуже розумний" может/должен принимать решения сам, не слушая (как минимум, не просто полностью подчиняясь) дурній родині.Ну и в таком возрасте можно ещё какое-то время тяжело поработать. И подумать, чем заниматься дальше.

Он не "подчиняется", а возможно хочет побаловать свою семью: жену, ребенка и маму. Согласна,что учиться можно и нужно в любом возрасте. А в 35 и с двумя детьми это даже легче:)), чем в 32 с одним.

Ну, это их решение, оставим их в покое.

Просто, это был один из немногих, у кого действительно здесь могло " всё получиться", и не разнорабочим. Но пока обрезали крылья. ви ж самі і пишете:"К ракетным атакам никто не привык. Можно не обращать внимания, но на психику действует. Пусть даже подсознательно. Ещё больше достают постоянные воздушные тревоги, особенно летом (зимой, с закрытыми окнами не так слышно)""Не чути взимку, бо вікна закриті", підходить тільки тим, хто забил на тревоги.Кто не забил- орієнтується на додаток в телефоні. Я спочатку чую обидва телефони, а потім вже на вулиціОн не "подчиняется", а возможно хочет побаловать свою семью: жену, ребенка и маму. Согласна,что учиться можно и нужно в любом возрасте. А в 35 и с двумя детьми это даже легче:)), чем в 32 с одним.Ну, это их решение, оставим их в покое.Просто, это был один из немногих, у кого действительно здесь могло " всё получиться", и не разнорабочим. Но пока обрезали крылья. Wisznia2021 Повідомлень: 433 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 40 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 21:10 На цьому форумі діючого президента можна тільки брудом поливати, а передостаннього хвалити? І це на 15 місяць війни? Шмідт досі свої відосікі постить? Прибрали мій пост, не розумію чого Wisznia2021 Повідомлень: 433 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 40 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 22:17 Wisznia2021 написав: На цьому форумі діючого президента можна тільки брудом поливати, а передостаннього хвалити? І це на 15 місяць війни? Шмідт досі свої відосікі постить? Прибрали мій пост, не розумію чого На цьому форумі діючого президента можна тільки брудом поливати, а передостаннього хвалити? І це на 15 місяць війни? Шмідт досі свої відосікі постить? Прибрали мій пост, не розумію чого

а є за що хвалити теперішнього?

а передостанній до чого? він що "керує"? а є за що хвалити теперішнього?а передостанній до чого? він що "керує"? flyman

Повідомлень: 31948 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1519 раз. Подякували: 2675 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 975976977978 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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