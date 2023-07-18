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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 976977978979>
Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 19:59

  akurt написав:...........
Джерело: https://www.internations.org/expat-insi ... 0353Kuwait
.........

Извините, но мы не смогли найти страницу, которую вы искали.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 20:03

  ЛАД написав:
  akurt написав:...........
Джерело: https://www.internations.org/expat-insi ... 0353Kuwait
.........

Извините, но мы не смогли найти страницу, которую вы искали.

Вот правильная ссылка:
https://www.internations.org/expat-insi ... pats-40353
В своем тексте выше подправил. Спасибо.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 20:56

  ЛАД написав:
  Wisznia2021 написав:
  ЛАД написав:1. В Харьков вернулось очень много людей. Но в основном ВПЛ в Украине.
Почему бы не вернуться из-за границы? Видимо, условия заметно лучше.
2. Сколько лет "хлопцю"? Поколение лентяев?

1. Є умовно дві категорії: ті що бігли від війни і ті, що бігли на соціал. Тому, поки йде війна в Україні а за кордоном є халявне життя ці дві категорії будуть закордоном.
2. Парубку років 30-32, дуже розумний, але дурна родина. Тому, замість дати йому можливість займатися, вирішили інакше. І навіть "с калькулятором не порахували":)))

1. "від війни бігли" все. В самом начале, по-моему, даже не знали, что там будет с социалом. Позже, возможно, уже и из-за социала.
Но на запад/в центр Украины тоже бежали от войны. Многие (большинство?) уже вернулись.
Почему и написал, что, видимо, условия "там" заметно лучше, чем ВПЛ в Украине.

ви ж самі і пишете:
"К ракетным атакам никто не привык. Можно не обращать внимания, но на психику действует. Пусть даже подсознательно. Ещё больше достают постоянные воздушные тревоги, особенно летом (зимой, с закрытыми окнами не так слышно)"
"Не чути взимку, бо вікна закриті", підходить тільки тим, хто забил на тревоги.
Кто не забил- орієнтується на додаток в телефоні. Я спочатку чую обидва телефони, а потім вже на вулиці
  ЛАД написав:2. "Парубок років 30-32, дуже розумний" может/должен принимать решения сам, не слушая (как минимум, не просто полностью подчиняясь) дурній родині.
Ну и в таком возрасте можно ещё какое-то время тяжело поработать. И подумать, чем заниматься дальше.

Он не "подчиняется", а возможно хочет побаловать свою семью: жену, ребенка и маму. Согласна,что учиться можно и нужно в любом возрасте. А в 35 и с двумя детьми это даже легче:)), чем в 32 с одним.
Ну, это их решение, оставим их в покое.
Просто, это был один из немногих, у кого действительно здесь могло " всё получиться", и не разнорабочим. Но пока обрезали крылья.
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 21:10

На цьому форумі діючого президента можна тільки брудом поливати, а передостаннього хвалити? І це на 15 місяць війни? Шмідт досі свої відосікі постить? Прибрали мій пост, не розумію чого
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 22:17

  Wisznia2021 написав:На цьому форумі діючого президента можна тільки брудом поливати, а передостаннього хвалити? І це на 15 місяць війни? Шмідт досі свої відосікі постить? Прибрали мій пост, не розумію чого

а є за що хвалити теперішнього?
а передостанній до чого? він що "керує"?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 01:08

  Starikan написав:И пусть простит меня пани Вишня, но мне и моим друзьям и коллегам по работе даже в голову не приходило голосовать за Зе. Просто априори. Сейчас я отношусь к нему нейтрально, да и меня, помимо военных новостей, никакие игры в верхах не интересуют.

Да, не стоит извиняться:)))), да что Вы.
Я ходила только на первый тур и голосовала за кандидата, который был априори непроходной- даже не знаю, набрал ли он 1%. Считаю, что в принципе, было не за кого голосовать, к сожалению. Честно?- зачем Зе в это ввязался - не понимаю. Но сейчас я его поддерживаю.
Но говорить, что до Зе кто-то был лучше- даже не знаю, как такое назвать. Промолчу.
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 01:16

Wisznia2021
И кто был этот "статист" в выборах?
Уж не Василь Протывсих?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 01:24

  andrijk777 написав:
  rjkz написав:Если не считать вырубку лесов, которая в сумасшедших объемах началась еще в 90-е, а сейчас достигла каких-то безумных масштабов.

Коли вже там останнє деревце вирубають? :D :D :D


Не смешно.
После первого раза посещения Карпат в году эдак 1983, я, который никогда не увлекался рисованием, вдохновился настолько, что 1 сентября, на уроке рисования на тему "Как я провел лето" (с) нарисовал горный пейзаж. После привычных троек по рисованию, 5с пятью плюсами и месяц на стенде в вестибюле школы.
Я обожал Карпаты, с тех пор мы почти каждое лето отдыхали в Прикарпатье.
Видеть "лысыми" те Горы - лучше не видеть.
Равно как и испоганенный безумной застройкой некогда красивый Киев.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 01:48

  akurt написав:Так, rjkz, Вы не темните и зубы нам евреями не заговаривайте, лучше вот это прокомментируйте: среди воровства зубных паст и салфеток живете? Просто там - это массово, это часто. Это - все. Это везде. Люди - наши - как видите, всё знают.
  vitaliiangel написав:
В магазинах Сан-Франциско начали вешать цепи на морозилки, а остальные товары прятать за пластиковыми экранами. Так владельцы пытаются защититься от многочисленных краж. Порой воры приходят по 20 раз за день. Даже такие недорогие товары, как зубная паста и салфетки, теперь под замком.


Что тут комментировать?
Есть такое и в НЙ.
Сейчас в ближайщей сетевой аптеке пасты за стеклянными дверцами.

Соседка рассказала, что в ближайшем Маршаллсе стоит очередь в кассу, а в проходе между стеллажами афроамериканец открыл огромный чемодан, открывает коробки с кроссовками и ссыпает в чемодан, когда наполнил - пошел на выход.
Мимо кассы. За ним второй - с огромным мешком с вещами.
Я не знаю чего тут больше - заигрывания с ЦА демократами или страх на неприкрытый публичный шантаж со стороны лидеров блм.
Стоит напомнить, что США - это Соединенные ШТАТЫ (государства) Америки.
И то, на что в одном штате смотрится сквозь пальцы, в другом штате мгновенно и жестко пресекается.
И хотя я по прежнему считаю НЙ - лучшим местом для старта, но это не идеальное место для жизни. Поэтому пока отложил идею о покупке арендной недвижимости в НЙ и рассматриваю возможность "через 2 года" (с) переехать в Нью-Джерси.
Но пока "пазлл" не складывается в НДЖ. Высокие праперти такс, которые выливаются в самые лучшие школы в стране. Но к тому моменту мне надо будет их школы на 6 лет с учетом окончания школы младшим. При этом скромный домик в той эрии - порядка 500 куе и 12-13 куе праперти такс в год. Это финансово нецелесообразно.
В одном из недавно подброшенных Ютубом видео бывшая расиянка, а ныне американка-дальнобойщица (в тиме с мужем, на своем траке) купили почти новый дом НЕ ИЗ ОВНАИПАЛОК во Флориде за 375 куе, там праперти такс (если я не ошибаюсь) нулевой или очкнь небольшой
Смотреть не очень на нее приятно, лучше не слушать.
Принять к сведению, что дом за 375 куе и площадь дома.
После этого выключить звук, иначе мозг начнет тупеть с каждой секундой.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 02:02

  Wisznia2021 написав:На цьому форумі діючого президента можна тільки брудом поливати, а передостаннього хвалити? І це на 15 місяць війни? Шмідт досі свої відосікі постить? Прибрали мій пост, не розумію чого

Это Вы ещё не на военной ветке. :)
ЛАД
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