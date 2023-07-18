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#<1 ... 976977978979> Додано: Вів 18 лип, 2023 19:59 akurt написав: ...........

Джерело: https://www.internations.org/expat-insi ... 0353Kuwait

......... ...........Джерело:.........

Извините, но мы не смогли найти страницу, которую вы искали. ЛАД 2 Повідомлень: 25190 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5078 раз. Подякували: 4728 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 20:03 ЛАД написав: akurt написав: ...........

Джерело: https://www.internations.org/expat-insi ... 0353Kuwait

......... ...........Джерело:.........

Извините, но мы не смогли найти страницу, которую вы искали.

Вот правильная ссылка:

https://www.internations.org/expat-insi ... pats-40353

В своем тексте выше подправил. Спасибо. Вот правильная ссылка:В своем тексте выше подправил. Спасибо. akurt

Повідомлень: 8026 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3205 раз. Подякували: 1094 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 20:56 ЛАД написав: Wisznia2021 написав: ЛАД написав: 1. В Харьков вернулось очень много людей. Но в основном ВПЛ в Украине.

Почему бы не вернуться из-за границы? Видимо, условия заметно лучше.

2. Сколько лет "хлопцю"? Поколение лентяев? 1. В Харьков вернулось очень много людей. Но в основном ВПЛ в Украине.Почему бы не вернуться из-за границы? Видимо, условия заметно лучше.2. Сколько лет "хлопцю"? Поколение лентяев?

1. Є умовно дві категорії: ті що бігли від війни і ті, що бігли на соціал. Тому, поки йде війна в Україні а за кордоном є халявне життя ці дві категорії будуть закордоном.

2. Парубку років 30-32, дуже розумний, але дурна родина. Тому, замість дати йому можливість займатися, вирішили інакше. І навіть "с калькулятором не порахували":))) 1. Є умовно дві категорії: ті що бігли від війни і ті, що бігли на соціал. Тому, поки йде війна в Україні а за кордоном є халявне життя ці дві категорії будуть закордоном.2. Парубку років 30-32, дуже розумний, але дурна родина. Тому, замість дати йому можливість займатися, вирішили інакше. І навіть "с калькулятором не порахували":)))

1. "від війни бігли" все. В самом начале, по-моему, даже не знали, что там будет с социалом. Позже, возможно, уже и из-за социала.

Но на запад/в центр Украины тоже бежали от войны. Многие (большинство?) уже вернулись.

Почему и написал, что, видимо, условия "там" заметно лучше, чем ВПЛ в Украине. 1. "від війни бігли" все. В самом начале, по-моему, даже не знали, что там будет с социалом. Позже, возможно, уже и из-за социала.Но на запад/в центр Украины тоже бежали от войны. Многие (большинство?) уже вернулись.Почему и написал, что, видимо, условия "там" заметно лучше, чем ВПЛ в Украине.

ви ж самі і пишете:

"К ракетным атакам никто не привык. Можно не обращать внимания, но на психику действует. Пусть даже подсознательно. Ещё больше достают постоянные воздушные тревоги, особенно летом (зимой, с закрытыми окнами не так слышно)"

"Не чути взимку, бо вікна закриті", підходить тільки тим, хто забил на тревоги.

Кто не забил- орієнтується на додаток в телефоні. Я спочатку чую обидва телефони, а потім вже на вулиці

ЛАД написав: 2. "Парубок років 30-32, дуже розумний" может/должен принимать решения сам, не слушая (как минимум, не просто полностью подчиняясь) дурній родині.

Ну и в таком возрасте можно ещё какое-то время тяжело поработать. И подумать, чем заниматься дальше. 2. "Парубок років 30-32, дуже розумний" может/должен принимать решения сам, не слушая (как минимум, не просто полностью подчиняясь) дурній родині.Ну и в таком возрасте можно ещё какое-то время тяжело поработать. И подумать, чем заниматься дальше.

Он не "подчиняется", а возможно хочет побаловать свою семью: жену, ребенка и маму. Согласна,что учиться можно и нужно в любом возрасте. А в 35 и с двумя детьми это даже легче:)), чем в 32 с одним.

Ну, это их решение, оставим их в покое.

Просто, это был один из немногих, у кого действительно здесь могло " всё получиться", и не разнорабочим. Но пока обрезали крылья. ви ж самі і пишете:"К ракетным атакам никто не привык. Можно не обращать внимания, но на психику действует. Пусть даже подсознательно. Ещё больше достают постоянные воздушные тревоги, особенно летом (зимой, с закрытыми окнами не так слышно)""Не чути взимку, бо вікна закриті", підходить тільки тим, хто забил на тревоги.Кто не забил- орієнтується на додаток в телефоні. Я спочатку чую обидва телефони, а потім вже на вулиціОн не "подчиняется", а возможно хочет побаловать свою семью: жену, ребенка и маму. Согласна,что учиться можно и нужно в любом возрасте. А в 35 и с двумя детьми это даже легче:)), чем в 32 с одним.Ну, это их решение, оставим их в покое.Просто, это был один из немногих, у кого действительно здесь могло " всё получиться", и не разнорабочим. Но пока обрезали крылья. Wisznia2021 Повідомлень: 434 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 42 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 21:10 На цьому форумі діючого президента можна тільки брудом поливати, а передостаннього хвалити? І це на 15 місяць війни? Шмідт досі свої відосікі постить? Прибрали мій пост, не розумію чого Wisznia2021 Повідомлень: 434 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 42 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 22:17 Wisznia2021 написав: На цьому форумі діючого президента можна тільки брудом поливати, а передостаннього хвалити? І це на 15 місяць війни? Шмідт досі свої відосікі постить? Прибрали мій пост, не розумію чого На цьому форумі діючого президента можна тільки брудом поливати, а передостаннього хвалити? І це на 15 місяць війни? Шмідт досі свої відосікі постить? Прибрали мій пост, не розумію чого

а є за що хвалити теперішнього?

а передостанній до чого? він що "керує"? а є за що хвалити теперішнього?а передостанній до чого? він що "керує"? flyman

Повідомлень: 31948 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1519 раз. Подякували: 2675 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лип, 2023 01:08 Starikan написав: И пусть простит меня пани Вишня, но мне и моим друзьям и коллегам по работе даже в голову не приходило голосовать за Зе. Просто априори. Сейчас я отношусь к нему нейтрально, да и меня, помимо военных новостей, никакие игры в верхах не интересуют. И пусть простит меня пани Вишня, но мне и моим друзьям и коллегам по работе даже в голову не приходило голосовать за Зе. Просто априори. Сейчас я отношусь к нему нейтрально, да и меня, помимо военных новостей, никакие игры в верхах не интересуют.

Да, не стоит извиняться:)))), да что Вы.

Я ходила только на первый тур и голосовала за кандидата, который был априори непроходной- даже не знаю, набрал ли он 1%. Считаю, что в принципе, было не за кого голосовать, к сожалению. Честно?- зачем Зе в это ввязался - не понимаю. Но сейчас я его поддерживаю.

Но говорить, что до Зе кто-то был лучше- даже не знаю, как такое назвать. Промолчу. Да, не стоит извиняться:)))), да что Вы.Я ходила только на первый тур и голосовала за кандидата, который был априори непроходной- даже не знаю, набрал ли он 1%. Считаю, что в принципе, было не за кого голосовать, к сожалению. Честно?- зачем Зе в это ввязался - не понимаю. Но сейчас я его поддерживаю.Но говорить, что до Зе кто-то был лучше- даже не знаю, как такое назвать. Промолчу. Wisznia2021 Повідомлень: 434 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 42 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лип, 2023 01:16 Wisznia2021

И кто был этот "статист" в выборах?

Уж не Василь Протывсих? барабашов Повідомлень: 3310 З нами з: 16.06.15 Подякував: 253 раз. Подякували: 314 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лип, 2023 01:24 andrijk777 написав: rjkz написав: Если не считать вырубку лесов, которая в сумасшедших объемах началась еще в 90-е, а сейчас достигла каких-то безумных масштабов. Если не считать вырубку лесов, которая в сумасшедших объемах началась еще в 90-е, а сейчас достигла каких-то безумных масштабов.

Коли вже там останнє деревце вирубають? Коли вже там останнє деревце вирубають?



Не смешно.

После первого раза посещения Карпат в году эдак 1983, я, который никогда не увлекался рисованием, вдохновился настолько, что 1 сентября, на уроке рисования на тему "Как я провел лето" (с) нарисовал горный пейзаж. После привычных троек по рисованию, 5с пятью плюсами и месяц на стенде в вестибюле школы.

Я обожал Карпаты, с тех пор мы почти каждое лето отдыхали в Прикарпатье.

Видеть "лысыми" те Горы - лучше не видеть.

Равно как и испоганенный безумной застройкой некогда красивый Киев. Не смешно.После первого раза посещения Карпат в году эдак 1983, я, который никогда не увлекался рисованием, вдохновился настолько, что 1 сентября, на уроке рисования на тему "Как я провел лето" (с) нарисовал горный пейзаж. После привычных троек по рисованию, 5с пятью плюсами и месяц на стенде в вестибюле школы.Я обожал Карпаты, с тех пор мы почти каждое лето отдыхали в Прикарпатье.Видеть "лысыми" те Горы - лучше не видеть.Равно как и испоганенный безумной застройкой некогда красивый Киев. rjkz

Повідомлень: 15041 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7808 раз. Подякували: 4768 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лип, 2023 01:48 akurt написав: Так, rjkz, Вы не темните и зубы нам евреями не заговаривайте, лучше вот это прокомментируйте: среди воровства зубных паст и салфеток живете? Просто там - это массово, это часто. Это - все. Это везде. Люди - наши - как видите, всё знают.

vitaliiangel написав: В магазинах Сан-Франциско начали вешать цепи на морозилки, а остальные товары прятать за пластиковыми экранами. Так владельцы пытаются защититься от многочисленных краж. Порой воры приходят по 20 раз за день. Даже такие недорогие товары, как зубная паста и салфетки, теперь под замком. Так,, Вы не темните и зубы нам евреями не заговаривайте, лучше вот это прокомментируйте: среди воровства зубных паст и салфеток живете? Просто там - это массово, это часто. Это - все. Это везде. Люди - наши - как видите, всё знают.



Что тут комментировать?

Есть такое и в НЙ.

Сейчас в ближайщей сетевой аптеке пасты за стеклянными дверцами.



Соседка рассказала, что в ближайшем Маршаллсе стоит очередь в кассу, а в проходе между стеллажами афроамериканец открыл огромный чемодан, открывает коробки с кроссовками и ссыпает в чемодан, когда наполнил - пошел на выход.

Мимо кассы. За ним второй - с огромным мешком с вещами.

Я не знаю чего тут больше - заигрывания с ЦА демократами или страх на неприкрытый публичный шантаж со стороны лидеров блм.

Стоит напомнить, что США - это Соединенные ШТАТЫ (государства) Америки.

И то, на что в одном штате смотрится сквозь пальцы, в другом штате мгновенно и жестко пресекается.

И хотя я по прежнему считаю НЙ - лучшим местом для старта, но это не идеальное место для жизни. Поэтому пока отложил идею о покупке арендной недвижимости в НЙ и рассматриваю возможность "через 2 года" (с) переехать в Нью-Джерси.

Но пока "пазлл" не складывается в НДЖ. Высокие праперти такс, которые выливаются в самые лучшие школы в стране. Но к тому моменту мне надо будет их школы на 6 лет с учетом окончания школы младшим. При этом скромный домик в той эрии - порядка 500 куе и 12-13 куе праперти такс в год. Это финансово нецелесообразно.

В одном из недавно подброшенных Ютубом видео бывшая расиянка, а ныне американка-дальнобойщица (в тиме с мужем, на своем траке) купили почти новый дом НЕ ИЗ ОВНАИПАЛОК во Флориде за 375 куе, там праперти такс (если я не ошибаюсь) нулевой или очкнь небольшой

Смотреть не очень на нее приятно, лучше не слушать.

Принять к сведению, что дом за 375 куе и площадь дома.

После этого выключить звук, иначе мозг начнет тупеть с каждой секундой.

Что тут комментировать?Есть такое и в НЙ.Сейчас в ближайщей сетевой аптеке пасты за стеклянными дверцами.Соседка рассказала, что в ближайшем Маршаллсе стоит очередь в кассу, а в проходе между стеллажами афроамериканец открыл огромный чемодан, открывает коробки с кроссовками и ссыпает в чемодан, когда наполнил - пошел на выход.Мимо кассы. За ним второй - с огромным мешком с вещами.Я не знаю чего тут больше - заигрывания с ЦА демократами или страх на неприкрытый публичный шантаж со стороны лидеров блм.Стоит напомнить, что США - это Соединенные ШТАТЫ (государства) Америки.И то, на что в одном штате смотрится сквозь пальцы, в другом штате мгновенно и жестко пресекается.И хотя я по прежнему считаю НЙ - лучшим местом для старта, но это не идеальное место для жизни. Поэтому пока отложил идею о покупке арендной недвижимости в НЙ и рассматриваю возможность "через 2 года" (с) переехать в Нью-Джерси.Но пока "пазлл" не складывается в НДЖ. Высокие праперти такс, которые выливаются в самые лучшие школы в стране. Но к тому моменту мне надо будет их школы на 6 лет с учетом окончания школы младшим. При этом скромный домик в той эрии - порядка 500 куе и 12-13 куе праперти такс в год. Это финансово нецелесообразно.В одном из недавно подброшенных Ютубом видео бывшая расиянка, а ныне американка-дальнобойщица (в тиме с мужем, на своем траке) купили почти новый дом НЕ ИЗ ОВНАИПАЛОК во Флориде за 375 куе, там праперти такс (если я не ошибаюсь) нулевой или очкнь небольшойСмотреть не очень на нее приятно, лучше не слушать.Принять к сведению, что дом за 375 куе и площадь дома.После этого выключить звук, иначе мозг начнет тупеть с каждой секундой. rjkz

Повідомлень: 15041 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7808 раз. Подякували: 4768 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лип, 2023 02:02 Wisznia2021 написав: На цьому форумі діючого президента можна тільки брудом поливати, а передостаннього хвалити? І це на 15 місяць війни? Шмідт досі свої відосікі постить? Прибрали мій пост, не розумію чого На цьому форумі діючого президента можна тільки брудом поливати, а передостаннього хвалити? І це на 15 місяць війни? Шмідт досі свої відосікі постить? Прибрали мій пост, не розумію чого

Это Вы ещё не на военной ветке. Это Вы ещё не на военной ветке. ЛАД 2 Повідомлень: 25190 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5078 раз. Подякували: 4728 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 976977978979> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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