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#<1 ... 976977978979 Додано: Сер 19 лип, 2023 02:25 Wisznia2021 написав: ЛАД написав: Wisznia2021 написав: ----------------------

ЛАД

1. В Харьков вернулось очень много людей. Но в основном ВПЛ в Украине.

Почему бы не вернуться из-за границы? Видимо, условия заметно лучше.

2. Сколько лет "хлопцю"? Поколение лентяев?

----------------------

1. Є умовно дві категорії: ті що бігли від війни і ті, що бігли на соціал. Тому, поки йде війна в Україні а за кордоном є халявне життя ці дві категорії будуть закордоном.

2. Парубку років 30-32, дуже розумний, але дурна родина. Тому, замість дати йому можливість займатися, вирішили інакше. І навіть "с калькулятором не порахували":))) ----------------------1. В Харьков вернулось очень много людей. Но в основном ВПЛ в Украине.Почему бы не вернуться из-за границы? Видимо, условия заметно лучше.2. Сколько лет "хлопцю"? Поколение лентяев?----------------------1. Є умовно дві категорії: ті що бігли від війни і ті, що бігли на соціал. Тому, поки йде війна в Україні а за кордоном є халявне життя ці дві категорії будуть закордоном.2. Парубку років 30-32, дуже розумний, але дурна родина. Тому, замість дати йому можливість займатися, вирішили інакше. І навіть "с калькулятором не порахували":)))

1. "від війни бігли" все. В самом начале, по-моему, даже не знали, что там будет с социалом. Позже, возможно, уже и из-за социала.

Но на запад/в центр Украины тоже бежали от войны. Многие (большинство?) уже вернулись.

Почему и написал, что, видимо, условия "там" заметно лучше, чем ВПЛ в Украине. 1. "від війни бігли" все. В самом начале, по-моему, даже не знали, что там будет с социалом. Позже, возможно, уже и из-за социала.Но на запад/в центр Украины тоже бежали от войны. Многие (большинство?) уже вернулись.Почему и написал, что, видимо, условия "там" заметно лучше, чем ВПЛ в Украине.

ви ж самі і пишете:

"К ракетным атакам никто не привык. Можно не обращать внимания, но на психику действует. Пусть даже подсознательно. Ещё больше достают постоянные воздушные тревоги, особенно летом (зимой, с закрытыми окнами не так слышно)"

"Не чути взимку, бо вікна закриті", підходить тільки тим, хто забил на тревоги.

Кто не забил- орієнтується на додаток в телефоні. Я спочатку чую обидва телефони, а потім вже на вулиці ви ж самі і пишете:"К ракетным атакам никто не привык. Можно не обращать внимания, но на психику действует. Пусть даже подсознательно. Ещё больше достают постоянные воздушные тревоги, особенно летом (зимой, с закрытыми окнами не так слышно)""Не чути взимку, бо вікна закриті", підходить тільки тим, хто забил на тревоги.Кто не забил- орієнтується на додаток в телефоні. Я спочатку чую обидва телефони, а потім вже на вулиці

Если не секрет, в каком Вы городе?

Думал, Вы за границей.

В Харькове на возд. тревоги забили все. У нас они явно не имеют никакого смысла. На другой ветке писал - у нас прилёт, в лучшем случае, через минуту. Чаще тревога после прилёта. Не вина ПВО - слишком близко пусковые, быстро прилетает.

Остальное - я, в общем-то, с Вами и не спорил.

Просто отметил, что раз возвращаются домой в основном ВПЛ в Украине, значит, финансовые (и прочие) условия для беженцев за границей лучше, чем для ВПЛ в УКРАИНЕ.



Он не "подчиняется", а возможно хочет побаловать свою семью: жену, ребенка и маму. Согласна,что учиться можно и нужно в любом возрасте. А в 35 и с двумя детьми это даже легче:)), чем в 32 с одним.

Ну, это их решение, оставим их в покое.

Просто, это был один из немногих, у кого действительно здесь могло "всё получиться", и не разнорабочим. Но пока обрезали крылья.

Согласен.

Просто жаль, если из-за "дурної родини" и неумения (нежелания?) настоять на своём у парня не получится.



P.s. О тревогах.

У нас планируют с 1 сентября занятия в школах офлайн. "Там, где есть укрытия."

В свете того, что я написал о тревогах у нас наличие/отсутствие укрытий выглядит смешно.

И подтверждает бессмысленность у нас воздушных тревог. Только раздражают. Если не секрет, в каком Вы городе?Думал, Вы за границей.В Харькове на возд. тревоги забили. У нас они явно не имеют никакого смысла. На другой ветке писал - у нас прилёт, в лучшем случае, через минуту. Чаще тревога после прилёта. Не вина ПВО - слишком близко пусковые, быстро прилетает.Остальное - я, в общем-то, с Вами и не спорил.Просто отметил, что раз возвращаются домой в основном ВПЛ в Украине, значит, финансовые (и прочие) условия для беженцев за границей лучше, чем для ВПЛ в УКРАИНЕ.Согласен.Просто жаль, если из-за "дурної родини" и неумения (нежелания?) настоять на своём у парня не получится.P.s. О тревогах.У нас планируют с 1 сентября занятия в школах офлайн. "Там, где есть укрытия."В свете того, что я написал о тревогах у нас наличие/отсутствие укрытий выглядит смешно.И подтверждает бессмысленностьвоздушных тревог. Только раздражают. Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 19 лип, 2023 02:39, всього редагувалось 2 разів. ЛАД 2 Повідомлень: 25190 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5078 раз. Подякували: 4728 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лип, 2023 02:31 ЛАД написав: rjkz написав: ...........

В том видео есть экскурс в историю.

Евреям начали РАДИКАЛЬНО закручивать гайки в 1938. Но возможность уехать им ПРЕДЛАГАЛИ.

Опять-же, автор делает акцент, на том, что каждый ответственен за свою судьбу и волен поступать как понимает. ...........В том видео есть экскурс в историю.Евреям начали РАДИКАЛЬНО закручивать гайки в 1938. Но возможность уехать им ПРЕДЛАГАЛИ.Опять-же, автор делает акцент, на том, что каждый ответственен за свою судьбу и волен поступать как понимает.

Не просто предлагали. Можно сказать, даже настаивали.

Только куда? Я уже писал о конференции Запада - только одна страна согласилась принимать.

А так да - "каждый ответственен за свою судьбу и волен поступать как понимает". Но в современном мире есть ещё и ответственность государств. Если бы Запад не открыл границы и не дал социал нашим беженцам... Думаю, объяснять не надо, "вольность поступать" не очень помогла бы.



Я тоже считал, что нападение на Украину будет катастрофой для рф, но считал, что пуйло на это пойдет. Написал пост на ветке про обвал за несколько часов до нападения. Был уверен еще в 2015, что это произойдет и это был решающий хоть и не единственный фактор эмиграции. Думал, это случится намного раньше, психовал изрядно, обновил тур визу, был готов выезжать по ней.

В конце 2022 со мной чуть-ли не пари готовы были заключать, что большой войны не будет. Байден назвал дату 16 января. 20 февраля в разговоре с президентом Правления (тоже из Украины), на его мнение что войны не будет, назвал дату 23 февраля (пуйло любит такие даты). Вторжение началось 24 по киевскому, но 23 по нйскому.

Вы оказались правы. В отличие от меня.

Но вполне могло оказаться и наоборот.

Байдену "прогнозировать" было проще, чем "президенту Правления (тоже из Украины)". У него информации значительно больше и значительно точнее. Не просто предлагали. Можно сказать, даже настаивали.Только куда? Я уже писал о конференции Запада - только одна страна согласилась принимать.А так да - "каждый ответственен за свою судьбу и волен поступать как понимает". Но в современном мире есть ещё и ответственность государств. Если бы Запад не открыл границы и не дал социал нашим беженцам... Думаю, объяснять не надо, "вольность поступать" не очень помогла бы.Вы оказались правы. В отличие от меня.Но вполне могло оказаться и наоборот.Байдену "прогнозировать" было проще, чем "президенту Правления (тоже из Украины)". У него информации значительно больше и значительно точнее.



Смотрите, ДАЖЕ во время совка, из него вырывались люди в другие страны.

Это и те-же евреи и украинцы с ЗУ и армяне ( не знаю почему, но был очень удивлен, что у них так много и такие большие общины практически по всему миру) и много других.

Вырывались. Из ... "тюрьмы народов".

Сейчас на каких только плавсредствах не бегут в Европу из Африки.

Мне рассказывали люди, которые эмигрировали в США 30-40 лет назад, как они бежали из СОюза и как тяжело было в начале. Да у меня по сравнению с ними просто курорт! Оллинклюзив.

Родители одной женщины вывезли ее из командировки в...Монголию в конце 70-х. Через какие-то третьи страны, приехали в США, попросили ПУ, тогда это были единичные случаи. Варианта возврата в союз не было вообще - посадили-бы.

Работали на очень простых работах, языка не было совсем,интернетов не было.

Все было печально. Потом подтянули язык, получили кое-какое образование, пошли работать на более-менее нормально оплачиваемую работу. Она сейчас фармацевт, около 150 куе в год.

Поэтому, вопрос не в том принимают или не принимают, дают социал или не дают.

Вопрос в понимании того что происходит и мотивации сохранить жизнь жизнь своим близким (это я возвращаюсь в 1938 год). Если вернуться к тому видео, Альберт говорит что надо действовать расчитывая на наихудший сценарий в таких ситуациях.

"Будет война или не будет?" действовать надо так как если она гарантированно будет.

Теперь насчет "почему раша ввалилась в Украину".

1. Почему "не должна была". Потому что Украина на момент начала войны имела 420 тысячную профессиональную и мотивированную армию плюс порядка 150 тысяч резерва из числа ветеранов АТО. Плюс резервисты. Итого, думаю, можно было говорить о 750-800 тысяч. По самым скромным подсчетам, раша должна была выставить против этого 2-2,5 млн. А не 160-200 тысяч, с которыми она ввалилась вначале.

2. Почему она "должна была". Просто надо было посмотреть на то, что творил пуйло на протяжении всего своего царствования и составить его "психологический (чтобы не сказать "психиатрический") портрет". Он - гопник. И расчитывал на гоп-стоп и в Украине как раньше с Молдовой, Грузией, Украина 2014.

На этот раз так не получилось.

И еще, примерно за год до этого, были подобные "учения", тогда тоже все было на волоске, но "рассосалось". Очень было похоже, что он прощупывал реакцию мирового сообщества и заодно создавал прецендент. когда он сделал это опять, уже были речи - "да ничего не будет, он не нападет. Уже стягивал войска, потом отощел. На понт берет". Как-бы просто так в такие игры не играют.

Для меня еще веским доводом было участие в войне в Сирии. Это выглядело как натаскивание войск на большую войну.

Если вспомните историю, то союз перед Второй Мировой, которую он готовил и инспирировал, затеял несколько небольших войн - Испания и Финляндия в том числе.

А также захватывал территории.

То-же делал и пуйло. Была Грузия, Молдова, 2014 год, Сирия.

Но на кого готовилась "большая" война? Грузия и Молдова - слишком маленькие, чтобы так серьезно готовиться. А вот 40 миллионная Украина с самой большой территорией в Европе - вполне может быть, учитывая "совкодрочерство" пуйла и то, что Украина была второй по политическому значению и размеру экономики республикой союза, первой по концентарции промышленности, Киевский военный округ был самый большой и боеспособный на территории союза.

Установив пусть и военный контроль над Украиной, он тут-же мгновенно захватил-бы Молдову и Грузию окончательно. Остальные страны Бсоюза, кроме прибалтийских фактически не оценивались им как такие, что не подпишут новый союзный договор.

Это его мания.

Без Украины это все не будет иметь смысла и не будет "полноценным" ссср 2.0.

Ну и на Украине показать более мелким странам что их ждет в случае неповиновения. Смотрите, ДАЖЕ во время совка, из него вырывались люди в другие страны.Это и те-же евреи и украинцы с ЗУ и армяне ( не знаю почему, но был очень удивлен, что у них так много и такие большие общины практически по всему миру) и много других.Вырывались. Из ... "тюрьмы народов".Сейчас на каких только плавсредствах не бегут в Европу из Африки.Мне рассказывали люди, которые эмигрировали в США 30-40 лет назад, как они бежали из СОюза и как тяжело было в начале. Да у меня по сравнению с ними просто курорт! Оллинклюзив.Родители одной женщины вывезли ее из командировки в...Монголию в конце 70-х. Через какие-то третьи страны, приехали в США, попросили ПУ, тогда это были единичные случаи. Варианта возврата в союз не было вообще - посадили-бы.Работали на очень простых работах, языка не было совсем,интернетов не было.Все было печально. Потом подтянули язык, получили кое-какое образование, пошли работать на более-менее нормально оплачиваемую работу. Она сейчас фармацевт, около 150 куе в год.Поэтому, вопрос не в том принимают или не принимают, дают социал или не дают.Вопрос в понимании того что происходит и мотивации сохранить жизнь жизнь своим близким (это я возвращаюсь в 1938 год). Если вернуться к тому видео, Альберт говорит что надо действовать расчитывая на наихудший сценарий в таких ситуациях."Будет война или не будет?" действовать надо так как если она гарантированно будет.Теперь насчет "почему раша ввалилась в Украину".1. Почему "не должна была". Потому что Украина на момент начала войны имела 420 тысячную профессиональную и мотивированную армию плюс порядка 150 тысяч резерва из числа ветеранов АТО. Плюс резервисты. Итого, думаю, можно было говорить о 750-800 тысяч. По самым скромным подсчетам, раша должна была выставить против этого 2-2,5 млн. А не 160-200 тысяч, с которыми она ввалилась вначале.2. Почему она "должна была". Просто надо было посмотреть на то, что творил пуйло на протяжении всего своего царствования и составить его "психологический (чтобы не сказать "психиатрический") портрет". Он - гопник. И расчитывал на гоп-стоп и в Украине как раньше с Молдовой, Грузией, Украина 2014.На этот раз так не получилось.И еще, примерно за год до этого, были подобные "учения", тогда тоже все было на волоске, но "рассосалось". Очень было похоже, что он прощупывал реакцию мирового сообщества и заодно создавал прецендент. когда он сделал это опять, уже были речи - "да ничего не будет, он не нападет. Уже стягивал войска, потом отощел. На понт берет". Как-бы просто так в такие игры не играют.Для меня еще веским доводом было участие в войне в Сирии. Это выглядело как натаскивание войск на большую войну.Если вспомните историю, то союз перед Второй Мировой, которую он готовил и инспирировал, затеял несколько небольших войн - Испания и Финляндия в том числе.А также захватывал территории.То-же делал и пуйло. Была Грузия, Молдова, 2014 год, Сирия.Но на кого готовилась "большая" война? Грузия и Молдова - слишком маленькие, чтобы так серьезно готовиться. А вот 40 миллионная Украина с самой большой территорией в Европе - вполне может быть, учитывая "совкодрочерство" пуйла и то, что Украина была второй по политическому значению и размеру экономики республикой союза, первой по концентарции промышленности, Киевский военный округ был самый большой и боеспособный на территории союза.Установив пусть и военный контроль над Украиной, он тут-же мгновенно захватил-бы Молдову и Грузию окончательно. Остальные страны Бсоюза, кроме прибалтийских фактически не оценивались им как такие, что не подпишут новый союзный договор.Это его мания.Без Украины это все не будет иметь смысла и не будет "полноценным" ссср 2.0.Ну и на Украине показать более мелким странам что их ждет в случае неповиновения. rjkz

Повідомлень: 15041 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7808 раз. Подякували: 4768 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 976977978979 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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