ЛАД написав: rjkz написав:
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В том видео есть экскурс в историю.
Евреям начали РАДИКАЛЬНО закручивать гайки в 1938. Но возможность уехать им ПРЕДЛАГАЛИ.
Опять-же, автор делает акцент, на том, что каждый ответственен за свою судьбу и волен поступать как понимает.
Не просто предлагали. Можно сказать, даже настаивали.
Только куда? Я уже писал о конференции Запада - только одна страна согласилась принимать.
А так да - "каждый ответственен за свою судьбу и волен поступать как понимает". Но в современном мире есть ещё и ответственность государств. Если бы Запад не открыл границы и не дал социал нашим беженцам... Думаю, объяснять не надо, "вольность поступать" не очень помогла бы.
Я тоже считал, что нападение на Украину будет катастрофой для рф, но считал, что пуйло на это пойдет. Написал пост на ветке про обвал за несколько часов до нападения. Был уверен еще в 2015, что это произойдет и это был решающий хоть и не единственный фактор эмиграции. Думал, это случится намного раньше, психовал изрядно, обновил тур визу, был готов выезжать по ней.
В конце 2022 со мной чуть-ли не пари готовы были заключать, что большой войны не будет. Байден назвал дату 16 января. 20 февраля в разговоре с президентом Правления (тоже из Украины), на его мнение что войны не будет, назвал дату 23 февраля (пуйло любит такие даты). Вторжение началось 24 по киевскому, но 23 по нйскому.
Вы оказались правы. В отличие от меня.
Но вполне могло оказаться и наоборот.
Байдену "прогнозировать" было проще, чем "президенту Правления (тоже из Украины)". У него информации значительно больше и значительно точнее.
Смотрите, ДАЖЕ во время совка, из него вырывались люди в другие страны.
Это и те-же евреи и украинцы с ЗУ и армяне ( не знаю почему, но был очень удивлен, что у них так много и такие большие общины практически по всему миру) и много других.
Вырывались. Из ... "тюрьмы народов".
Сейчас на каких только плавсредствах не бегут в Европу из Африки.
Мне рассказывали люди, которые эмигрировали в США 30-40 лет назад, как они бежали из СОюза и как тяжело было в начале. Да у меня по сравнению с ними просто курорт! Оллинклюзив.
Родители одной женщины вывезли ее из командировки в...Монголию в конце 70-х. Через какие-то третьи страны, приехали в США, попросили ПУ, тогда это были единичные случаи. Варианта возврата в союз не было вообще - посадили-бы.
Работали на очень простых работах, языка не было совсем,интернетов не было.
Все было печально. Потом подтянули язык, получили кое-какое образование, пошли работать на более-менее нормально оплачиваемую работу. Она сейчас фармацевт, около 150 куе в год.
Поэтому, вопрос не в том принимают или не принимают, дают социал или не дают.
Вопрос в понимании того что происходит и мотивации сохранить жизнь жизнь своим близким (это я возвращаюсь в 1938 год). Если вернуться к тому видео, Альберт говорит что надо действовать расчитывая на наихудший сценарий в таких ситуациях.
"Будет война или не будет?" действовать надо так как если она гарантированно будет.
Теперь насчет "почему раша ввалилась в Украину".
1. Почему "не должна была". Потому что Украина на момент начала войны имела 420 тысячную профессиональную и мотивированную армию плюс порядка 150 тысяч резерва из числа ветеранов АТО. Плюс резервисты. Итого, думаю, можно было говорить о 750-800 тысяч. По самым скромным подсчетам, раша должна была выставить против этого 2-2,5 млн. А не 160-200 тысяч, с которыми она ввалилась вначале.
2. Почему она "должна была". Просто надо было посмотреть на то, что творил пуйло на протяжении всего своего царствования и составить его "психологический (чтобы не сказать "психиатрический") портрет". Он - гопник. И расчитывал на гоп-стоп и в Украине как раньше с Молдовой, Грузией, Украина 2014.
На этот раз так не получилось.
И еще, примерно за год до этого, были подобные "учения", тогда тоже все было на волоске, но "рассосалось". Очень было похоже, что он прощупывал реакцию мирового сообщества и заодно создавал прецендент. когда он сделал это опять, уже были речи - "да ничего не будет, он не нападет. Уже стягивал войска, потом отощел. На понт берет". Как-бы просто так в такие игры не играют.
Для меня еще веским доводом было участие в войне в Сирии. Это выглядело как натаскивание войск на большую войну.
Если вспомните историю, то союз перед Второй Мировой, которую он готовил и инспирировал, затеял несколько небольших войн - Испания и Финляндия в том числе.
А также захватывал территории.
То-же делал и пуйло. Была Грузия, Молдова, 2014 год, Сирия.
Но на кого готовилась "большая" война? Грузия и Молдова - слишком маленькие, чтобы так серьезно готовиться. А вот 40 миллионная Украина с самой большой территорией в Европе - вполне может быть, учитывая "совкодрочерство" пуйла и то, что Украина была второй по политическому значению и размеру экономики республикой союза, первой по концентарции промышленности, Киевский военный округ был самый большой и боеспособный на территории союза.
Установив пусть и военный контроль над Украиной, он тут-же мгновенно захватил-бы Молдову и Грузию окончательно. Остальные страны Бсоюза, кроме прибалтийских фактически не оценивались им как такие, что не подпишут новый союзный договор.
Это его мания.
Без Украины это все не будет иметь смысла и не будет "полноценным" ссср 2.0.
Ну и на Украине показать более мелким странам что их ждет в случае неповиновения.