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#<1 ... 976977978979> Додано: Вів 18 лип, 2023 19:59 akurt написав: ...........

Джерело: https://www.internations.org/expat-insi ... 0353Kuwait

......... ...........Джерело:.........

Извините, но мы не смогли найти страницу, которую вы искали. ЛАД 2 Повідомлень: 25191 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5077 раз. Подякували: 4728 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 20:03 ЛАД написав: akurt написав: ...........

Джерело: https://www.internations.org/expat-insi ... 0353Kuwait

......... ...........Джерело:.........

Извините, но мы не смогли найти страницу, которую вы искали.

Вот правильная ссылка:

https://www.internations.org/expat-insi ... pats-40353

В своем тексте выше подправил. Спасибо. Вот правильная ссылка:В своем тексте выше подправил. Спасибо. akurt

Повідомлень: 8027 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3205 раз. Подякували: 1094 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лип, 2023 20:56 ЛАД написав: Wisznia2021 написав: ЛАД написав: 1. В Харьков вернулось очень много людей. Но в основном ВПЛ в Украине.

Почему бы не вернуться из-за границы? Видимо, условия заметно лучше.

2. Сколько лет "хлопцю"? Поколение лентяев? 1. В Харьков вернулось очень много людей. Но в основном ВПЛ в Украине.Почему бы не вернуться из-за границы? Видимо, условия заметно лучше.2. Сколько лет "хлопцю"? Поколение лентяев?

1. Є умовно дві категорії: ті що бігли від війни і ті, що бігли на соціал. Тому, поки йде війна в Україні а за кордоном є халявне життя ці дві категорії будуть закордоном.

2. Парубку років 30-32, дуже розумний, але дурна родина. Тому, замість дати йому можливість займатися, вирішили інакше. І навіть "с калькулятором не порахували":))) 1. Є умовно дві категорії: ті що бігли від війни і ті, що бігли на соціал. Тому, поки йде війна в Україні а за кордоном є халявне життя ці дві категорії будуть закордоном.2. Парубку років 30-32, дуже розумний, але дурна родина. Тому, замість дати йому можливість займатися, вирішили інакше. І навіть "с калькулятором не порахували":)))

1. "від війни бігли" все. В самом начале, по-моему, даже не знали, что там будет с социалом. Позже, возможно, уже и из-за социала.

Но на запад/в центр Украины тоже бежали от войны. Многие (большинство?) уже вернулись.

Почему и написал, что, видимо, условия "там" заметно лучше, чем ВПЛ в Украине. 1. "від війни бігли" все. В самом начале, по-моему, даже не знали, что там будет с социалом. Позже, возможно, уже и из-за социала.Но на запад/в центр Украины тоже бежали от войны. Многие (большинство?) уже вернулись.Почему и написал, что, видимо, условия "там" заметно лучше, чем ВПЛ в Украине.

ви ж самі і пишете:

"К ракетным атакам никто не привык. Можно не обращать внимания, но на психику действует. Пусть даже подсознательно. Ещё больше достают постоянные воздушные тревоги, особенно летом (зимой, с закрытыми окнами не так слышно)"

"Не чути взимку, бо вікна закриті", підходить тільки тим, хто забил на тревоги.

Кто не забил- орієнтується на додаток в телефоні. Я спочатку чую обидва телефони, а потім вже на вулиці

ЛАД написав: 2. "Парубок років 30-32, дуже розумний" может/должен принимать решения сам, не слушая (как минимум, не просто полностью подчиняясь) дурній родині.

Ну и в таком возрасте можно ещё какое-то время тяжело поработать. И подумать, чем заниматься дальше. 2. "Парубок років 30-32, дуже розумний" может/должен принимать решения сам, не слушая (как минимум, не просто полностью подчиняясь) дурній родині.Ну и в таком возрасте можно ещё какое-то время тяжело поработать. И подумать, чем заниматься дальше.

Он не "подчиняется", а возможно хочет побаловать свою семью: жену, ребенка и маму. Согласна,что учиться можно и нужно в любом возрасте. А в 35 и с двумя детьми это даже легче:)), чем в 32 с одним.

Ну, это их решение, оставим их в покое.

Просто, это был один из немногих, у кого действительно здесь могло " всё получиться", и не разнорабочим. Но пока обрезали крылья. ви ж самі і пишете:"К ракетным атакам никто не привык. Можно не обращать внимания, но на психику действует. Пусть даже подсознательно. Ещё больше достают постоянные воздушные тревоги, особенно летом (зимой, с закрытыми окнами не так слышно)""Не чути взимку, бо вікна закриті", підходить тільки тим, хто забил на тревоги.Кто не забил- орієнтується на додаток в телефоні. Я спочатку чую обидва телефони, а потім вже на вулиціОн не "подчиняется", а возможно хочет побаловать свою семью: жену, ребенка и маму. Согласна,что учиться можно и нужно в любом возрасте. А в 35 и с двумя детьми это даже легче:)), чем в 32 с одним.Ну, это их решение, оставим их в покое.Просто, это был один из немногих, у кого действительно здесь могло " всё получиться", и не разнорабочим. Но пока обрезали крылья. Wisznia2021 Повідомлень: 432 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 41 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лип, 2023 01:24 andrijk777 написав: rjkz написав: Если не считать вырубку лесов, которая в сумасшедших объемах началась еще в 90-е, а сейчас достигла каких-то безумных масштабов. Если не считать вырубку лесов, которая в сумасшедших объемах началась еще в 90-е, а сейчас достигла каких-то безумных масштабов.

Коли вже там останнє деревце вирубають? Коли вже там останнє деревце вирубають?



Не смешно.

После первого раза посещения Карпат в году эдак 1983, я, который никогда не увлекался рисованием, вдохновился настолько, что 1 сентября, на уроке рисования на тему "Как я провел лето" (с) нарисовал горный пейзаж. После привычных троек по рисованию, 5с пятью плюсами и месяц на стенде в вестибюле школы.

Я обожал Карпаты, с тех пор мы почти каждое лето отдыхали в Прикарпатье.

Видеть "лысыми" те Горы - лучше не видеть.

Равно как и испоганенный безумной застройкой некогда красивый Киев. Не смешно.После первого раза посещения Карпат в году эдак 1983, я, который никогда не увлекался рисованием, вдохновился настолько, что 1 сентября, на уроке рисования на тему "Как я провел лето" (с) нарисовал горный пейзаж. После привычных троек по рисованию, 5с пятью плюсами и месяц на стенде в вестибюле школы.Я обожал Карпаты, с тех пор мы почти каждое лето отдыхали в Прикарпатье.Видеть "лысыми" те Горы - лучше не видеть.Равно как и испоганенный безумной застройкой некогда красивый Киев. rjkz

Повідомлень: 15043 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7809 раз. Подякували: 4768 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лип, 2023 01:48 akurt написав: Так, rjkz, Вы не темните и зубы нам евреями не заговаривайте, лучше вот это прокомментируйте: среди воровства зубных паст и салфеток живете? Просто там - это массово, это часто. Это - все. Это везде. Люди - наши - как видите, всё знают.

vitaliiangel написав: В магазинах Сан-Франциско начали вешать цепи на морозилки, а остальные товары прятать за пластиковыми экранами. Так владельцы пытаются защититься от многочисленных краж. Порой воры приходят по 20 раз за день. Даже такие недорогие товары, как зубная паста и салфетки, теперь под замком. Так,, Вы не темните и зубы нам евреями не заговаривайте, лучше вот это прокомментируйте: среди воровства зубных паст и салфеток живете? Просто там - это массово, это часто. Это - все. Это везде. Люди - наши - как видите, всё знают.



Что тут комментировать?

Есть такое и в НЙ.

Сейчас в ближайщей сетевой аптеке пасты за стеклянными дверцами.



Соседка рассказала, что в ближайшем Маршаллсе стоит очередь в кассу, а в проходе между стеллажами афроамериканец открыл огромный чемодан, открывает коробки с кроссовками и ссыпает в чемодан, когда наполнил - пошел на выход.

Мимо кассы. За ним второй - с огромным мешком с вещами.

Я не знаю чего тут больше - заигрывания с ЦА демократами или страх на неприкрытый публичный шантаж со стороны лидеров блм.

Стоит напомнить, что США - это Соединенные ШТАТЫ (государства) Америки.

И то, на что в одном штате смотрится сквозь пальцы, в другом штате мгновенно и жестко пресекается.

И хотя я по прежнему считаю НЙ - лучшим местом для старта, но это не идеальное место для жизни. Поэтому пока отложил идею о покупке арендной недвижимости в НЙ и рассматриваю возможность "через 2 года" (с) переехать в Нью-Джерси.

Но пока "пазлл" не складывается в НДЖ. Высокие праперти такс, которые выливаются в самые лучшие школы в стране. Но к тому моменту мне надо будет их школы на 6 лет с учетом окончания школы младшим. При этом скромный домик в той эрии - порядка 500 куе и 12-13 куе праперти такс в год. Это финансово нецелесообразно.

В одном из недавно подброшенных Ютубом видео бывшая расиянка, а ныне американка-дальнобойщица (в тиме с мужем, на своем траке) купили почти новый дом НЕ ИЗ ОВНАИПАЛОК во Флориде за 375 куе, там праперти такс (если я не ошибаюсь) нулевой или очкнь небольшой

Смотреть не очень на нее приятно, лучше не слушать.

Принять к сведению, что дом за 375 куе и площадь дома.

После этого выключить звук, иначе мозг начнет тупеть с каждой секундой.

Что тут комментировать?Есть такое и в НЙ.Сейчас в ближайщей сетевой аптеке пасты за стеклянными дверцами.Соседка рассказала, что в ближайшем Маршаллсе стоит очередь в кассу, а в проходе между стеллажами афроамериканец открыл огромный чемодан, открывает коробки с кроссовками и ссыпает в чемодан, когда наполнил - пошел на выход.Мимо кассы. За ним второй - с огромным мешком с вещами.Я не знаю чего тут больше - заигрывания с ЦА демократами или страх на неприкрытый публичный шантаж со стороны лидеров блм.Стоит напомнить, что США - это Соединенные ШТАТЫ (государства) Америки.И то, на что в одном штате смотрится сквозь пальцы, в другом штате мгновенно и жестко пресекается.И хотя я по прежнему считаю НЙ - лучшим местом для старта, но это не идеальное место для жизни. Поэтому пока отложил идею о покупке арендной недвижимости в НЙ и рассматриваю возможность "через 2 года" (с) переехать в Нью-Джерси.Но пока "пазлл" не складывается в НДЖ. Высокие праперти такс, которые выливаются в самые лучшие школы в стране. Но к тому моменту мне надо будет их школы на 6 лет с учетом окончания школы младшим. При этом скромный домик в той эрии - порядка 500 куе и 12-13 куе праперти такс в год. Это финансово нецелесообразно.В одном из недавно подброшенных Ютубом видео бывшая расиянка, а ныне американка-дальнобойщица (в тиме с мужем, на своем траке) купили почти новый дом НЕ ИЗ ОВНАИПАЛОК во Флориде за 375 куе, там праперти такс (если я не ошибаюсь) нулевой или очкнь небольшойСмотреть не очень на нее приятно, лучше не слушать.Принять к сведению, что дом за 375 куе и площадь дома.После этого выключить звук, иначе мозг начнет тупеть с каждой секундой. rjkz

Повідомлень: 15043 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7809 раз. Подякували: 4768 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лип, 2023 02:25 Wisznia2021 написав: ЛАД написав: Wisznia2021 написав: ----------------------

ЛАД

1. В Харьков вернулось очень много людей. Но в основном ВПЛ в Украине.

Почему бы не вернуться из-за границы? Видимо, условия заметно лучше.

2. Сколько лет "хлопцю"? Поколение лентяев?

----------------------

1. Є умовно дві категорії: ті що бігли від війни і ті, що бігли на соціал. Тому, поки йде війна в Україні а за кордоном є халявне життя ці дві категорії будуть закордоном.

2. Парубку років 30-32, дуже розумний, але дурна родина. Тому, замість дати йому можливість займатися, вирішили інакше. І навіть "с калькулятором не порахували":))) ----------------------1. В Харьков вернулось очень много людей. Но в основном ВПЛ в Украине.Почему бы не вернуться из-за границы? Видимо, условия заметно лучше.2. Сколько лет "хлопцю"? Поколение лентяев?----------------------1. Є умовно дві категорії: ті що бігли від війни і ті, що бігли на соціал. Тому, поки йде війна в Україні а за кордоном є халявне життя ці дві категорії будуть закордоном.2. Парубку років 30-32, дуже розумний, але дурна родина. Тому, замість дати йому можливість займатися, вирішили інакше. І навіть "с калькулятором не порахували":)))

1. "від війни бігли" все. В самом начале, по-моему, даже не знали, что там будет с социалом. Позже, возможно, уже и из-за социала.

Но на запад/в центр Украины тоже бежали от войны. Многие (большинство?) уже вернулись.

Почему и написал, что, видимо, условия "там" заметно лучше, чем ВПЛ в Украине. 1. "від війни бігли" все. В самом начале, по-моему, даже не знали, что там будет с социалом. Позже, возможно, уже и из-за социала.Но на запад/в центр Украины тоже бежали от войны. Многие (большинство?) уже вернулись.Почему и написал, что, видимо, условия "там" заметно лучше, чем ВПЛ в Украине.

ви ж самі і пишете:

"К ракетным атакам никто не привык. Можно не обращать внимания, но на психику действует. Пусть даже подсознательно. Ещё больше достают постоянные воздушные тревоги, особенно летом (зимой, с закрытыми окнами не так слышно)"

"Не чути взимку, бо вікна закриті", підходить тільки тим, хто забил на тревоги.

Кто не забил- орієнтується на додаток в телефоні. Я спочатку чую обидва телефони, а потім вже на вулиці ви ж самі і пишете:"К ракетным атакам никто не привык. Можно не обращать внимания, но на психику действует. Пусть даже подсознательно. Ещё больше достают постоянные воздушные тревоги, особенно летом (зимой, с закрытыми окнами не так слышно)""Не чути взимку, бо вікна закриті", підходить тільки тим, хто забил на тревоги.Кто не забил- орієнтується на додаток в телефоні. Я спочатку чую обидва телефони, а потім вже на вулиці

Если не секрет, в каком Вы городе?

Думал, Вы за границей.

В Харькове на возд. тревоги забили все. У нас они явно не имеют никакого смысла. На другой ветке писал - у нас прилёт, в лучшем случае, через минуту. Чаще тревога после прилёта. Не вина ПВО - слишком близко пусковые, быстро прилетает.

Остальное - я, в общем-то, с Вами и не спорил.

Просто отметил, что раз возвращаются домой в основном ВПЛ в Украине, значит, финансовые (и прочие) условия для беженцев за границей лучше, чем для ВПЛ в УКРАИНЕ.



Он не "подчиняется", а возможно хочет побаловать свою семью: жену, ребенка и маму. Согласна,что учиться можно и нужно в любом возрасте. А в 35 и с двумя детьми это даже легче:)), чем в 32 с одним.

Ну, это их решение, оставим их в покое.

Просто, это был один из немногих, у кого действительно здесь могло "всё получиться", и не разнорабочим. Но пока обрезали крылья.

Согласен.

Просто жаль, если из-за "дурної родини" и неумения (нежелания?) настоять на своём у парня не получится.



P.s. О тревогах.

У нас планируют с 1 сентября занятия в школах офлайн. "Там, где есть укрытия."

В свете того, что я написал о тревогах у нас наличие/отсутствие укрытий выглядит смешно.

И подтверждает бессмысленность у нас воздушных тревог. Только раздражают. Если не секрет, в каком Вы городе?Думал, Вы за границей.В Харькове на возд. тревоги забили. У нас они явно не имеют никакого смысла. На другой ветке писал - у нас прилёт, в лучшем случае, через минуту. Чаще тревога после прилёта. Не вина ПВО - слишком близко пусковые, быстро прилетает.Остальное - я, в общем-то, с Вами и не спорил.Просто отметил, что раз возвращаются домой в основном ВПЛ в Украине, значит, финансовые (и прочие) условия для беженцев за границей лучше, чем для ВПЛ в УКРАИНЕ.Согласен.Просто жаль, если из-за "дурної родини" и неумения (нежелания?) настоять на своём у парня не получится.P.s. О тревогах.У нас планируют с 1 сентября занятия в школах офлайн. "Там, где есть укрытия."В свете того, что я написал о тревогах у нас наличие/отсутствие укрытий выглядит смешно.И подтверждает бессмысленностьвоздушных тревог. Только раздражают. Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 19 лип, 2023 02:39, всього редагувалось 2 разів. ЛАД 2 Повідомлень: 25191 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5077 раз. Подякували: 4728 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лип, 2023 02:31 ЛАД написав: rjkz написав: ...........

В том видео есть экскурс в историю.

Евреям начали РАДИКАЛЬНО закручивать гайки в 1938. Но возможность уехать им ПРЕДЛАГАЛИ.

Опять-же, автор делает акцент, на том, что каждый ответственен за свою судьбу и волен поступать как понимает. ...........В том видео есть экскурс в историю.Евреям начали РАДИКАЛЬНО закручивать гайки в 1938. Но возможность уехать им ПРЕДЛАГАЛИ.Опять-же, автор делает акцент, на том, что каждый ответственен за свою судьбу и волен поступать как понимает.

Не просто предлагали. Можно сказать, даже настаивали.

Только куда? Я уже писал о конференции Запада - только одна страна согласилась принимать.

А так да - "каждый ответственен за свою судьбу и волен поступать как понимает". Но в современном мире есть ещё и ответственность государств. Если бы Запад не открыл границы и не дал социал нашим беженцам... Думаю, объяснять не надо, "вольность поступать" не очень помогла бы.



Я тоже считал, что нападение на Украину будет катастрофой для рф, но считал, что пуйло на это пойдет. Написал пост на ветке про обвал за несколько часов до нападения. Был уверен еще в 2015, что это произойдет и это был решающий хоть и не единственный фактор эмиграции. Думал, это случится намного раньше, психовал изрядно, обновил тур визу, был готов выезжать по ней.

В конце 2022 со мной чуть-ли не пари готовы были заключать, что большой войны не будет. Байден назвал дату 16 января. 20 февраля в разговоре с президентом Правления (тоже из Украины), на его мнение что войны не будет, назвал дату 23 февраля (пуйло любит такие даты). Вторжение началось 24 по киевскому, но 23 по нйскому.

Вы оказались правы. В отличие от меня.

Но вполне могло оказаться и наоборот.

Байдену "прогнозировать" было проще, чем "президенту Правления (тоже из Украины)". У него информации значительно больше и значительно точнее. Не просто предлагали. Можно сказать, даже настаивали.Только куда? Я уже писал о конференции Запада - только одна страна согласилась принимать.А так да - "каждый ответственен за свою судьбу и волен поступать как понимает". Но в современном мире есть ещё и ответственность государств. Если бы Запад не открыл границы и не дал социал нашим беженцам... Думаю, объяснять не надо, "вольность поступать" не очень помогла бы.Вы оказались правы. В отличие от меня.Но вполне могло оказаться и наоборот.Байдену "прогнозировать" было проще, чем "президенту Правления (тоже из Украины)". У него информации значительно больше и значительно точнее.



Смотрите, ДАЖЕ во время совка, из него вырывались люди в другие страны.

Это и те-же евреи и украинцы с ЗУ и армяне ( не знаю почему, но был очень удивлен, что у них так много и такие большие общины практически по всему миру) и много других.

Вырывались. Из ... "тюрьмы народов".

Сейчас на каких только плавсредствах не бегут в Европу из Африки.

Мне рассказывали люди, которые эмигрировали в США 30-40 лет назад, как они бежали из СОюза и как тяжело было в начале. Да у меня по сравнению с ними просто курорт! Оллинклюзив.

Родители одной женщины вывезли ее из командировки в...Монголию в конце 70-х. Через какие-то третьи страны, приехали в США, попросили ПУ, тогда это были единичные случаи. Варианта возврата в союз не было вообще - посадили-бы.

Работали на очень простых работах, языка не было совсем,интернетов не было.

Все было печально. Потом подтянули язык, получили кое-какое образование, пошли работать на более-менее нормально оплачиваемую работу. Она сейчас фармацевт, около 150 куе в год.

Поэтому, вопрос не в том принимают или не принимают, дают социал или не дают.

Вопрос в понимании того что происходит и мотивации сохранить жизнь жизнь своим близким (это я возвращаюсь в 1938 год). Если вернуться к тому видео, Альберт говорит что надо действовать расчитывая на наихудший сценарий в таких ситуациях.

"Будет война или не будет?" действовать надо так как если она гарантированно будет.

Теперь насчет "почему раша ввалилась в Украину".

1. Почему "не должна была". Потому что Украина на момент начала войны имела 420 тысячную профессиональную и мотивированную армию плюс порядка 150 тысяч резерва из числа ветеранов АТО. Плюс резервисты. Итого, думаю, можно было говорить о 750-800 тысяч. По самым скромным подсчетам, раша должна была выставить против этого 2-2,5 млн. А не 160-200 тысяч, с которыми она ввалилась вначале.

2. Почему она "должна была". Просто надо было посмотреть на то, что творил пуйло на протяжении всего своего царствования и составить его "психологический (чтобы не сказать "психиатрический") портрет". Он - гопник. И расчитывал на гоп-стоп и в Украине как раньше с Молдовой, Грузией, Украина 2014.

На этот раз так не получилось.

И еще, примерно за год до этого, были подобные "учения", тогда тоже все было на волоске, но "рассосалось". Очень было похоже, что он прощупывал реакцию мирового сообщества и заодно создавал прецендент. когда он сделал это опять, уже были речи - "да ничего не будет, он не нападет. Уже стягивал войска, потом отощел. На понт берет". Как-бы просто так в такие игры не играют.

Для меня еще веским доводом было участие в войне в Сирии. Это выглядело как натаскивание войск на большую войну.

Если вспомните историю, то союз перед Второй Мировой, которую он готовил и инспирировал, затеял несколько небольших войн - Испания и Финляндия в том числе.

А также захватывал территории.

То-же делал и пуйло. Была Грузия, Молдова, 2014 год, Сирия.

Но на кого готовилась "большая" война? Грузия и Молдова - слишком маленькие, чтобы так серьезно готовиться. А вот 40 миллионная Украина с самой большой территорией в Европе - вполне может быть, учитывая "совкодрочерство" пуйла и то, что Украина была второй по политическому значению и размеру экономики республикой союза, первой по концентарции промышленности, Киевский военный округ был самый большой и боеспособный на территории союза.

Установив пусть и военный контроль над Украиной, он тут-же мгновенно захватил-бы Молдову и Грузию окончательно. Остальные страны Бсоюза, кроме прибалтийских фактически не оценивались им как такие, что не подпишут новый союзный договор.

Это его мания.

Без Украины это все не будет иметь смысла и не будет "полноценным" ссср 2.0.

Ну и на Украине показать более мелким странам что их ждет в случае неповиновения. Смотрите, ДАЖЕ во время совка, из него вырывались люди в другие страны.Это и те-же евреи и украинцы с ЗУ и армяне ( не знаю почему, но был очень удивлен, что у них так много и такие большие общины практически по всему миру) и много других.Вырывались. Из ... "тюрьмы народов".Сейчас на каких только плавсредствах не бегут в Европу из Африки.Мне рассказывали люди, которые эмигрировали в США 30-40 лет назад, как они бежали из СОюза и как тяжело было в начале. Да у меня по сравнению с ними просто курорт! Оллинклюзив.Родители одной женщины вывезли ее из командировки в...Монголию в конце 70-х. Через какие-то третьи страны, приехали в США, попросили ПУ, тогда это были единичные случаи. Варианта возврата в союз не было вообще - посадили-бы.Работали на очень простых работах, языка не было совсем,интернетов не было.Все было печально. Потом подтянули язык, получили кое-какое образование, пошли работать на более-менее нормально оплачиваемую работу. Она сейчас фармацевт, около 150 куе в год.Поэтому, вопрос не в том принимают или не принимают, дают социал или не дают.Вопрос в понимании того что происходит и мотивации сохранить жизнь жизнь своим близким (это я возвращаюсь в 1938 год). Если вернуться к тому видео, Альберт говорит что надо действовать расчитывая на наихудший сценарий в таких ситуациях."Будет война или не будет?" действовать надо так как если она гарантированно будет.Теперь насчет "почему раша ввалилась в Украину".1. Почему "не должна была". Потому что Украина на момент начала войны имела 420 тысячную профессиональную и мотивированную армию плюс порядка 150 тысяч резерва из числа ветеранов АТО. Плюс резервисты. Итого, думаю, можно было говорить о 750-800 тысяч. По самым скромным подсчетам, раша должна была выставить против этого 2-2,5 млн. А не 160-200 тысяч, с которыми она ввалилась вначале.2. Почему она "должна была". Просто надо было посмотреть на то, что творил пуйло на протяжении всего своего царствования и составить его "психологический (чтобы не сказать "психиатрический") портрет". Он - гопник. И расчитывал на гоп-стоп и в Украине как раньше с Молдовой, Грузией, Украина 2014.На этот раз так не получилось.И еще, примерно за год до этого, были подобные "учения", тогда тоже все было на волоске, но "рассосалось". Очень было похоже, что он прощупывал реакцию мирового сообщества и заодно создавал прецендент. когда он сделал это опять, уже были речи - "да ничего не будет, он не нападет. Уже стягивал войска, потом отощел. На понт берет". Как-бы просто так в такие игры не играют.Для меня еще веским доводом было участие в войне в Сирии. Это выглядело как натаскивание войск на большую войну.Если вспомните историю, то союз перед Второй Мировой, которую он готовил и инспирировал, затеял несколько небольших войн - Испания и Финляндия в том числе.А также захватывал территории.То-же делал и пуйло. Была Грузия, Молдова, 2014 год, Сирия.Но на кого готовилась "большая" война? Грузия и Молдова - слишком маленькие, чтобы так серьезно готовиться. А вот 40 миллионная Украина с самой большой территорией в Европе - вполне может быть, учитывая "совкодрочерство" пуйла и то, что Украина была второй по политическому значению и размеру экономики республикой союза, первой по концентарции промышленности, Киевский военный округ был самый большой и боеспособный на территории союза.Установив пусть и военный контроль над Украиной, он тут-же мгновенно захватил-бы Молдову и Грузию окончательно. Остальные страны Бсоюза, кроме прибалтийских фактически не оценивались им как такие, что не подпишут новый союзный договор.Это его мания.Без Украины это все не будет иметь смысла и не будет "полноценным" ссср 2.0.Ну и на Украине показать более мелким странам что их ждет в случае неповиновения. rjkz

Повідомлень: 15043 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7809 раз. Подякували: 4768 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лип, 2023 03:36 rjkz

С этим постом практически полностью не согласен.

Вы говорите о сложности выезда из Союза. Да, так и было. Но сложно было вырваться . Практически невозможно. Каждый случай это было событие. Поинтересуйтесь цифрами "вырвавшихся", к примеру, до 1985. Единицы, может десятки. На 200-миллионную страну. Легче стало только в последние годы при Горбачёве. Зато "там" принимали с распростёртыми объятиями, пусть даже без социала. Евреев во время нацизма не принимали .

С теми, кто "Сейчас на каких только плавсредствах не бегут в Европу из Африки" то же самое - их, как минимум, не депортируют, а беженцев из Сирии и Афганистана просто принимали .



Альберт говорит что надо действовать расчитывая на наихудший сценарий в таких ситуациях.

"Будет война или не будет?" действовать надо так как если она гарантированно будет.

Несерьёзно.

Вы наверное слышали о Йеллоустонском супервулкане. Когда-то он взорвётся. Может. через 10.000 лет, а, может, и через год. Предсказать невозможно.

Но если так рассуждать, то "действовать надо так, как если он гарантированно взорвётся через год".

Есть масса "выживальщиков", кот. готовятся к ядерной войне или какому другому Апокалипсису.

Вы, как понимаю, не рассматриваете такие варианты. А почему бы и нет?



Теперь насчет "почему раша ввалилась в Украину".

1. Размеры нашей армии Вы, по-моему, довольно сильно преувеличили. Но, конечно, лучше, чем в 2014.

2. Я рассматривал невозможность войны ещё по дополнительным причинам.

2.1. Я понимал, что при полномасштабном вторжении эффекта Крыма или даже Донбасса не будет.

2.2. При международной обстановке перед войной было понятно, что будет сильная поддержка Запада. Как минимум, сильные санкции. Причём, возможно, при нашем поражении они были бы даже сильнее, чем сейчас.

2.3. Согласен с Вами, что для победы Путин должен был выставить гораздо более сильную армию.

2.4. Даже в случае победы Путин получил бы не УССР, а многомиллионную страну с враждебно настроенным населением. Примеры в истории известны и чем это заканчивается тоже. Борьба с УПА тоже хороший пример. Так Союз был значительно сильнее сегодняшней России, а УПА была только на западной Украине.



Путин гопник - согласен. Но я не рассчитывал, что он дурак. Он ошибся сразу по нескольким пунктам - и о настроениях в Украине (рассчитывал, что встретят хлебом-солью), и о реакции Запада, и о силе нашей армии и силе своей. Не могу судить почему - то ли вина разведки, советников и пр., то ли собственная глупость и самоуверенность и 20-летняя история успехов.



В любом случае, лидер огромной страны не имеет права на такие грубые ошибки.

"Головокружение от успехов?" У диктаторов это случается часто. Гитлер - хороший пример.

На "мании" глава государства не имеет права. Только рациональное мышление.

Его опыт лишнее подтверждение недопустимости длительного нахождения у власти.



В результате он нанёс, конечно, большой ущерб Украине, но получил ситуацию, из которой нет хорошего выхода. Во всех отношениях. И потеря рынков, и санкции, враждебность Запада. Падение авторитета и личного, и страны в мире (даже в странах, которые нас не очень поддерживают). И сегодня получил под боком на долгие годы враждебно настроенную страну. В отличие от довоенной ситуации, когда значительная (если не бОльшая) часть населения Украины относилась к России вполне благожелательно. С этим постом практически полностью не согласен.Вы говорите о сложности выезда из Союза. Да, так и было. Но сложно было. Практически невозможно. Каждый случай это было событие. Поинтересуйтесь цифрами "вырвавшихся", к примеру, до 1985. Единицы, может десятки. На 200-миллионную страну. Легче стало только в последние годы при Горбачёве. Зато "там" принимали с распростёртыми объятиями, пусть даже без социала. Евреев во время нацизмаС теми, кто "Сейчас на каких только плавсредствах не бегут в Европу из Африки" то же самое - их, как минимум, не депортируют, а беженцев из Сирии и Афганистана простоНесерьёзно.Вы наверное слышали о Йеллоустонском супервулкане. Когда-то он взорвётся. Может. через 10.000 лет, а, может, и через год. Предсказать невозможно.Но если так рассуждать, то "действовать надо так, как если он гарантированно взорвётся через год".Есть масса "выживальщиков", кот. готовятся к ядерной войне или какому другому Апокалипсису.Вы, как понимаю, не рассматриваете такие варианты. А почему бы и нет?Теперь насчет "почему раша ввалилась в Украину".1. Размеры нашей армии Вы, по-моему, довольно сильно преувеличили. Но, конечно, лучше, чем в 2014.2. Я рассматривал невозможность войны ещё по дополнительным причинам.2.1. Я понимал, что при полномасштабном вторжении эффекта Крыма или даже Донбасса не будет.2.2. При международной обстановке перед войной было понятно, что будет сильная поддержка Запада. Как минимум, сильные санкции. Причём, возможно, при нашем поражении они были бы даже сильнее, чем сейчас.2.3. Согласен с Вами, что для победы Путин должен был выставить гораздо более сильную армию.2.4. Даже в случае победы Путин получил бы не УССР, а многомиллионную страну с враждебно настроенным населением. Примеры в истории известны и чем это заканчивается тоже. Борьба с УПА тоже хороший пример. Так Союз был значительно сильнее сегодняшней России, а УПА была только на западной Украине.Путин гопник - согласен. Но я не рассчитывал, что он дурак. Он ошибся сразу по нескольким пунктам - и о настроениях в Украине (рассчитывал, что встретят хлебом-солью), и о реакции Запада, и о силе нашей армии и силе своей. Не могу судить почему - то ли вина разведки, советников и пр., то ли собственная глупость и самоуверенность и 20-летняя история успехов.В любом случае, лидер огромной страны не имеет права на такие грубые ошибки."Головокружение от успехов?" У диктаторов это случается часто. Гитлер - хороший пример.На "мании" глава государства не имеет права. Только рациональное мышление.Его опыт лишнее подтверждение недопустимости длительного нахождения у власти.В результате он нанёс, конечно, большой ущерб Украине, но получил ситуацию, из которой нет хорошего выхода. Во всех отношениях. И потеря рынков, и санкции, враждебность Запада. Падение авторитета и личного, и страны в мире (даже в странах, которые нас не очень поддерживают). И сегодня получил под боком на долгие годы враждебно настроенную страну. В отличие от довоенной ситуации, когда значительная (если не бОльшая) часть населения Украины относилась к России вполне благожелательно. ЛАД 2 Повідомлень: 25191 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5077 раз. Подякували: 4728 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лип, 2023 04:08 Starikan написав: vitaliiangel написав: В магазинах Сан-Франциско начали вешать цепи на морозилки, а остальные товары прятать за пластиковыми экранами. Так владельцы пытаются защититься от многочисленных краж. Порой воры приходят по 20 раз за день. Даже такие недорогие товары, как зубная паста и салфетки, теперь под замком.

В нашем околовашингтонском захолустье ничего этого нет - бери не хочу. И ни граффити на станциях метро, ни радужных флагов, ни 32 гендеров в школах. Один раз видел на заборе слово из трех букв, да и то BLM. Скучища...



Зато там центр Вееленной: майкрософты, гуглы, амазоны наверное, местные гугло-айтишники тырят. В нашем околовашингтонском захолустье ничего этого нет - бери не хочу. И ни граффити на станциях метро, ни радужных флагов, ни 32 гендеров в школах. Один раз видел на заборе слово из трех букв, да и то BLM. Скучища...Зато там центр Вееленной: майкрософты, гуглы, амазонынаверное, местные гугло-айтишники тырят.



Хочу в Ваше захолустье!

Хочу в Ваше захолустье! rjkz

Повідомлень: 15043 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7809 раз. Подякували: 4768 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лип, 2023 07:00 rjkz написав: Starikan написав: В нашем околовашингтонском захолустье ничего этого нет - бери не хочу. И ни граффити на станциях метро, ни радужных флагов, ни 32 гендеров в школах. Один раз видел на заборе слово из трех букв, да и то BLM. Скучища... В нашем околовашингтонском захолустье ничего этого нет - бери не хочу. И ни граффити на станциях метро, ни радужных флагов, ни 32 гендеров в школах. Один раз видел на заборе слово из трех букв, да и то BLM. Скучища... Хочу в Ваше захолустье!

Хочу в Ваше захолустье!

Лет ми спик фром май харт: Велкам! Лет ми спик фром май харт: Велкам! Starikan 2 Повідомлень: 19594 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2545 раз. Подякували: 3108 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 976977978979> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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