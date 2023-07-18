Еміграція, заробітчанство.

Може і розуміють. Всі ж з точки зору свого досвіду і точки сидіння говорять. Але це не означає, що не розуміють, як багато хто інший живе.
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Додано: Сер 19 лип, 2023 07:14
Може і розуміють. Всі ж з точки зору свого досвіду і точки сидіння говорять. Але це не означає, що не розуміють, як багато хто інший живе.
Додано: Сер 19 лип, 2023 07:35
Питання не в закрутках. Всі (мабуть) люблять поїсти мариновані чи малосольні овочі навіть в сезон дешевих свіжих. Тут питання у включенні в раціон свіжих овочів і фруктів в НЕ сезон, коли вони в основному привізні і відносно дорогі. Але від цього не стали непотрібними в раціоні.
Життя на мінімалках - це жахлива річ. Якщо це вимушено, бо не може людина стрибнути вище себе і заробити на краще життя - це одне. Але коли це свідомий вибір….
Я бачив таких людей в своєму житті. Був у нас і льотчик такий. Ходив все життя (за виключенням на службу) в спортівках з витягнутими колінами, туфлі дідівські («зате шкіра, за 300 грн» (філіппінець наш) ) в довісок. Старий Ланос. У відрядженні ніколи не скидався на спільний стіл «у мене своє, і навіть самогон я взяв» . І це не тому, що борги, проблеми з дітьми чи ще щось. Це стиль життя.
Жахливо, коли такі флумани купують авто. (на щастя наш герой вважає це непомірними витратами) . Вони купують найдешевшу гуму, катають її до лисого стану «а що, в пдд 1,6 мм, маю право!) , так само з гальмівними колодками. Мастило по 30 тисяч км «так в паспорті!» , не заглядаючи в примітки, що в переважному міському циклі інтервал скорочувати. Вишукують найдешевший неякісний одяг, бо ж в бюджет треба влізти». Для прання щось теж з дна, яке біле робить сірим після 2-х разів.
Ніколи ніде не було, не відпочивало далі ставка з рижою водою з жабами, не бачило світу, але його пускають в інтернет, і тому кожного навчить як треба жити, і в якій країні. .
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 19 лип, 2023 07:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 19 лип, 2023 07:37
Thanks a lot!
Мои друзья жили в НЙ (8 раз переезжали), жили в Джорджии, Вашингтон стейт (сейчас) и в Вашей эрии (Мак Лин и Фейр Факс) и это было лучшее из всего, где они жили.
Додано: Сер 19 лип, 2023 07:43
Еміграція, заробітчанство.
News from Mexico.
(записано "по пам"яті" з діалогу Скайпом)
Наші люди такі активні, такі активні… аж страшно.
Денний репортаж с чудового мексиканського міста Матаморос. Ви напевне про таке і не чули…
Місто славетне тим, що існує аж 3 (три, Карле!) мости переходу в США в тихе містечко Brovnsville.
Достатньо перейти один з трьох мостів і - і ти в США!
1. Обстановка в місті страшніша, ніж у фільмі Тарковського «Сталкер». Там хоч нікого не було, а тут контингент наче випустили на волю всіх вбивць світу. Дуже брудно, так брудно, що уявити страшно. І взагалі дуже страшно.
2. Натовпи людей, які хочуть попасти в США. Мексиканська поліція реально не пропускає. Але намагаються якось просочитися через три ті мости. За оцінкою наших людей щоденно американська прикордонна служба затримує біля 800 осіб та уводять в кайданках. Куди - не знають.
Існує офіційна черга прорватися в США - за допомогою призначення рандеву з візовим офіцером США. Такі люди - «білі комірці»: вони виспалися, вони не голодні, вони нормально одягнені та прямують на призначений час. Але отримати таке рандеву вкрай важко, майже неможливо. Але комусь вдається. Квота: 1400 осіб на день на 7 КПП на кордонах з Мексикою.
3. Вітчайдушні йдуть без рандеву, навмання. Мексиканська поліція розвертає, виходять і заходять по пішохідному переходу знову і знову.
В такій черзі виділяються казахи. Мають в руках просто паспорт і йдуть - іх повертають, вони знову і знову йдуть. Скаржилися, що їм, як казахам, треба відкривати візу Мексику.
4. Вітчайдушні, яким вдалося наблизитися до шлагбаума, сплять на асфальті, чекаючи своєї черги на прийом «із жалості». Середній час проникнення - 72 години. В цей час можна комусь з компанії/родини вийти в місто зарядити смартфон та купити щось поїсти. Така відлучка є небезпечною, тому що можна живим не повернутися.
5. Якщо відчайдушному вдалося пройти за шлагбаум США, то відбувається дуже ретельна бесіда з візовим офіцером, тут вже все пристойно: умови перебування шикарні, є туалет. Приходить пастор якоїсь церкви роздає воду та перекус. Дають поїсти.
Візові офіцери дуже ретельно розпитують:
- в який країнах ви були перед попаданням сюди (мої респонденти були в Туреччині, штампи в паспорті Туреччини та Мексики ретельно вивчалися).
- хто ви за освітою, який рівень освіти.
- чому так добре (!) знаєте англійську мову? Де вивчали? Питання про добре знання англійської моїх респондентів реально здивувало))).
- чи знаєте ви мексиканську мову (мої респонденти відповіли, що не знають, після чого візовий офіцер перейшов на іспанську із своїм колегою та далі обговорювали кожне питання та кожну відповідь іспанською).
- що ви будете робити, якщо ми вас пропустимо, вас буде хтось зустрічати? (Мої респонденти відповіли, що їх зустрічають на території США друзі).
- ви можете надати їх телефон? (надали, візовий офіцер дзвонив сам). Підтвердили очікування.
Цікаво, що між підрозділами прикордонної служби возили на авто прикордонників (відбитки пальців і таке інше). В цілому саме тут почали відчувати себе людьми.
Процедура «натуралізації» зайняла приблизно 4 години.
Станом на 18 липня вже шукають квартиру в оренду, відкрили банківську рахунок, оформили стартовий пакет мобільного оператора (там не все було просто), записалися на отримання американського водійського посвідчення (теорію здали англійською з другого разу).
P.S. Щоби легше зрозуміти колорит Мексики, раджу подивитися сезон 6 (щойно вийшов) на Netflix "Better Call Saul".
Востаннє редагувалось akurt в Сер 19 лип, 2023 07:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 19 лип, 2023 07:56
По орендному бізнесу в Польщі(інвестиціям в нерухомість) :
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