Еміграція, заробітчанство.

Додано: Сер 19 лип, 2023 07:43

rjkz написав: Хочу в Ваше захолустье!

Хочу в Ваше захолустье!

Starikan написав: Лет ми спик фром май харт: Велкам! Лет ми спик фром май харт: Велкам!

News from Mexico.(записано "по пам"яті" з діалогу Скайпом)Наші люди такі активні, такі активні… аж страшно.Денний репортаж с чудового мексиканського міста Матаморос. Ви напевне про таке і не чули…Місто славетне тим, що існує аж 3 (три, Карле!) мости переходу в США в тихе містечко Brovnsville.Достатньо перейти один з трьох мостів і - і ти в США!1. Обстановка в місті страшніша, ніж у фільмі Тарковського «Сталкер». Там хоч нікого не було, а тут контингент наче випустили на волю всіх вбивць світу. Дуже брудно, так брудно, що уявити страшно. І взагалі дуже страшно.2. Натовпи людей, які хочуть попасти в США. Мексиканська поліція реально не пропускає. Але намагаються якось просочитися через три ті мости. За оцінкою наших людей щоденно американська прикордонна служба затримує біля 800 осіб та уводять в кайданках. Куди - не знають.Існує офіційна черга прорватися в США - за допомогою призначення рандеву з візовим офіцером США. Такі люди - «білі комірці»: вони виспалися, вони не голодні, вони нормально одягнені та прямують на призначений час. Але отримати таке рандеву вкрай важко, майже неможливо. Але комусь вдається. Квота: 1400 осіб на день на 7 КПП на кордонах з Мексикою.3. Вітчайдушні йдуть без рандеву, навмання. Мексиканська поліція розвертає, виходять і заходять по пішохідному переходу знову і знову.В такій черзі виділяються казахи. Мають в руках просто паспорт і йдуть - іх повертають, вони знову і знову йдуть. Скаржилися, що їм, як казахам, треба відкривати візу Мексику.4. Вітчайдушні, яким вдалося наблизитися до шлагбаума, сплять на асфальті, чекаючи своєї черги на прийом «із жалості». Середній час проникнення - 72 години. В цей час можна комусь з компанії/родини вийти в місто зарядити смартфон та купити щось поїсти. Така відлучка є небезпечною, тому що можна живим не повернутися.5. Якщо відчайдушному вдалося пройти за шлагбаум США, то відбувається дуже ретельна бесіда з візовим офіцером, тут вже все пристойно: умови перебування шикарні, є туалет. Приходить пастор якоїсь церкви роздає воду та перекус. Дають поїсти.Візові офіцери дуже ретельно розпитують:- в який країнах ви були перед попаданням сюди (мої респонденти були в Туреччині, штампи в паспорті Туреччини та Мексики ретельно вивчалися).- хто ви за освітою, який рівень освіти.- чому так добре (!) знаєте англійську мову? Де вивчали? Питання про добре знання англійської моїх респондентів реально здивувало))).- чи знаєте ви мексиканську мову (мої респонденти відповіли, що не знають, після чого візовий офіцер перейшов на іспанську із своїм колегою та далі обговорювали кожне питання та кожну відповідь іспанською).- що ви будете робити, якщо ми вас пропустимо, вас буде хтось зустрічати? (Мої респонденти відповіли, що їх зустрічають на території США друзі).- ви можете надати їх телефон? (надали, візовий офіцер дзвонив сам). Підтвердили очікування.Цікаво, що між підрозділами прикордонної служби возили на авто прикордонників (відбитки пальців і таке інше). В цілому саме тут почали відчувати себе людьми.Процедура «натуралізації» зайняла приблизно 4 години.Станом на 18 липня вже шукають квартиру в оренду, відкрили банківську рахунок, оформили стартовий пакет мобільного оператора (там не все було просто), записалися на отримання американського водійського посвідчення (теорію здали англійською з другого разу).Щоби легше зрозуміти колорит Мексики, раджу подивитися сезон 6 (щойно вийшов) на Netflix "Better Call Saul".