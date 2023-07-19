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Додано: Сер 19 лип, 2023 09:32
Re: Еміграція, заробітчанство
я к чему, что если украинцу переходить границу без американской визы, то не проще ли и безопаснее делать это со стороны Канады
Додано: Сер 19 лип, 2023 10:12
Не простіше.
Для того, щоби з боку Канади перетнути кордон з США. Українець повинен мати:
- діючу на момент перетину візу.
- відкрити в Посольстві США в Канаді візу на підставі Виду на проживання в Канаді.
Немає програми прийому біженців з боку Канади.
З боку Мексики - є.
Додано: Сер 19 лип, 2023 10:15
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