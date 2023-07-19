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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 977978979980
Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 09:32

Re: Еміграція, заробітчанство

я к чему, что если украинцу переходить границу без американской визы, то не проще ли и безопаснее делать это со стороны Канады
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 10:12

Не простіше.
Для того, щоби з боку Канади перетнути кордон з США. Українець повинен мати:
- діючу на момент перетину візу.
- відкрити в Посольстві США в Канаді візу на підставі Виду на проживання в Канаді.
Немає програми прийому біженців з боку Канади.
З боку Мексики - є.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 10:15

  nekefer написав:я понимаю когда из московии драпают через Мексику, но почему туда едут из Украины? :roll:

Так все ж дуже просто: українцям візи в США зараз не відкривають. Тому;
- або за Програмою U4U;
- або заїхати за діючою наявною візою В2/В2;
- або так…
akurt
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