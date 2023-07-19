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Не простіше. Для того, щоби з боку Канади перетнути кордон з США. Українець повинен мати: - діючу на момент перетину візу. - відкрити в Посольстві США в Канаді візу на підставі Виду на проживання в Канаді. Немає програми прийому біженців з боку Канади. З боку Мексики - є.
Говорил со знакомым импортёром, по доброй традиции она ясен пень, в Польше. Грит украинцы в сёлах скупили всю недвигу. Поляки в шоке. А в Украине черепица лежит мёртвым грузом. Но один коттедж не строится. Это и есть главный маркер. Можно что угодно рассказывать по телеку, но у людей вообще другое мнение по перспективам - от слова совсем
beee написав:Говорил со знакомым импортёром, по доброй традиции она ясен пень, в Польше. Грит украинцы в сёлах скупили всю недвигу. Поляки в шоке. А в Украине черепица лежит мёртвым грузом. Но один коттедж не строится. Это и есть главный маркер. Можно что угодно рассказывать по телеку, но у людей вообще другое мнение по перспективам - от слова совсем
а какие перспективы в польских сёлах? вы там спросите, правда интересно.. я вижу в селе такие преимущества, вся родня живёт рядом, можно на кого то скинуть дом/курей. если надо уехать. Если есть хозяйство свои овощи фрукты, мясо молоко. Можно построить коттедж любого размера, и хозпомещения. Свежий воздух. Дальше идут сплошные минусы. Пахать надо как Папа Карло. Медицина и образование начального уровня. Чуть что надо ехать в райцентр. Культурная жизнь отсутствует. Невесту с города в село не заманишь, на выбор только местные модели.
beee написав:Говорил со знакомым импортёром, по доброй традиции она ясен пень, в Польше. Грит украинцы в сёлах скупили всю недвигу. Поляки в шоке. А в Украине черепица лежит мёртвым грузом. Но один коттедж не строится. Это и есть главный маркер. Можно что угодно рассказывать по телеку, но у людей вообще другое мнение по перспективам - от слова совсем
а какие перспективы в польских сёлах? вы там спросите, правда интересно.. я вижу в селе такие преимущества, вся родня живёт рядом, можно на кого то скинуть дом/курей. если надо уехать. Если есть хозяйство свои овощи фрукты, мясо молоко. Можно построить коттедж любого размера, и хозпомещения. Свежий воздух. Дальше идут сплошные минусы. Пахать надо как Папа Карло. Медицина и образование начального уровня. Чуть что надо ехать в райцентр. Культурная жизнь отсутствует. Невесту с города в село не заманишь, на выбор только местные модели.
Если она назад здриснула, можно представить. Я так понимаю покупают 50..70 куе, на что хватает, а это сёла. Бабки те что остались вывозят. квартиры в Киеве покупают, потому что менее рискованно, чем строить коттедж.