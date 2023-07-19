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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 978979980981>
Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 09:32

Re: Еміграція, заробітчанство

я к чему, что если украинцу переходить границу без американской визы, то не проще ли и безопаснее делать это со стороны Канады
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 10:12

Не простіше.
Для того, щоби з боку Канади перетнути кордон з США. Українець повинен мати:
- діючу на момент перетину візу.
- відкрити в Посольстві США в Канаді візу на підставі Виду на проживання в Канаді.
Немає програми прийому біженців з боку Канади.
З боку Мексики - є.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 10:15

  nekefer написав:я понимаю когда из московии драпают через Мексику, но почему туда едут из Украины? :roll:

Так все ж дуже просто: українцям візи в США зараз не відкривають. Тому;
- або за Програмою U4U;
- або заїхати за діючою наявною візою В1/В2; H1-B, O.
- або так…
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 10:23

Температура в Европе поднимется до 50°C из-за «теплового взрыва» в Сахаре, — Bloomberg

Сейчас необычайно (https://www.bloomberg.com/news/articles ... ium-europe) жаркая температура сохраняется в Афинах, Риме и Мадриде. Власти предупреждают о возможных пожарах и нарушениях в транспортной и энергетической инфраструктуре из-за погоды.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 11:41

Re: Еміграція, заробітчанство

Говорил со знакомым импортёром, по доброй традиции она ясен пень, в Польше. Грит украинцы в сёлах скупили всю недвигу. Поляки в шоке. А в Украине черепица лежит мёртвым грузом. Но один коттедж не строится.
Это и есть главный маркер. Можно что угодно рассказывать по телеку, но у людей вообще другое мнение по перспективам - от слова совсем
beee
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 11:52

Re: Еміграція, заробітчанство

  ЛАД написав:Уже даже надоело повторять - такой гарантии не даст никто и никогда.

Ну тоді ця тема, нажаль, стане мегаактуальною після перемоги. І перемога за кілька десятків років перетвориться в повну поразку, а з України не поїдуть тільки старики.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 11:57

  beee написав:Говорил со знакомым импортёром, по доброй традиции она ясен пень, в Польше. Грит украинцы в сёлах скупили всю недвигу. Поляки в шоке. А в Украине черепица лежит мёртвым грузом. Но один коттедж не строится.
Это и есть главный маркер. Можно что угодно рассказывать по телеку, но у людей вообще другое мнение по перспективам - от слова совсем

а какие перспективы в польских сёлах? вы там спросите, правда интересно..
я вижу в селе такие преимущества, вся родня живёт рядом, можно на кого то скинуть дом/курей. если надо уехать. Если есть хозяйство свои овощи фрукты, мясо молоко. Можно построить коттедж любого размера, и хозпомещения. Свежий воздух. Дальше идут сплошные минусы. Пахать надо как Папа Карло. Медицина и образование начального уровня. Чуть что надо ехать в райцентр. Культурная жизнь отсутствует. Невесту с города в село не заманишь, на выбор только местные модели.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 12:13

Re: Еміграція, заробітчанство

vitaliiangel написав:
  beee написав:Говорил со знакомым импортёром, по доброй традиции она ясен пень, в Польше. Грит украинцы в сёлах скупили всю недвигу. Поляки в шоке. А в Украине черепица лежит мёртвым грузом. Но один коттедж не строится.
Это и есть главный маркер. Можно что угодно рассказывать по телеку, но у людей вообще другое мнение по перспективам - от слова совсем

а какие перспективы в польских сёлах? вы там спросите, правда интересно..
я вижу в селе такие преимущества, вся родня живёт рядом, можно на кого то скинуть дом/курей. если надо уехать. Если есть хозяйство свои овощи фрукты, мясо молоко. Можно построить коттедж любого размера, и хозпомещения. Свежий воздух. Дальше идут сплошные минусы. Пахать надо как Папа Карло. Медицина и образование начального уровня. Чуть что надо ехать в райцентр. Культурная жизнь отсутствует. Невесту с города в село не заманишь, на выбор только местные модели.
Если она назад здриснула, можно представить.
Я так понимаю покупают 50..70 куе, на что хватает, а это сёла. Бабки те что остались вывозят.
квартиры в Киеве покупают, потому что менее рискованно, чем строить коттедж.
beee
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 12:15

  beee написав:квартиры в Киеве покупают, потому что менее рискованно, чем строить коттедж.
сколько за год прилетов по Киеву и по коттеджам в пригороде?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 12:18

  beee написав:Говорил со знакомым импортёром, по доброй традиции она ясен пень, в Польше. Грит украинцы в сёлах скупили всю недвигу. Поляки в шоке. А в Украине черепица лежит мёртвым грузом. Но один коттедж не строится.
Это и есть главный маркер. Можно что угодно рассказывать по телеку, но у людей вообще другое мнение по перспективам - от слова совсем

Купить квартиру легко. А на покупку земли под домом нужно получать разрешение - делается около года. Понятно, что есть какие-то обходные пути, но в массовости сомневаюсь. Хотя мне в селе нравилось. Тихо, дёшево, доезд к городским развлечениям сопоставим с доездом с окраины города.
Gastarbaiter
 
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