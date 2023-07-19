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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 978979980981
Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 13:22

  vitaliiangel написав:
Температура в Европе поднимется до 50°C из-за «теплового взрыва» в Сахаре, — Bloomberg

Сейчас необычайно (https://www.bloomberg.com/news/articles ... ium-europe) жаркая температура сохраняется в Афинах, Риме и Мадриде. Власти предупреждают о возможных пожарах и нарушениях в транспортной и энергетической инфраструктуре из-за погоды.

Анталія +39, прохолодно :?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 13:30

  beee написав:Говорил со знакомым импортёром, по доброй традиции она ясен пень, в Польше. Грит украинцы в сёлах скупили всю недвигу. Поляки в шоке. А в Украине черепица лежит мёртвым грузом. Но один коттедж не строится.
Это и есть главный маркер. Можно что угодно рассказывать по телеку, но у людей вообще другое мнение по перспективам - от слова совсем

цікаво, а дозволи на землю їм видали, чи як то виглядає покупка будинву в селі?
flyman
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  #<1 ... 978979980981
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