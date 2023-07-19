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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 979980981982> Додано: Сер 19 лип, 2023 13:22 vitaliiangel написав:



Сейчас необычайно ( https://www.bloomberg.com/news/articles ... ium-europe ) жаркая температура сохраняется в Афинах, Риме и Мадриде. Власти предупреждают о возможных пожарах и нарушениях в транспортной и энергетической инфраструктуре из-за погоды.

Температура в Европе поднимется до 50°C из-за «теплового взрыва» в Сахаре, — BloombergСейчас необычайно () жаркая температура сохраняется в Афинах, Риме и Мадриде. Власти предупреждают о возможных пожарах и нарушениях в транспортной и энергетической инфраструктуре из-за погоды.

Анталія +39, прохолодно Анталія +39, прохолодно flyman

Повідомлень: 31955 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1519 раз. Подякували: 2675 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лип, 2023 13:30 beee написав: Говорил со знакомым импортёром, по доброй традиции она ясен пень, в Польше. Грит украинцы в сёлах скупили всю недвигу. Поляки в шоке. А в Украине черепица лежит мёртвым грузом. Но один коттедж не строится.

Это и есть главный маркер. Можно что угодно рассказывать по телеку, но у людей вообще другое мнение по перспективам - от слова совсем Говорил со знакомым импортёром, по доброй традиции она ясен пень, в Польше. Грит украинцы в сёлах скупили всю недвигу. Поляки в шоке. А в Украине черепица лежит мёртвым грузом. Но один коттедж не строится.Это и есть главный маркер. Можно что угодно рассказывать по телеку, но у людей вообще другое мнение по перспективам - от слова совсем

цікаво, а дозволи на землю їм видали, чи як то виглядає покупка будинву в селі? цікаво, а дозволи на землю їм видали, чи як то виглядає покупка будинву в селі? flyman

Повідомлень: 31955 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1519 раз. Подякували: 2675 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лип, 2023 14:37 Hotab написав: ЛАД написав: Hotab написав: Gastarbaiter , бідні сюди не ходять. Тут вибірка особлива. , бідні сюди не ходять. Тут вибірка особлива.

Не ходят.

Но те, кто ходит, могли бы понимать, что богатых в Украине не так много. И многие наши "богатые" по мировым меркам... не дотягивают. Не ходят.Но те, кто ходит, могли бы понимать, что богатых в Украине не так много. И многие наши "богатые" по мировым меркам... не дотягивают.

Може і розуміють. Всі ж з точки зору свого досвіду і точки сидіння говорять. Але це не означає, що не розуміють, як багато хто інший живе. Може і розуміють. Всі ж з точки зору свого досвіду і точки сидіння говорять. Але це не означає, що не розуміють, як багато хто інший живе.

Судя по тому, что пишут, не розуміють. Судя по тому, что пишут, не розуміють. ЛАД 2 Повідомлень: 25199 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5077 раз. Подякували: 4728 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лип, 2023 14:43 Дюрі-бачі написав: ЛАД написав: Уже даже надоело повторять - такой гарантии не даст никто и никогда. Уже даже надоело повторять - такой гарантии не даст никто и никогда.

Ну тоді ця тема, нажаль, стане мегаактуальною після перемоги. І перемога за кілька десятків років перетвориться в повну поразку, а з України не поїдуть тільки старики. Ну тоді ця тема, нажаль, стане мегаактуальною після перемоги. І перемога за кілька десятків років перетвориться в повну поразку, а з України не поїдуть тільки старики.

Актуальной она будет, но, думаю, не из-за этого.

Людям свойственно привыкать к любой ситуации. Если (когда) боевые действия и обстрелы прекратятся, люди достаточно быстро перестанут думать об опасности (если не будет пропагандистского нагнетания).

А вот экономические проблемы могут быть серьёзные. Но об этом сейчас сложно говорить. Слишком много неизвестных, абсолютно не понятно, какая и в каких размерах будет помощь. Актуальной она будет, но, думаю, не из-за этого.Людям свойственно привыкать к любой ситуации. Если (когда) боевые действия и обстрелы прекратятся, люди достаточно быстро перестанут думать об опасности (если не будет пропагандистского нагнетания).А вот экономические проблемы могут быть серьёзные. Но об этом сейчас сложно говорить. Слишком много неизвестных, абсолютно не понятно, какая и в каких размерах будет помощь. ЛАД 2 Повідомлень: 25199 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5077 раз. Подякували: 4728 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лип, 2023 15:12 nekefer написав: akurt написав: Денний репортаж с чудового мексиканського міста Матаморос. Ви напевне про таке і не чули… Денний репортаж с чудового мексиканського міста Матаморос. Ви напевне про таке і не чули…

я понимаю когда из московии драпают через Мексику, но почему туда едут из Украины? я понимаю когда из московии драпают через Мексику, но почему туда едут из Украины?



Для украинцев есть 2 программы, связанные с войной.

Как минимум по одной из них нужен спонсор.

В Мексику не нужна виза, на переходе на паспортном контроле просят ПУ.

Дальше я уже описывал что происходит. Для украинцев есть 2 программы, связанные с войной.Как минимум по одной из них нужен спонсор.В Мексику не нужна виза, на переходе на паспортном контроле просят ПУ.Дальше я уже описывал что происходит. rjkz

Повідомлень: 15045 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7810 раз. Подякували: 4768 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лип, 2023 15:13 nekefer написав: я к чему, что если украинцу переходить границу без американской визы, то не проще ли и безопаснее делать это со стороны Канады я к чему, что если украинцу переходить границу без американской визы, то не проще ли и безопаснее делать это со стороны Канады

В Канаду нужна виза. Ну и вопрос будет - почему не попросили ПУ в Канаде? В Канаду нужна виза. Ну и вопрос будет - почему не попросили ПУ в Канаде? rjkz

Повідомлень: 15045 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7810 раз. Подякували: 4768 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лип, 2023 15:20 Верно пишет rjkz - так и есть. Востаннє редагувалось akurt в Сер 19 лип, 2023 15:53, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 8032 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3205 раз. Подякували: 1095 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лип, 2023 15:23 rjkz написав: nekefer написав: я к чему, что если украинцу переходить границу без американской визы, то не проще ли и безопаснее делать это со стороны Канады я к чему, что если украинцу переходить границу без американской визы, то не проще ли и безопаснее делать это со стороны Канады

В Канаду нужна виза. Ну и вопрос будет - почему не попросили ПУ в Канаде? В Канаду нужна виза. Ну и вопрос будет - почему не попросили ПУ в Канаде?

Так это бессмысленно: в Канаду для украинцев свободный въезд, жизнь, работа и обучение (по Программе CUAET).

Незачем ничего просить.

С 23 октября - новая программа приема - теперь уже всех членов семьи вплоть до бабушек и дедушек - лишь бы украинец уже был в Канаде (CUAET).

Я считаю, что самое лакомое: возможность учиться в канадских университетах - по сравнению с университетами США обучение в ведущих университетах Канады - просто даром - я писал в начале ж ой недели: 20 000 CAD в год это примерно 15 000$. Так это бессмысленно: в Канаду для украинцев свободный въезд, жизнь, работа и обучение (по Программе CUAET).Незачем ничего просить.С 23 октября - новая программа приема - теперь уже всех членов семьи вплоть до бабушек и дедушек - лишь бы украинец уже был в Канаде (CUAET).Я считаю, что самое лакомое: возможность учиться в канадских университетах - по сравнению с университетами США обучение в ведущих университетах Канады - просто даром - я писал в начале ж ой недели: 20 000 CAD в год это примерно 15 000$. Востаннє редагувалось akurt в Сер 19 лип, 2023 15:27, всього редагувалось 2 разів. akurt

Повідомлень: 8032 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3205 раз. Подякували: 1095 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лип, 2023 15:25 ЛАД

Я в Німеччині, але потрібно було раз в місяць/ півтора бувати в Україні, ненадовго в основному. Але останній раз(травень, червень) була місяць. Більшість не звертає уваги на тривоги. Я із Києва. Перед тим як лягати спати, дивишся пару тг каналів і вже знаєш приблизно скільки є часу " на поспать". Спочатку сповіщають які ракетоносії є в чорному морі і що вилетіли ту95 з ае базування, тобто можуть бути пуски калібрів/ іскандерів. Про бпла теж завчасно попереджають. Там вже дивишся по ситуації. Тобто, ще задовго до тривог ситуація +- відома. Можу не точно щось написати, бо забувається слава богу. Wisznia2021 Повідомлень: 433 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 41 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лип, 2023 15:33 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: beee написав: Говорил со знакомым импортёром, по доброй традиции она ясен пень, в Польше. Грит украинцы в сёлах скупили всю недвигу. Поляки в шоке. А в Украине черепица лежит мёртвым грузом. Но один коттедж не строится.

Это и есть главный маркер. Можно что угодно рассказывать по телеку, но у людей вообще другое мнение по перспективам - от слова совсем Говорил со знакомым импортёром, по доброй традиции она ясен пень, в Польше. Грит украинцы в сёлах скупили всю недвигу. Поляки в шоке. А в Украине черепица лежит мёртвым грузом. Но один коттедж не строится.Это и есть главный маркер. Можно что угодно рассказывать по телеку, но у людей вообще другое мнение по перспективам - от слова совсем

цікаво, а дозволи на землю їм видали, чи як то виглядає покупка будинву в селі? цікаво, а дозволи на землю їм видали, чи як то виглядає покупка будинву в селі? Механізм є. Там якесь загальне користування Механізм є. Там якесь загальне користування beee

Повідомлень: 749 З нами з: 17.12.22 Подякував: 47 раз. Подякували: 66 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 979980981982> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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