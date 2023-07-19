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beee написав:Говорил со знакомым импортёром, по доброй традиции она ясен пень, в Польше. Грит украинцы в сёлах скупили всю недвигу. Поляки в шоке. А в Украине черепица лежит мёртвым грузом. Но один коттедж не строится. Это и есть главный маркер. Можно что угодно рассказывать по телеку, но у людей вообще другое мнение по перспективам - от слова совсем
цікаво, а дозволи на землю їм видали, чи як то виглядає покупка будинву в селі?
ЛАД написав:Уже даже надоело повторять - такой гарантии не даст никто и никогда.
Ну тоді ця тема, нажаль, стане мегаактуальною після перемоги. І перемога за кілька десятків років перетвориться в повну поразку, а з України не поїдуть тільки старики.
Актуальной она будет, но, думаю, не из-за этого. Людям свойственно привыкать к любой ситуации. Если (когда) боевые действия и обстрелы прекратятся, люди достаточно быстро перестанут думать об опасности (если не будет пропагандистского нагнетания). А вот экономические проблемы могут быть серьёзные. Но об этом сейчас сложно говорить. Слишком много неизвестных, абсолютно не понятно, какая и в каких размерах будет помощь.
akurt написав:Денний репортаж с чудового мексиканського міста Матаморос. Ви напевне про таке і не чули…
я понимаю когда из московии драпают через Мексику, но почему туда едут из Украины?
Для украинцев есть 2 программы, связанные с войной. Как минимум по одной из них нужен спонсор. В Мексику не нужна виза, на переходе на паспортном контроле просят ПУ. Дальше я уже описывал что происходит.
nekefer написав:я к чему, что если украинцу переходить границу без американской визы, то не проще ли и безопаснее делать это со стороны Канады
В Канаду нужна виза. Ну и вопрос будет - почему не попросили ПУ в Канаде?
Так это бессмысленно: в Канаду для украинцев свободный въезд, жизнь, работа и обучение (по Программе CUAET). Незачем ничего просить. С 23 октября - новая программа приема - теперь уже всех членов семьи вплоть до бабушек и дедушек - лишь бы украинец уже был в Канаде (CUAET). Я считаю, что самое лакомое: возможность учиться в канадских университетах - по сравнению с университетами США обучение в ведущих университетах Канады - просто даром - я писал в начале ж ой недели: 20 000 CAD в год это примерно 15 000$.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 19 лип, 2023 15:27, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД Я в Німеччині, але потрібно було раз в місяць/ півтора бувати в Україні, ненадовго в основному. Але останній раз(травень, червень) була місяць. Більшість не звертає уваги на тривоги. Я із Києва. Перед тим як лягати спати, дивишся пару тг каналів і вже знаєш приблизно скільки є часу " на поспать". Спочатку сповіщають які ракетоносії є в чорному морі і що вилетіли ту95 з ае базування, тобто можуть бути пуски калібрів/ іскандерів. Про бпла теж завчасно попереджають. Там вже дивишся по ситуації. Тобто, ще задовго до тривог ситуація +- відома. Можу не точно щось написати, бо забувається слава богу.
beee написав:Говорил со знакомым импортёром, по доброй традиции она ясен пень, в Польше. Грит украинцы в сёлах скупили всю недвигу. Поляки в шоке. А в Украине черепица лежит мёртвым грузом. Но один коттедж не строится. Это и есть главный маркер. Можно что угодно рассказывать по телеку, но у людей вообще другое мнение по перспективам - от слова совсем
цікаво, а дозволи на землю їм видали, чи як то виглядає покупка будинву в селі?