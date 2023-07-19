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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 979980981982>
Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 13:22

  vitaliiangel написав:
Температура в Европе поднимется до 50°C из-за «теплового взрыва» в Сахаре, — Bloomberg

Сейчас необычайно (https://www.bloomberg.com/news/articles ... ium-europe) жаркая температура сохраняется в Афинах, Риме и Мадриде. Власти предупреждают о возможных пожарах и нарушениях в транспортной и энергетической инфраструктуре из-за погоды.

Анталія +39, прохолодно :?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 13:30

  beee написав:Говорил со знакомым импортёром, по доброй традиции она ясен пень, в Польше. Грит украинцы в сёлах скупили всю недвигу. Поляки в шоке. А в Украине черепица лежит мёртвым грузом. Но один коттедж не строится.
Это и есть главный маркер. Можно что угодно рассказывать по телеку, но у людей вообще другое мнение по перспективам - от слова совсем

цікаво, а дозволи на землю їм видали, чи як то виглядає покупка будинву в селі?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 14:37

  Hotab написав:
  ЛАД написав:
  Hotab написав:Gastarbaiter , бідні сюди не ходять. Тут вибірка особлива.

Не ходят.
Но те, кто ходит, могли бы понимать, что богатых в Украине не так много. И многие наши "богатые" по мировым меркам... не дотягивают.

Може і розуміють. Всі ж з точки зору свого досвіду і точки сидіння говорять. Але це не означає, що не розуміють, як багато хто інший живе.

Судя по тому, что пишут, не розуміють.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 14:43

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Уже даже надоело повторять - такой гарантии не даст никто и никогда.

Ну тоді ця тема, нажаль, стане мегаактуальною після перемоги. І перемога за кілька десятків років перетвориться в повну поразку, а з України не поїдуть тільки старики.

Актуальной она будет, но, думаю, не из-за этого.
Людям свойственно привыкать к любой ситуации. Если (когда) боевые действия и обстрелы прекратятся, люди достаточно быстро перестанут думать об опасности (если не будет пропагандистского нагнетания).
А вот экономические проблемы могут быть серьёзные. Но об этом сейчас сложно говорить. Слишком много неизвестных, абсолютно не понятно, какая и в каких размерах будет помощь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 15:12

  nekefer написав:
  akurt написав:Денний репортаж с чудового мексиканського міста Матаморос. Ви напевне про таке і не чули…

я понимаю когда из московии драпают через Мексику, но почему туда едут из Украины? :roll:


Для украинцев есть 2 программы, связанные с войной.
Как минимум по одной из них нужен спонсор.
В Мексику не нужна виза, на переходе на паспортном контроле просят ПУ.
Дальше я уже описывал что происходит.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 15:13

  nekefer написав:я к чему, что если украинцу переходить границу без американской визы, то не проще ли и безопаснее делать это со стороны Канады

В Канаду нужна виза. Ну и вопрос будет - почему не попросили ПУ в Канаде?
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 15:20

Верно пишет rjkz - так и есть.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 19 лип, 2023 15:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 15:23

  rjkz написав:
  nekefer написав:я к чему, что если украинцу переходить границу без американской визы, то не проще ли и безопаснее делать это со стороны Канады

В Канаду нужна виза. Ну и вопрос будет - почему не попросили ПУ в Канаде?

Так это бессмысленно: в Канаду для украинцев свободный въезд, жизнь, работа и обучение (по Программе CUAET).
Незачем ничего просить.
С 23 октября - новая программа приема - теперь уже всех членов семьи вплоть до бабушек и дедушек - лишь бы украинец уже был в Канаде (CUAET).
Я считаю, что самое лакомое: возможность учиться в канадских университетах - по сравнению с университетами США обучение в ведущих университетах Канады - просто даром - я писал в начале ж ой недели: 20 000 CAD в год это примерно 15 000$.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 19 лип, 2023 15:27, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 15:25

ЛАД
Я в Німеччині, але потрібно було раз в місяць/ півтора бувати в Україні, ненадовго в основному. Але останній раз(травень, червень) була місяць. Більшість не звертає уваги на тривоги. Я із Києва. Перед тим як лягати спати, дивишся пару тг каналів і вже знаєш приблизно скільки є часу " на поспать". Спочатку сповіщають які ракетоносії є в чорному морі і що вилетіли ту95 з ае базування, тобто можуть бути пуски калібрів/ іскандерів. Про бпла теж завчасно попереджають. Там вже дивишся по ситуації. Тобто, ще задовго до тривог ситуація +- відома. Можу не точно щось написати, бо забувається слава богу.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 15:33

Re: Еміграція, заробітчанство

flyman написав:
  beee написав:Говорил со знакомым импортёром, по доброй традиции она ясен пень, в Польше. Грит украинцы в сёлах скупили всю недвигу. Поляки в шоке. А в Украине черепица лежит мёртвым грузом. Но один коттедж не строится.
Это и есть главный маркер. Можно что угодно рассказывать по телеку, но у людей вообще другое мнение по перспективам - от слова совсем

цікаво, а дозволи на землю їм видали, чи як то виглядає покупка будинву в селі?
Механізм є. Там якесь загальне користування
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