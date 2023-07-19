Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 979980981982 Додано: Сер 19 лип, 2023 15:37 rjkz написав: nekefer написав: я к чему, что если украинцу переходить границу без американской визы, то не проще ли и безопаснее делать это со стороны Канады я к чему, что если украинцу переходить границу без американской визы, то не проще ли и безопаснее делать это со стороны Канады

В Канаду нужна виза. Ну и вопрос будет - почему не попросили ПУ в Канаде? В Канаду нужна виза. Ну и вопрос будет - почему не попросили ПУ в Канаде?

В Канаду намного проще проехать чем в США

И тот же вопрос почему не попросили ПУ в Мексике?

возникает кстати вопрос какое ПУ может быть для гражданина свободной демократической страны, разноцветные парады разрешены, марихуана тоже, только не говорите что по ущемляют права какой-то там церкви В Канаду намного проще проехать чем в СШАИ тот же вопрос почему не попросили ПУ в Мексике?возникает кстати вопрос какое ПУ может быть для гражданина свободной демократической страны, разноцветные парады разрешены, марихуана тоже, только не говорите что по ущемляют права какой-то там церкви nekefer

Повідомлень: 583 З нами з: 24.10.14 Подякував: 40 раз. Подякували: 72 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лип, 2023 15:38 Re: Еміграція, заробітчанство vitaliiangel написав: beee написав: квартиры в Киеве покупают, потому что менее рискованно, чем строить коттедж. квартиры в Киеве покупают, потому что менее рискованно, чем строить коттедж. сколько за год прилетов по Киеву и по коттеджам в пригороде? сколько за год прилетов по Киеву и по коттеджам в пригороде? Есть определенные места на подлетах городов, говорят там дофига шахедов падает. Вы ж сами видите, коттеджи вхлам.

Хотя я думаю люди не видят перспективы будущего. Мы ж помним, шашлыки, проснулись, а кацапы у ворот. Проехали как у себя дома. Принципиальное недоверие, страх инвестирования, а не просто боязнь падения с неба. Есть определенные места на подлетах городов, говорят там дофига шахедов падает. Вы ж сами видите, коттеджи вхлам.Хотя я думаю люди не видят перспективы будущего. Мы ж помним, шашлыки, проснулись, а кацапы у ворот. Проехали как у себя дома. Принципиальное недоверие, страх инвестирования, а не просто боязнь падения с неба. beee

Повідомлень: 749 З нами з: 17.12.22 Подякував: 47 раз. Подякували: 66 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лип, 2023 15:40 akurt написав: Не простіше.

Для того, щоби з боку Канади перетнути кордон з США. Українець повинен мати:

- діючу на момент перетину візу.

- відкрити в Посольстві США в Канаді візу на підставі Виду на проживання в Канаді.

Немає програми прийому біженців з боку Канади.

З боку Мексики - є. Не простіше.Для того, щоби з боку Канади перетнути кордон з США. Українець повинен мати:- діючу на момент перетину візу.- відкрити в Посольстві США в Канаді візу на підставі Виду на проживання в Канаді.Немає програми прийому біженців з боку Канади.З боку Мексики - є.

так беда людей из Мексики в том, что визу им не дали, Хоть в Киеве, хоть в Польше, хоть в Кандае не дают им визу в США, а визу в Канаду очень даже могут дать, на мой взгляд

а что касается приема беженцев мне почему-то казалось что не имеет значения из какой страны и как пересекаешь границу, хоть вплавь на Гаваи , важно оказаться на территории США чтобы просить ПУ так беда людей из Мексики в том, что визу им не дали, Хоть в Киеве, хоть в Польше, хоть в Кандае не дают им визу в США, а визу в Канаду очень даже могут дать, на мой взгляда что касается приема беженцев мне почему-то казалось что не имеет значения из какой страны и как пересекаешь границу, хоть вплавь на Гаваи, важно оказаться на территории США чтобы просить ПУ Востаннє редагувалось nekefer в Сер 19 лип, 2023 15:44, всього редагувалось 2 разів. nekefer

Повідомлень: 583 З нами з: 24.10.14 Подякував: 40 раз. Подякували: 72 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лип, 2023 15:40 nekefer написав: rjkz написав: nekefer написав: я к чему, что если украинцу переходить границу без американской визы, то не проще ли и безопаснее делать это со стороны Канады я к чему, что если украинцу переходить границу без американской визы, то не проще ли и безопаснее делать это со стороны Канады

В Канаду нужна виза. Ну и вопрос будет - почему не попросили ПУ в Канаде? В Канаду нужна виза. Ну и вопрос будет - почему не попросили ПУ в Канаде?

В Канаду намного проще проехать чем в США

И тот же вопрос почему не попросили ПУ в Мексике?

возникает кстати вопрос какое ПУ может быть для гражданина свободной демократической страны, разноцветные парады разрешены, марихуана тоже, только не говорите что по ущемляют права какой-то там церкви В Канаду намного проще проехать чем в СШАИ тот же вопрос почему не попросили ПУ в Мексике?возникает кстати вопрос какое ПУ может быть для гражданина свободной демократической страны, разноцветные парады разрешены, марихуана тоже, только не говорите что по ущемляют права какой-то там церкви

Там всех пускают в США, переход границы - треш на несколько дней, но люди поболее rjkz любят США Всех пускают, если не было чего-то криминального конечно Там всех пускают в США, переход границы - треш на несколько дней, но люди поболее rjkz любят СШАВсех пускают, если не было чего-то криминального конечно stm

Повідомлень: 3905 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 631 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лип, 2023 15:43 stm написав: Там всех пускают в США, переход границы - треш на несколько дней, но люди поболее rjkz любят США Всех пускают, если не было чего-то криминального конечно Там всех пускают в США, переход границы - треш на несколько дней, но люди поболее rjkz любят СШАВсех пускают, если не было чего-то криминального конечно

пускают всех, но потом же нужно получить убежище, какие основания? как Вас преследует государство? пускают всех, но потом же нужно получить убежище, какие основания? как Вас преследует государство? nekefer

Повідомлень: 583 З нами з: 24.10.14 Подякував: 40 раз. Подякували: 72 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лип, 2023 15:43 vitaliiangel написав: beee написав: квартиры в Киеве покупают, потому что менее рискованно, чем строить коттедж. квартиры в Киеве покупают, потому что менее рискованно, чем строить коттедж. сколько за год прилетов по Киеву и по коттеджам в пригороде? сколько за год прилетов по Киеву и по коттеджам в пригороде?

Ну можна ще спитати скільки людей загинуло від кацапів відносно кількості населення - є таке поняття як перспектива - і у нас в перспективі довга війна з кацапами, і відповідні наслідки Ну можна ще спитати скільки людей загинуло від кацапів відносно кількості населення - є таке поняття як перспектива - і у нас в перспективі довга війна з кацапами, і відповідні наслідки cherchiltank

Повідомлень: 452 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 109 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лип, 2023 16:01 nekefer написав: stm написав: Там всех пускают в США, переход границы - треш на несколько дней, но люди поболее rjkz любят США Всех пускают, если не было чего-то криминального конечно Там всех пускают в США, переход границы - треш на несколько дней, но люди поболее rjkz любят СШАВсех пускают, если не было чего-то криминального конечно

пускают всех, но потом же нужно получить убежище, какие основания? как Вас преследует государство? пускают всех, но потом же нужно получить убежище, какие основания? как Вас преследует государство?

Ну 80% прибывших в Германию собираются оставаться ж ))) с США ещё круче, не только лишь все могут поехать чер весь мир что бы просто пересидеть ракеты ))) Ну 80% прибывших в Германию собираются оставаться ж ))) с США ещё круче, не только лишь все могут поехать чер весь мир что бы просто пересидеть ракеты ))) stm

Повідомлень: 3905 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 631 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 979980981982 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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