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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 979980981982
Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 15:37

  rjkz написав:
  nekefer написав:я к чему, что если украинцу переходить границу без американской визы, то не проще ли и безопаснее делать это со стороны Канады

В Канаду нужна виза. Ну и вопрос будет - почему не попросили ПУ в Канаде?

В Канаду намного проще проехать чем в США
И тот же вопрос почему не попросили ПУ в Мексике?
возникает кстати вопрос какое ПУ может быть для гражданина свободной демократической страны, разноцветные парады разрешены, марихуана тоже, только не говорите что по ущемляют права какой-то там церкви :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 15:38

Re: Еміграція, заробітчанство

vitaliiangel написав:
  beee написав:квартиры в Киеве покупают, потому что менее рискованно, чем строить коттедж.
сколько за год прилетов по Киеву и по коттеджам в пригороде?
Есть определенные места на подлетах городов, говорят там дофига шахедов падает. Вы ж сами видите, коттеджи вхлам.
Хотя я думаю люди не видят перспективы будущего. Мы ж помним, шашлыки, проснулись, а кацапы у ворот. Проехали как у себя дома. Принципиальное недоверие, страх инвестирования, а не просто боязнь падения с неба.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 15:40

  akurt написав:Не простіше.
Для того, щоби з боку Канади перетнути кордон з США. Українець повинен мати:
- діючу на момент перетину візу.
- відкрити в Посольстві США в Канаді візу на підставі Виду на проживання в Канаді.
Немає програми прийому біженців з боку Канади.
З боку Мексики - є.

так беда людей из Мексики в том, что визу им не дали, Хоть в Киеве, хоть в Польше, хоть в Кандае не дают им визу в США, а визу в Канаду очень даже могут дать, на мой взгляд
а что касается приема беженцев мне почему-то казалось что не имеет значения из какой страны и как пересекаешь границу, хоть вплавь на Гаваи :lol: , важно оказаться на территории США чтобы просить ПУ
Востаннє редагувалось nekefer в Сер 19 лип, 2023 15:44, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 15:40

  nekefer написав:
  rjkz написав:
  nekefer написав:я к чему, что если украинцу переходить границу без американской визы, то не проще ли и безопаснее делать это со стороны Канады

В Канаду нужна виза. Ну и вопрос будет - почему не попросили ПУ в Канаде?

В Канаду намного проще проехать чем в США
И тот же вопрос почему не попросили ПУ в Мексике?
возникает кстати вопрос какое ПУ может быть для гражданина свободной демократической страны, разноцветные парады разрешены, марихуана тоже, только не говорите что по ущемляют права какой-то там церкви :lol:

Там всех пускают в США, переход границы - треш на несколько дней, но люди поболее rjkz любят США :) Всех пускают, если не было чего-то криминального конечно :)
stm
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 15:43

  stm написав:Там всех пускают в США, переход границы - треш на несколько дней, но люди поболее rjkz любят США :) Всех пускают, если не было чего-то криминального конечно :)

пускают всех, но потом же нужно получить убежище, какие основания? как Вас преследует государство?
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 15:43

  vitaliiangel написав:
  beee написав:квартиры в Киеве покупают, потому что менее рискованно, чем строить коттедж.
сколько за год прилетов по Киеву и по коттеджам в пригороде?

Ну можна ще спитати скільки людей загинуло від кацапів відносно кількості населення - є таке поняття як перспектива - і у нас в перспективі довга війна з кацапами, і відповідні наслідки
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 16:01

  nekefer написав:
  stm написав:Там всех пускают в США, переход границы - треш на несколько дней, но люди поболее rjkz любят США :) Всех пускают, если не было чего-то криминального конечно :)

пускают всех, но потом же нужно получить убежище, какие основания? как Вас преследует государство?

Ну 80% прибывших в Германию собираются оставаться ж ))) с США ещё круче, не только лишь все могут поехать чер весь мир что бы просто пересидеть ракеты )))
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