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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 19 лип, 2023 15:37
rjkz написав: nekefer написав:
я к чему, что если украинцу переходить границу без американской визы, то не проще ли и безопаснее делать это со стороны Канады
В Канаду нужна виза. Ну и вопрос будет - почему не попросили ПУ в Канаде?
В Канаду намного проще проехать чем в США
И тот же вопрос почему не попросили ПУ в Мексике?
возникает кстати вопрос какое ПУ может быть для гражданина свободной демократической страны, разноцветные парады разрешены, марихуана тоже, только не говорите что по ущемляют права какой-то там церкви
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Додано: Сер 19 лип, 2023 15:38
vitaliiangel написав: beee написав:
квартиры в Киеве покупают, потому что менее рискованно, чем строить коттедж.
сколько за год прилетов по Киеву и по коттеджам в пригороде?
Есть определенные места на подлетах городов, говорят там дофига шахедов падает. Вы ж сами видите, коттеджи вхлам.
Хотя я думаю люди не видят перспективы будущего. Мы ж помним, шашлыки, проснулись, а кацапы у ворот. Проехали как у себя дома. Принципиальное недоверие, страх инвестирования, а не просто боязнь падения с неба.
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Додано: Сер 19 лип, 2023 15:40
akurt написав:
Не простіше.
Для того, щоби з боку Канади перетнути кордон з США. Українець повинен мати:
- діючу на момент перетину візу.
- відкрити в Посольстві США в Канаді візу на підставі Виду на проживання в Канаді.
Немає програми прийому біженців з боку Канади.
З боку Мексики - є.
так беда людей из Мексики в том, что визу им не дали, Хоть в Киеве, хоть в Польше, хоть в Кандае не дают им визу в США, а визу в Канаду очень даже могут дать, на мой взгляд
а что касается приема беженцев мне почему-то казалось что не имеет значения из какой страны и как пересекаешь границу, хоть вплавь на Гаваи
, важно оказаться на территории США чтобы просить ПУ
Востаннє редагувалось nekefer
в Сер 19 лип, 2023 15:44, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 19 лип, 2023 15:40
nekefer написав: rjkz написав: nekefer написав:
я к чему, что если украинцу переходить границу без американской визы, то не проще ли и безопаснее делать это со стороны Канады
В Канаду нужна виза. Ну и вопрос будет - почему не попросили ПУ в Канаде?
В Канаду намного проще проехать чем в США
И тот же вопрос почему не попросили ПУ в Мексике?
возникает кстати вопрос какое ПУ может быть для гражданина свободной демократической страны, разноцветные парады разрешены, марихуана тоже, только не говорите что по ущемляют права какой-то там церкви
Там всех пускают в США, переход границы - треш на несколько дней, но люди поболее rjkz любят США
Всех пускают, если не было чего-то криминального конечно
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Додано: Сер 19 лип, 2023 15:43
vitaliiangel написав: beee написав:
квартиры в Киеве покупают, потому что менее рискованно, чем строить коттедж.
сколько за год прилетов по Киеву и по коттеджам в пригороде?
Ну можна ще спитати скільки людей загинуло від кацапів відносно кількості населення - є таке поняття як перспектива - і у нас в перспективі довга війна з кацапами, і відповідні наслідки
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Додано: Сер 19 лип, 2023 16:01
nekefer написав: stm написав:
Там всех пускают в США, переход границы - треш на несколько дней, но люди поболее rjkz любят США
Всех пускают, если не было чего-то криминального конечно
пускают всех, но потом же нужно получить убежище, какие основания? как Вас преследует государство?
Ну 80% прибывших в Германию собираются оставаться ж ))) с США ещё круче, не только лишь все могут поехать через весь мир что бы просто пересидеть ракеты )))
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Додано: Сер 19 лип, 2023 16:27
Wisznia2021 написав:
ЛАД
Я в Німеччині, але потрібно було раз в місяць/ півтора бувати в Україні, ненадовго в основному. Але останній раз(травень, червень) була місяць. Більшість не звертає уваги на тривоги. Я із Києва. Перед тим як лягати спати, дивишся пару тг каналів і вже знаєш приблизно скільки є часу " на поспать". Спочатку сповіщають які ракетоносії є в чорному морі і що вилетіли ту95 з ае базування, тобто можуть бути пуски калібрів/ іскандерів. Про бпла теж завчасно попереджають. Там вже дивишся по ситуації. Тобто, ще задовго до тривог ситуація +- відома.
Можу не точно щось написати, бо забувається слава богу.
В Харькове такого близко нет.
Был период в прошлом году, когда обстреливали по расписанию в 23.00+-.
Потом сместились на 24.00, позже на 01.00. Потом стало непредсказуемо.
Хотя и раньше случались обстрелы вне графика.
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Додано: Сер 19 лип, 2023 16:34
beee написав: flyman написав: beee написав:
Говорил со знакомым импортёром, по доброй традиции она ясен пень, в Польше. Грит украинцы в сёлах скупили всю недвигу. Поляки в шоке. А в Украине черепица лежит мёртвым грузом. Но один коттедж не строится.
Это и есть главный маркер. Можно что угодно рассказывать по телеку, но у людей вообще другое мнение по перспективам - от слова совсем
цікаво, а дозволи на землю їм видали, чи як то виглядає покупка будинву в селі?
Механізм є. Там якесь загальне користування
кооператив, тобто земля належить всім колгоспом, без виділення пайки окремо, "спулдєлча власносць", або земля у власності місцевої комуни, а під будинком в оренді
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Додано: Сер 19 лип, 2023 16:37
ЛАД написав:
Если (когда) боевые действия и обстрелы прекратятся, люди достаточно быстро перестанут думать об опасности
Видно в кожного свій круг спілкування. Серед моїх знайомих основна загроза, яка спонукає способи виїхати - це шанс мобілізації. Відповідно: як тільки відкриють кордон - вони в еміграцію хоча б років на 5
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