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#<1 ... 980981982983 Додано: Сер 19 лип, 2023 16:40 beee написав: Говорил со знакомым импортёром, по доброй традиции она ясен пень, в Польше. Грит украинцы в сёлах скупили всю недвигу. Поляки в шоке. А в Украине черепица лежит мёртвым грузом. Но один коттедж не строится.

Это и есть главный маркер. Можно что угодно рассказывать по телеку, но у людей вообще другое мнение по перспективам - от слова совсем Говорил со знакомым импортёром, по доброй традиции она ясен пень, в Польше. Грит украинцы в сёлах скупили всю недвигу. Поляки в шоке. А в Украине черепица лежит мёртвым грузом. Но один коттедж не строится.Это и есть главный маркер. Можно что угодно рассказывать по телеку, но у людей вообще другое мнение по перспективам - от слова совсем

А як обходять заборони на продаж землі чужоземцям і в зоні 50 км. від кордонів? А як обходять заборони на продаж землі чужоземцям і в зоні 50 км. від кордонів? BIGor

Повідомлень: 7914 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1201 раз. Подякували: 1622 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лип, 2023 17:01 Дюрі-бачі написав: ЛАД написав: Если (когда) боевые действия и обстрелы прекратятся, люди достаточно быстро перестанут думать об опасности Если (когда) боевые действия и обстрелы прекратятся, люди достаточно быстро перестанут думать об опасности

Видно в кожного свій круг спілкування. Серед моїх знайомих основна загроза, яка спонукає способи виїхати - це шанс мобілізації. Відповідно: як тільки відкриють кордон - вони в еміграцію хоча б років на 5 Видно в кожного свій круг спілкування. Серед моїх знайомих основна загроза, яка спонукає способи виїхати - це. Відповідно: як тільки відкриють кордон - вони в еміграцію хоча б років на 5

Это сегодня.

После войны такой опасности не будет. Я пишу о после войны.

Что даст эмиграция "хоча б років на 5" после войны, слабо понимаю.

Да и эмиграция на 5 лет = просто эмиграция. Слишком большой срок - либо вернутся через год, либо останутся насовсем. Это сегодня.После войны такой опасности не будет. Я пишу о после войны.Что даст эмиграция "хоча б років на 5" после войны, слабо понимаю.Да и эмиграция на 5 лет = просто эмиграция. Слишком большой срок - либо вернутся через год, либо останутся насовсем. ЛАД 2 Повідомлень: 25208 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5077 раз. Подякували: 4728 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лип, 2023 17:06 BIGor написав: beee написав: Говорил со знакомым импортёром, по доброй традиции она ясен пень, в Польше. Грит украинцы в сёлах скупили всю недвигу. Поляки в шоке. А в Украине черепица лежит мёртвым грузом. Но один коттедж не строится.

Это и есть главный маркер. Можно что угодно рассказывать по телеку, но у людей вообще другое мнение по перспективам - от слова совсем Говорил со знакомым импортёром, по доброй традиции она ясен пень, в Польше. Грит украинцы в сёлах скупили всю недвигу. Поляки в шоке. А в Украине черепица лежит мёртвым грузом. Но один коттедж не строится.Это и есть главный маркер. Можно что угодно рассказывать по телеку, но у людей вообще другое мнение по перспективам - от слова совсем

А як обходять заборони на продаж землі чужоземцям і в зоні 50 км. від кордонів? А як обходять заборони на продаж землі чужоземцям і в зоні 50 км. від кордонів?

Землі СГ призначення заборонено продавати, решта можна. Землі СГ призначення заборонено продавати, решта можна. Bolt Повідомлень: 2093 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 154 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лип, 2023 17:08 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: После войны такой опасности не будет. После войны такой опасности не будет. Так Ви самы писали "ніхто не дасть гарантій". А без гарантій вже раз повірили в шашлики...

А 5 років це якраз той період, за який можна заробити в еміграції достатньо коштів, щоб робити вибір: житло в Україні чи іпотека десь в Європі. Також за 5-6 років діти, народження яких відклали на завершення війни, підростають і йдуть до школи. Так Ви самы писали "ніхто не дасть гарантій". А без гарантій вже раз повірили в шашлики...А 5 років це якраз той період, за який можна заробити в еміграції достатньо коштів, щоб робити вибір: житло в Україні чи іпотека десь в Європі. Також за 5-6 років діти, народження яких відклали на завершення війни, підростають і йдуть до школи. Дюрі-бачі

Повідомлень: 983 З нами з: 29.07.22 Подякував: 114 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лип, 2023 17:41 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: После войны такой опасности не будет. Я пишу о после войны. После войны такой опасности не будет. Я пишу о после войны.

Проблема с гарантиями о ненападении 2й раз через 5-10 лет. + пусть даже мобилизации не будет, есть риск что запрет на выезд оставят чтобы никто не разбежался сразу после войны. Проблема с гарантиями о ненападении 2й раз через 5-10 лет. + пусть даже мобилизации не будет, есть риск что запрет на выезд оставят чтобы никто не разбежался сразу после войны. slonomag Повідомлень: 308 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 54 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лип, 2023 17:46 slonomag написав: ЛАД написав: После войны такой опасности не будет. Я пишу о после войны. После войны такой опасности не будет. Я пишу о после войны.

Проблема с гарантиями о ненападении 2й раз через 5-10 лет. + пусть даже мобилизации не будет, есть риск что запрет на выезд оставят чтобы никто не разбежался сразу после войны. Проблема с гарантиями о ненападении 2й раз через 5-10 лет. + пусть даже мобилизации не будет, есть риск что запрет на выезд оставят чтобы никто не разбежался сразу после войны.

Слономаг, зачем не выпускать? После войны проще вам штраф выписывать на границе ))) выезд - условно бесплатно, въезд - платно ))) Слономаг, зачем не выпускать? После войны проще вам штраф выписывать на границе ))) выезд - условно бесплатно, въезд - платно ))) stm

Повідомлень: 3906 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 631 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 980981982983 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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