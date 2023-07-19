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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 19 лип, 2023 16:40
beee написав:
Говорил со знакомым импортёром, по доброй традиции она ясен пень, в Польше. Грит украинцы в сёлах скупили всю недвигу. Поляки в шоке. А в Украине черепица лежит мёртвым грузом. Но один коттедж не строится.
Это и есть главный маркер. Можно что угодно рассказывать по телеку, но у людей вообще другое мнение по перспективам - от слова совсем
А як обходять заборони на продаж землі чужоземцям і в зоні 50 км. від кордонів?
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BIGor
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Додано: Сер 19 лип, 2023 17:01
Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
Если (когда) боевые действия и обстрелы прекратятся, люди достаточно быстро перестанут думать об опасности
Видно в кожного свій круг спілкування. Серед моїх знайомих основна загроза, яка спонукає способи виїхати - це шанс мобілізації
. Відповідно: як тільки відкриють кордон - вони в еміграцію хоча б років на 5
Это сегодня.
После войны такой опасности не будет. Я пишу о после войны.
Что даст эмиграция "хоча б років на 5" после войны, слабо понимаю.
Да и эмиграция на 5 лет = просто эмиграция. Слишком большой срок - либо вернутся через год, либо останутся насовсем.
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ЛАД
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Додано: Сер 19 лип, 2023 17:06
BIGor написав: beee написав:
Говорил со знакомым импортёром, по доброй традиции она ясен пень, в Польше. Грит украинцы в сёлах скупили всю недвигу. Поляки в шоке. А в Украине черепица лежит мёртвым грузом. Но один коттедж не строится.
Это и есть главный маркер. Можно что угодно рассказывать по телеку, но у людей вообще другое мнение по перспективам - от слова совсем
А як обходять заборони на продаж землі чужоземцям і в зоні 50 км. від кордонів?
Землі СГ призначення заборонено продавати, решта можна.
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Bolt
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Додано: Сер 19 лип, 2023 17:08
ЛАД написав:
После войны такой опасности не будет.
Так Ви самы писали "ніхто не дасть гарантій". А без гарантій вже раз повірили в шашлики...
А 5 років це якраз той період, за який можна заробити в еміграції достатньо коштів, щоб робити вибір: житло в Україні чи іпотека десь в Європі. Також за 5-6 років діти, народження яких відклали на завершення війни, підростають і йдуть до школи.
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 19 лип, 2023 17:41
ЛАД написав:
После войны такой опасности не будет. Я пишу о после войны.
Проблема с гарантиями о ненападении 2й раз через 5-10 лет. + пусть даже мобилизации не будет, есть риск что запрет на выезд оставят чтобы никто не разбежался сразу после войны.
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slonomag
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Додано: Сер 19 лип, 2023 17:46
slonomag написав: ЛАД написав:
После войны такой опасности не будет. Я пишу о после войны.
Проблема с гарантиями о ненападении 2й раз через 5-10 лет. + пусть даже мобилизации не будет, есть риск что запрет на выезд оставят чтобы никто не разбежался сразу после войны.
Слономаг, зачем не выпускать? После войны проще вам штраф выписывать на границе ))) выезд - условно бесплатно, въезд - платно )))
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stm
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