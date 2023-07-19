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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 19 лип, 2023 16:40
beee написав:
Говорил со знакомым импортёром, по доброй традиции она ясен пень, в Польше. Грит украинцы в сёлах скупили всю недвигу. Поляки в шоке. А в Украине черепица лежит мёртвым грузом. Но один коттедж не строится.
Это и есть главный маркер. Можно что угодно рассказывать по телеку, но у людей вообще другое мнение по перспективам - от слова совсем
А як обходять заборони на продаж землі чужоземцям і в зоні 50 км. від кордонів?
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BIGor
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Додано: Сер 19 лип, 2023 17:01
Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
Если (когда) боевые действия и обстрелы прекратятся, люди достаточно быстро перестанут думать об опасности
Видно в кожного свій круг спілкування. Серед моїх знайомих основна загроза, яка спонукає способи виїхати - це шанс мобілізації
. Відповідно: як тільки відкриють кордон - вони в еміграцію хоча б років на 5
Это сегодня.
После войны такой опасности не будет. Я пишу о после войны.
Что даст эмиграция "хоча б років на 5" после войны, слабо понимаю.
Да и эмиграция на 5 лет = просто эмиграция. Слишком большой срок - либо вернутся через год, либо останутся насовсем.
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ЛАД
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Додано: Сер 19 лип, 2023 17:06
BIGor написав: beee написав:
Говорил со знакомым импортёром, по доброй традиции она ясен пень, в Польше. Грит украинцы в сёлах скупили всю недвигу. Поляки в шоке. А в Украине черепица лежит мёртвым грузом. Но один коттедж не строится.
Это и есть главный маркер. Можно что угодно рассказывать по телеку, но у людей вообще другое мнение по перспективам - от слова совсем
А як обходять заборони на продаж землі чужоземцям і в зоні 50 км. від кордонів?
Землі СГ призначення заборонено продавати, решта можна.
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Додано: Сер 19 лип, 2023 17:08
ЛАД написав:
После войны такой опасности не будет.
Так Ви самы писали "ніхто не дасть гарантій". А без гарантій вже раз повірили в шашлики...
А 5 років це якраз той період, за який можна заробити в еміграції достатньо коштів, щоб робити вибір: житло в Україні чи іпотека десь в Європі. Також за 5-6 років діти, народження яких відклали на завершення війни, підростають і йдуть до школи.
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 19 лип, 2023 17:41
ЛАД написав:
После войны такой опасности не будет. Я пишу о после войны.
Проблема с гарантиями о ненападении 2й раз через 5-10 лет. + пусть даже мобилизации не будет, есть риск что запрет на выезд оставят чтобы никто не разбежался сразу после войны.
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slonomag
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Додано: Сер 19 лип, 2023 17:46
slonomag написав: ЛАД написав:
После войны такой опасности не будет. Я пишу о после войны.
Проблема с гарантиями о ненападении 2й раз через 5-10 лет. + пусть даже мобилизации не будет, есть риск что запрет на выезд оставят чтобы никто не разбежался сразу после войны.
Слономаг, зачем не выпускать? После войны проще вам штраф выписывать на границе ))) выезд - условно бесплатно, въезд - платно )))
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stm
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Додано: Сер 19 лип, 2023 17:57
Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
После войны такой опасности не будет.
Так Ви самы писали "ніхто не дасть гарантій". А без гарантій вже раз повірили в шашлики...
А 5 років це якраз той період, за який можна заробити в еміграції достатньо коштів, щоб робити вибір: житло в Україні чи іпотека десь в Європі. Також за 5-6 років діти, народження яких відклали на завершення війни, підростають і йдуть до школи.
Какие-то гарантии дадут. Наверное. Гарантии защиты.
Но гарантировать, что никто не нападёт, невозможно.
Но до
нападения мобилизации не будет. На каком основании? Держать страну на военном положении без войны невозможно.
А если такое даже суметь сделать, то прав slonomag
- тогда надо "запрет на выезд оставить". И ваш вопрос о выезде исчезает. Но в такой вариант не верю. Подробнее не буду, тут, по-моему, всё понятно.
"А 5 років це якраз той період", после которого вернутся единицы. Остальные в подавляющем большинстве освоятся, получат гражданство и возвращаться даже не подумают.
Практически не знаю примеров возврата через 5 лет.
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ЛАД
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Додано: Сер 19 лип, 2023 17:57
stm написав: slonomag написав: ЛАД написав:
После войны такой опасности не будет. Я пишу о после войны.
Проблема с гарантиями о ненападении 2й раз через 5-10 лет. + пусть даже мобилизации не будет, есть риск что запрет на выезд оставят чтобы никто не разбежался сразу после войны.
Слономаг, зачем не выпускать? После войны проще вам штраф выписывать на границе ))) выезд - условно бесплатно, въезд - платно )))
Наверное, наоборот?
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ЛАД
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Додано: Сер 19 лип, 2023 18:07
beee написав:
Говорил со знакомым импортёром, по доброй традиции она ясен пень, в Польше. Грит украинцы в сёлах скупили всю недвигу. Поляки в шоке. А в Украине черепица лежит мёртвым грузом. Но один коттедж не строится.
Это и есть главный маркер. Можно что угодно рассказывать по телеку, но у людей вообще другое мнение по перспективам - от слова совсем
Це яка дахівка лежить? Мені треба крити дах в вересні. До речі, запити на землю по 6 к в Броварах далі з‘являються. Прийшов з війська сусід. Почав будівництво. З іншого боку теж в цьому році стартує сім‘я. Не переселенці, корінні)
Про хати в польських селах - а напуркуа? Теж думав хату/дуплекс, але то лише якщо лишатись. Пересидіти - квартира онлі.
І земля під хатою ні в яке спільне користування не продається, то лише огрудки так можна.
Забирав дитину з Нідерландів, за три дні жодного авто на укр номерах не побачив. Сьогодні на трасі до Берліну аж одне (фури і лавети не рахуємо).
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Додано: Сер 19 лип, 2023 18:09
ЛАД написав:
Наверное, наоборот?
ЛАД, мы играем в игру выехал официально волонтером, но потом что-то страшное случилось ))) вот это страшное надо бы и подтвердить. Не подтверждаешь, пожалуйста, оплати мзду по отдельному коду. Отдельный код в опендатаботе. Назначение лечение раненых в ЗСУ. Профит для всех )))
Инвалидов тоже ведь надо подтверждать группы... Иначе нет. Вот только уход за родственником инвалидом и его лечение, но тут тоже если родственник вернулся, а ты как опекун - нет, и тебя не сбила машина или укусил комар разносчик малярии, то... )))
Востаннє редагувалось stm
в Сер 19 лип, 2023 18:11, всього редагувалось 1 раз.
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stm
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