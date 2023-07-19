|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 19 лип, 2023 18:10
rjkz написав:
Мои друзья жили в НЙ (8 раз переезжали), жили в Джорджии, Вашингтон стейт (сейчас) и в Вашей эрии (Мак Лин и Фейр Факс) и это было лучшее из всего, где они жили.
Да, эти городки примерно на том же расстоянии от "центра", только у них VA, а у нас MD.
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 19595
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 2545 раз.
- Подякували: 3108 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 19 лип, 2023 18:14
stm написав: ЛАД написав:
Наверное, наоборот?
ЛАД, мы играем в игру выехал официально волонтером, но потом что-то страшное случилось ))) вот это страшное надо бы и подтвердить. Не подтверждаешь, пожалуйста, оплати мзду по отдельному коду. Отдельный код в опендатаботе. Назначение лечение раненых в ЗСУ. Профит для всех )))
Так вроде как наоборот обсуждают чем бы заманить обратно в Украину. А то не факт что хотя бы половина из 8кк уехавших вернется. А ваш вариант чуток в другую сторону направлен.
-
slonomag
-
-
- Повідомлень: 309
- З нами з: 23.11.17
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 лип, 2023 18:19
slonomag написав: stm написав: ЛАД написав:
Наверное, наоборот?
ЛАД, мы играем в игру выехал официально волонтером, но потом что-то страшное случилось ))) вот это страшное надо бы и подтвердить. Не подтверждаешь, пожалуйста, оплати мзду по отдельному коду. Отдельный код в опендатаботе. Назначение лечение раненых в ЗСУ. Профит для всех )))
Так вроде как наоборот обсуждают чем бы заманить обратно в Украину. А то не факт что хотя бы половина из 8кк уехавших вернется. А ваш вариант чуток в другую сторону направлен.
Я улыбаюсь что Вас может остановить штраф в каких-то условных 1500€ ))) на благое ж дело ))) и не поверите, я из тех кто уверен что незаменимых нет
при всем моем самомнении даже меня можно заменить на всех работах
и вообще, бизнес у которого есть незаменимые очень не дальновиден ИМХО )
И ещё один плюс. Документы ведь можно дособирать и через суд оспорить. Вы же говорили высокомерно что какие-то там юристы не нужны в ЕС, а тут работа у людей появится )))
-
stm
-
-
- Повідомлень: 3911
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 631 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 лип, 2023 18:38
stm написав: ЛАД написав:
Наверное, наоборот?
ЛАД, мы играем в игру выехал официально волонтером, но потом что-то страшное случилось ))) вот это страшное надо бы и подтвердить. Не подтверждаешь, пожалуйста, оплати мзду по отдельному коду. Отдельный код в опендатаботе. Назначение лечение раненых в ЗСУ. Профит для всех )))
Инвалидов тоже ведь надо подтверждать группы... Иначе нет. Вот только уход за родственником инвалидом и его лечение, но тут тоже если родственник вернулся, а ты как опекун - нет, и тебя не сбила машина или укусил комар разносчик малярии, то... )))
Один момент - закон не має зворотньої сили, а відповідальності за зазначене вище наразі немає)
-
gonchik74
-
-
- Повідомлень: 352
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 лип, 2023 18:41
gonchik74 написав: stm написав: ЛАД написав:
Наверное, наоборот?
ЛАД, мы играем в игру выехал официально волонтером, но потом что-то страшное случилось ))) вот это страшное надо бы и подтвердить. Не подтверждаешь, пожалуйста, оплати мзду по отдельному коду. Отдельный код в опендатаботе. Назначение лечение раненых в ЗСУ. Профит для всех )))
Инвалидов тоже ведь надо подтверждать группы... Иначе нет. Вот только уход за родственником инвалидом и его лечение, но тут тоже если родственник вернулся, а ты как опекун - нет, и тебя не сбила машина или укусил комар разносчик малярии, то... )))
Один момент - закон не має зворотньої сили, а відповідальності за зазначене вище наразі немає)
Так мы говорим о въезде, а не о выезде. С какой то даты которая ещё не настала все въезжающие со штампом выезда после 24.02.2022 должны подтвердить. Можно ж не въезжать ))) законченное основание выезда ведёт к подтверждению или продлению этого самого основания.
Тут даже фиктивный брак с инвалидами ведёт к тому что вы привязаны к инвалиду, дайте инвалидам и опекунам заботится друг о друге!
Востаннє редагувалось stm
в Сер 19 лип, 2023 18:46, всього редагувалось 1 раз.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 3911
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 631 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 лип, 2023 18:44
Bolt написав: BIGor написав: beee написав:
Говорил со знакомым импортёром, по доброй традиции она ясен пень, в Польше. Грит украинцы в сёлах скупили всю недвигу. Поляки в шоке. А в Украине черепица лежит мёртвым грузом. Но один коттедж не строится.
Это и есть главный маркер. Можно что угодно рассказывать по телеку, но у людей вообще другое мнение по перспективам - от слова совсем
А як обходять заборони на продаж землі чужоземцям і в зоні 50 км. від кордонів?
Землі СГ призначення заборонено продавати, решта можна.
не так, СГ заборонене продавати іноземцям, а також місцевим, які не збираються вести фермерське господарство, тобто зовсім інша концепція чим тут.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 31963
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1520 раз.
- Подякували: 2675 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 19 лип, 2023 18:50
gonchik74 написав: stm написав: ЛАД написав:
Наверное, наоборот?
ЛАД, мы играем в игру выехал официально волонтером, но потом что-то страшное случилось ))) вот это страшное надо бы и подтвердить. Не подтверждаешь, пожалуйста, оплати мзду по отдельному коду. Отдельный код в опендатаботе. Назначение лечение раненых в ЗСУ. Профит для всех )))
Инвалидов тоже ведь надо подтверждать группы... Иначе нет. Вот только уход за родственником инвалидом и его лечение, но тут тоже если родственник вернулся, а ты как опекун - нет, и тебя не сбила машина или укусил комар разносчик малярии, то... )))
Один момент - закон не має зворотньої сили, а відповідальності за зазначене вище наразі немає)
Так мы говорим о въезде, а не о выезде. С какой то даты которая ещё не настала все въезжающие со штампом выезда после 24.02.2022 должны подтвердить. Можно ж не въезжать ))) законченное основание выезда ведёт к подтверждению или продлению этого самого основания.
Тут даже фиктивный брак с инвалидами ведёт к тому что вы привязаны к инвалиду, дайте инвалидам и опекунам заботится друг о друге![/quote]
Конституцію вже остаточно відмінили) Якщо виїхав законно, то хто і на яких підставах заборонить в‘їхати громадянину України?) Мало чого кому хочеться. Ми в Європу, чи куди? ЄСПЛ - чули про таке?)
-
gonchik74
-
-
- Повідомлень: 352
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 лип, 2023 19:09
stm написав: gonchik74 написав: gonchik74 написав:
Конституцію вже остаточно відмінили) Якщо виїхав законно, то хто і на яких підставах заборонить в‘їхати громадянину України?) Мало чого кому хочеться. Ми в Європу, чи куди? ЄСПЛ - чули про таке?)
Эу, просто штраф в руки и въезжай. Не оплата штрафа, блокировка счета ровно на сумму штрафа. Никто не лишает гражданина США гражданства за фиктивный брак. Штраф и всё. Не доказал чистую любовь ))) оспорить можно в суде. Вы согласны что гражданина выехавшего по заботе о инвалиде, возврат инвалида на 2 день в Украину должен морально рвать на Родину? Мы ведь о чистом и непредвзятом гражданине говорим, что-то просто серъезное случилось не иначе!
Штраф - покарання за правопорушення, яке має бути доведеним. Ми боремось за правову державу, чи за таку, яка б задовільняла запит на справедливість від певноїгрупи громадян в незаконний спосіб? Так це вже робиться ( я про запаковування перехожих в бусики). Поглиблюємо? Так до нас ніякі азійські емігранти не поїдуть, не те що свої повернуться)
-
gonchik74
-
-
- Повідомлень: 352
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 лип, 2023 19:14
stm написав: slonomag написав: ЛАД написав:
После войны такой опасности не будет. Я пишу о после войны.
Проблема с гарантиями о ненападении 2й раз через 5-10 лет. + пусть даже мобилизации не будет, есть риск что запрет на выезд оставят чтобы никто не разбежался сразу после войны.
Слономаг, зачем не выпускать? После войны проще вам штраф выписывать на границе ))) выезд - условно бесплатно, въезд - платно )))
І як Ви собі представляєте життя в Чехії тоді? Теж будете платити?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 7917
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1202 раз.
- Подякували: 1622 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|