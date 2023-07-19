Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 982983984985> Додано: Сер 19 лип, 2023 18:10 rjkz написав: Мои друзья жили в НЙ (8 раз переезжали), жили в Джорджии, Вашингтон стейт (сейчас) и в Вашей эрии (Мак Лин и Фейр Факс) и это было лучшее из всего, где они жили. Мои друзья жили в НЙ (8 раз переезжали), жили в Джорджии, Вашингтон стейт (сейчас) и в Вашей эрии (Мак Лин и Фейр Факс) и это было лучшее из всего, где они жили.

Да, эти городки примерно на том же расстоянии от "центра", только у них VA, а у нас MD. Да, эти городки примерно на том же расстоянии от "центра", только у них VA, а у нас MD. Starikan 2 Повідомлень: 19595 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2545 раз. Подякували: 3108 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лип, 2023 18:14 stm написав: ЛАД написав: Наверное, наоборот? Наверное, наоборот?

ЛАД, мы играем в игру выехал официально волонтером, но потом что-то страшное случилось ))) вот это страшное надо бы и подтвердить. Не подтверждаешь, пожалуйста, оплати мзду по отдельному коду. Отдельный код в опендатаботе. Назначение лечение раненых в ЗСУ. Профит для всех ))) ЛАД, мы играем в игру выехал официально волонтером, но потом что-то страшное случилось ))) вот это страшное надо бы и подтвердить. Не подтверждаешь, пожалуйста, оплати мзду по отдельному коду. Отдельный код в опендатаботе. Назначение лечение раненых в ЗСУ. Профит для всех )))

Так вроде как наоборот обсуждают чем бы заманить обратно в Украину. А то не факт что хотя бы половина из 8кк уехавших вернется. А ваш вариант чуток в другую сторону направлен. Так вроде как наоборот обсуждают чем бы заманить обратно в Украину. А то не факт что хотя бы половина из 8кк уехавших вернется. А ваш вариант чуток в другую сторону направлен. slonomag Повідомлень: 309 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 56 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лип, 2023 18:19 slonomag написав: stm написав: ЛАД написав: Наверное, наоборот? Наверное, наоборот?

ЛАД, мы играем в игру выехал официально волонтером, но потом что-то страшное случилось ))) вот это страшное надо бы и подтвердить. Не подтверждаешь, пожалуйста, оплати мзду по отдельному коду. Отдельный код в опендатаботе. Назначение лечение раненых в ЗСУ. Профит для всех ))) ЛАД, мы играем в игру выехал официально волонтером, но потом что-то страшное случилось ))) вот это страшное надо бы и подтвердить. Не подтверждаешь, пожалуйста, оплати мзду по отдельному коду. Отдельный код в опендатаботе. Назначение лечение раненых в ЗСУ. Профит для всех )))

Так вроде как наоборот обсуждают чем бы заманить обратно в Украину. А то не факт что хотя бы половина из 8кк уехавших вернется. А ваш вариант чуток в другую сторону направлен. Так вроде как наоборот обсуждают чем бы заманить обратно в Украину. А то не факт что хотя бы половина из 8кк уехавших вернется. А ваш вариант чуток в другую сторону направлен.

Я улыбаюсь что Вас может остановить штраф в каких-то условных 1500€ ))) на благое ж дело ))) и не поверите, я из тех кто уверен что незаменимых нет при всем моем самомнении даже меня можно заменить на всех работах и вообще, бизнес у которого есть незаменимые очень не дальновиден ИМХО )

И ещё один плюс. Документы ведь можно дособирать и через суд оспорить. Вы же говорили высокомерно что какие-то там юристы не нужны в ЕС, а тут работа у людей появится ))) Я улыбаюсь что Вас может остановить штраф в каких-то условных 1500€ ))) на благое ж дело ))) и не поверите, я из тех кто уверен что незаменимых нетпри всем моем самомнении даже меня можно заменить на всех работахи вообще, бизнес у которого есть незаменимые очень не дальновиден ИМХО )И ещё один плюс. Документы ведь можно дособирать и через суд оспорить. Вы же говорили высокомерно что какие-то там юристы не нужны в ЕС, а тут работа у людей появится ))) stm

Повідомлень: 3911 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 631 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лип, 2023 18:38 stm написав: ЛАД написав: Наверное, наоборот? Наверное, наоборот?

ЛАД, мы играем в игру выехал официально волонтером, но потом что-то страшное случилось ))) вот это страшное надо бы и подтвердить. Не подтверждаешь, пожалуйста, оплати мзду по отдельному коду. Отдельный код в опендатаботе. Назначение лечение раненых в ЗСУ. Профит для всех )))

Инвалидов тоже ведь надо подтверждать группы... Иначе нет. Вот только уход за родственником инвалидом и его лечение, но тут тоже если родственник вернулся, а ты как опекун - нет, и тебя не сбила машина или укусил комар разносчик малярии, то... ))) ЛАД, мы играем в игру выехал официально волонтером, но потом что-то страшное случилось ))) вот это страшное надо бы и подтвердить. Не подтверждаешь, пожалуйста, оплати мзду по отдельному коду. Отдельный код в опендатаботе. Назначение лечение раненых в ЗСУ. Профит для всех )))Инвалидов тоже ведь надо подтверждать группы... Иначе нет. Вот только уход за родственником инвалидом и его лечение, но тут тоже если родственник вернулся, а ты как опекун - нет, и тебя не сбила машина или укусил комар разносчик малярии, то... )))

Один момент - закон не має зворотньої сили, а відповідальності за зазначене вище наразі немає) Один момент - закон не має зворотньої сили, а відповідальності за зазначене вище наразі немає) gonchik74

Повідомлень: 352 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 49 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лип, 2023 18:41 gonchik74 написав: stm написав: ЛАД написав: Наверное, наоборот? Наверное, наоборот?

ЛАД, мы играем в игру выехал официально волонтером, но потом что-то страшное случилось ))) вот это страшное надо бы и подтвердить. Не подтверждаешь, пожалуйста, оплати мзду по отдельному коду. Отдельный код в опендатаботе. Назначение лечение раненых в ЗСУ. Профит для всех )))

Инвалидов тоже ведь надо подтверждать группы... Иначе нет. Вот только уход за родственником инвалидом и его лечение, но тут тоже если родственник вернулся, а ты как опекун - нет, и тебя не сбила машина или укусил комар разносчик малярии, то... ))) ЛАД, мы играем в игру выехал официально волонтером, но потом что-то страшное случилось ))) вот это страшное надо бы и подтвердить. Не подтверждаешь, пожалуйста, оплати мзду по отдельному коду. Отдельный код в опендатаботе. Назначение лечение раненых в ЗСУ. Профит для всех )))Инвалидов тоже ведь надо подтверждать группы... Иначе нет. Вот только уход за родственником инвалидом и его лечение, но тут тоже если родственник вернулся, а ты как опекун - нет, и тебя не сбила машина или укусил комар разносчик малярии, то... )))

Один момент - закон не має зворотньої сили, а відповідальності за зазначене вище наразі немає) Один момент - закон не має зворотньої сили, а відповідальності за зазначене вище наразі немає)

Так мы говорим о въезде, а не о выезде. С какой то даты которая ещё не настала все въезжающие со штампом выезда после 24.02.2022 должны подтвердить. Можно ж не въезжать ))) законченное основание выезда ведёт к подтверждению или продлению этого самого основания.

Тут даже фиктивный брак с инвалидами ведёт к тому что вы привязаны к инвалиду, дайте инвалидам и опекунам заботится друг о друге! Так мы говорим о въезде, а не о выезде. С какой то даты которая ещё не настала все въезжающие со штампом выезда после 24.02.2022 должны подтвердить. Можно ж не въезжать ))) законченное основание выезда ведёт к подтверждению или продлению этого самого основания.Тут даже фиктивный брак с инвалидами ведёт к тому что вы привязаны к инвалиду, дайте инвалидам и опекунам заботится друг о друге! Востаннє редагувалось stm в Сер 19 лип, 2023 18:46, всього редагувалось 1 раз. stm

Повідомлень: 3911 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 631 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лип, 2023 18:44 Bolt написав: BIGor написав: beee написав: Говорил со знакомым импортёром, по доброй традиции она ясен пень, в Польше. Грит украинцы в сёлах скупили всю недвигу. Поляки в шоке. А в Украине черепица лежит мёртвым грузом. Но один коттедж не строится.

Это и есть главный маркер. Можно что угодно рассказывать по телеку, но у людей вообще другое мнение по перспективам - от слова совсем Говорил со знакомым импортёром, по доброй традиции она ясен пень, в Польше. Грит украинцы в сёлах скупили всю недвигу. Поляки в шоке. А в Украине черепица лежит мёртвым грузом. Но один коттедж не строится.Это и есть главный маркер. Можно что угодно рассказывать по телеку, но у людей вообще другое мнение по перспективам - от слова совсем

А як обходять заборони на продаж землі чужоземцям і в зоні 50 км. від кордонів? А як обходять заборони на продаж землі чужоземцям і в зоні 50 км. від кордонів?

Землі СГ призначення заборонено продавати, решта можна. Землі СГ призначення заборонено продавати, решта можна.

не так, СГ заборонене продавати іноземцям, а також місцевим, які не збираються вести фермерське господарство, тобто зовсім інша концепція чим тут. не так, СГ заборонене продавати іноземцям, а також місцевим, які не збираються вести фермерське господарство, тобто зовсім інша концепція чим тут. flyman

Повідомлень: 31963 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1520 раз. Подякували: 2675 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лип, 2023 18:50 gonchik74 написав: stm написав: ЛАД написав: Наверное, наоборот? Наверное, наоборот?

ЛАД, мы играем в игру выехал официально волонтером, но потом что-то страшное случилось ))) вот это страшное надо бы и подтвердить. Не подтверждаешь, пожалуйста, оплати мзду по отдельному коду. Отдельный код в опендатаботе. Назначение лечение раненых в ЗСУ. Профит для всех )))

Инвалидов тоже ведь надо подтверждать группы... Иначе нет. Вот только уход за родственником инвалидом и его лечение, но тут тоже если родственник вернулся, а ты как опекун - нет, и тебя не сбила машина или укусил комар разносчик малярии, то... ))) ЛАД, мы играем в игру выехал официально волонтером, но потом что-то страшное случилось ))) вот это страшное надо бы и подтвердить. Не подтверждаешь, пожалуйста, оплати мзду по отдельному коду. Отдельный код в опендатаботе. Назначение лечение раненых в ЗСУ. Профит для всех )))Инвалидов тоже ведь надо подтверждать группы... Иначе нет. Вот только уход за родственником инвалидом и его лечение, но тут тоже если родственник вернулся, а ты как опекун - нет, и тебя не сбила машина или укусил комар разносчик малярии, то... )))

Один момент - закон не має зворотньої сили, а відповідальності за зазначене вище наразі немає) Один момент - закон не має зворотньої сили, а відповідальності за зазначене вище наразі немає)

Так мы говорим о въезде, а не о выезде. С какой то даты которая ещё не настала все въезжающие со штампом выезда после 24.02.2022 должны подтвердить. Можно ж не въезжать ))) законченное основание выезда ведёт к подтверждению или продлению этого самого основания.

Тут даже фиктивный брак с инвалидами ведёт к тому что вы привязаны к инвалиду, дайте инвалидам и опекунам заботится друг о друге![/quote]

Конституцію вже остаточно відмінили) Якщо виїхав законно, то хто і на яких підставах заборонить в‘їхати громадянину України?) Мало чого кому хочеться. Ми в Європу, чи куди? ЄСПЛ - чули про таке?) Так мы говорим о въезде, а не о выезде. С какой то даты которая ещё не настала все въезжающие со штампом выезда после 24.02.2022 должны подтвердить. Можно ж не въезжать ))) законченное основание выезда ведёт к подтверждению или продлению этого самого основания.Тут даже фиктивный брак с инвалидами ведёт к тому что вы привязаны к инвалиду, дайте инвалидам и опекунам заботится друг о друге![/quote]Конституцію вже остаточно відмінили) Якщо виїхав законно, то хто і на яких підставах заборонить в‘їхати громадянину України?) Мало чого кому хочеться. Ми в Європу, чи куди? ЄСПЛ - чули про таке?) gonchik74

Повідомлень: 352 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 49 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лип, 2023 19:01 gonchik74 написав: gonchik74 написав: Конституцію вже остаточно відмінили) Якщо виїхав законно, то хто і на яких підставах заборонить в‘їхати громадянину України?) Мало чого кому хочеться. Ми в Європу, чи куди? ЄСПЛ - чули про таке?) Конституцію вже остаточно відмінили) Якщо виїхав законно, то хто і на яких підставах заборонить в‘їхати громадянину України?) Мало чого кому хочеться. Ми в Європу, чи куди? ЄСПЛ - чули про таке?)

Эу, просто штраф в руки и въезжай. Не оплата штрафа, блокировка счета ровно на сумму штрафа. Никто не лишает гражданина США гражданства за фиктивный брак. Штраф и всё. Не доказал чистую любовь ))) оспорить можно в суде. Вы согласны что гражданина выехавшего по заботе о инвалиде, возврат инвалида на 2 день в Украину должен морально рвать на Родину? Мы ведь о чистом и непредвзятом гражданине говорим, что-то просто серъезное случилось не иначе! Вот серьезно хочу посмотреть как ЕСПЧ скажет конечно взятые заботы об инвалиде это просто пустой звук на 2 день или через месяц ))) а если передал заботы другому, то основание? Забот же нет. Эу, просто штраф в руки и въезжай. Не оплата штрафа, блокировка счета ровно на сумму штрафа. Никто не лишает гражданина США гражданства за фиктивный брак. Штраф и всё. Не доказал чистую любовь ))) оспорить можно в суде. Вы согласны что гражданина выехавшего по заботе о инвалиде, возврат инвалида на 2 день в Украину должен морально рвать на Родину? Мы ведь о чистом и непредвзятом гражданине говорим, что-то просто серъезное случилось не иначе! Вот серьезно хочу посмотреть как ЕСПЧ скажет конечно взятые заботы об инвалиде это просто пустой звук на 2 день или через месяц ))) а если передал заботы другому, то основание? Забот же нет. stm

Повідомлень: 3911 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 631 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лип, 2023 19:09 stm написав: gonchik74 написав: gonchik74 написав: Конституцію вже остаточно відмінили) Якщо виїхав законно, то хто і на яких підставах заборонить в‘їхати громадянину України?) Мало чого кому хочеться. Ми в Європу, чи куди? ЄСПЛ - чули про таке?) Конституцію вже остаточно відмінили) Якщо виїхав законно, то хто і на яких підставах заборонить в‘їхати громадянину України?) Мало чого кому хочеться. Ми в Європу, чи куди? ЄСПЛ - чули про таке?)

Эу, просто штраф в руки и въезжай. Не оплата штрафа, блокировка счета ровно на сумму штрафа. Никто не лишает гражданина США гражданства за фиктивный брак. Штраф и всё. Не доказал чистую любовь ))) оспорить можно в суде. Вы согласны что гражданина выехавшего по заботе о инвалиде, возврат инвалида на 2 день в Украину должен морально рвать на Родину? Мы ведь о чистом и непредвзятом гражданине говорим, что-то просто серъезное случилось не иначе! Эу, просто штраф в руки и въезжай. Не оплата штрафа, блокировка счета ровно на сумму штрафа. Никто не лишает гражданина США гражданства за фиктивный брак. Штраф и всё. Не доказал чистую любовь ))) оспорить можно в суде. Вы согласны что гражданина выехавшего по заботе о инвалиде, возврат инвалида на 2 день в Украину должен морально рвать на Родину? Мы ведь о чистом и непредвзятом гражданине говорим, что-то просто серъезное случилось не иначе!

Штраф - покарання за правопорушення, яке має бути доведеним. Ми боремось за правову державу, чи за таку, яка б задовільняла запит на справедливість від певноїгрупи громадян в незаконний спосіб? Так це вже робиться ( я про запаковування перехожих в бусики). Поглиблюємо? Так до нас ніякі азійські емігранти не поїдуть, не те що свої повернуться) Штраф - покарання за правопорушення, яке має бути доведеним. Ми боремось за правову державу, чи за таку, яка б задовільняла запит на справедливість від певноїгрупи громадян в незаконний спосіб? Так це вже робиться ( я про запаковування перехожих в бусики). Поглиблюємо? Так до нас ніякі азійські емігранти не поїдуть, не те що свої повернуться) gonchik74

Повідомлень: 352 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 49 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лип, 2023 19:14 stm написав: slonomag написав: ЛАД написав: После войны такой опасности не будет. Я пишу о после войны. После войны такой опасности не будет. Я пишу о после войны.

Проблема с гарантиями о ненападении 2й раз через 5-10 лет. + пусть даже мобилизации не будет, есть риск что запрет на выезд оставят чтобы никто не разбежался сразу после войны. Проблема с гарантиями о ненападении 2й раз через 5-10 лет. + пусть даже мобилизации не будет, есть риск что запрет на выезд оставят чтобы никто не разбежался сразу после войны.

Слономаг, зачем не выпускать? После войны проще вам штраф выписывать на границе ))) выезд - условно бесплатно, въезд - платно ))) Слономаг, зачем не выпускать? После войны проще вам штраф выписывать на границе ))) выезд - условно бесплатно, въезд - платно )))

І як Ви собі представляєте життя в Чехії тоді? Теж будете платити? І як Ви собі представляєте життя в Чехії тоді? Теж будете платити? BIGor

Повідомлень: 7917 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1202 раз. Подякували: 1622 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 982983984985> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: cherchiltank stm і 4 гостейМодератори: Faceless