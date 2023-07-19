RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 982983984985
Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 19:18

  ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:После войны такой опасности не будет.
Так Ви самы писали "ніхто не дасть гарантій". А без гарантій вже раз повірили в шашлики...
А 5 років це якраз той період, за який можна заробити в еміграції достатньо коштів, щоб робити вибір: житло в Україні чи іпотека десь в Європі. Також за 5-6 років діти, народження яких відклали на завершення війни, підростають і йдуть до школи.

Какие-то гарантии дадут. Наверное. Гарантии защиты.
Но гарантировать, что никто не нападёт, невозможно.
Но до нападения мобилизации не будет. На каком основании? Держать страну на военном положении без войны невозможно.
А если такое даже суметь сделать, то прав slonomag - тогда надо "запрет на выезд оставить". И ваш вопрос о выезде исчезает. Но в такой вариант не верю. Подробнее не буду, тут, по-моему, всё понятно.
"А 5 років це якраз той період", после которого вернутся единицы. Остальные в подавляющем большинстве освоятся, получат гражданство и возвращаться даже не подумают.
Практически не знаю примеров возврата через 5 лет.

Бачу Ви дуже наївна людина :D . Даю пораду, відкриваєте ютуб, вбиваєте в пошук варламов еритрея, 2 з половиною години випуск.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7917
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1202 раз.
Подякували: 1622 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 19:19

  BIGor написав:І як Ви собі представляєте життя в Чехії тоді? Теж будете платити?

У каждого выехавшего есть основание выезда согласно Закона. Если это основание пропадает, то человек должен вернуться в течении месяца если только не случилось чего-то плохого. Помешать законопослушному гражданину может болезнь, страшная болезнь родственника. Но не просто "я ж выехал и молодец".
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3911
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 631 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 19:25

  stm написав:
  BIGor написав:І як Ви собі представляєте життя в Чехії тоді? Теж будете платити?

У каждого выехавшего есть основание выезда согласно Закона. Если это основание пропадает, то человек должен вернуться в течении месяца если только не случилось чего-то плохого. Помешать законопослушному гражданину может болезнь, страшная болезнь родственника. Но не просто "я ж выехал и молодец".

Звідки Ви набрались цієї маячні? Є джерело на закон? Я знаю що можна виїхати законно, і незаконно. Все інше - маячня.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7917
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1202 раз.
Подякували: 1622 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 982983984985
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cherchiltank, stm і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (1248)
19.07.2023 19:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.