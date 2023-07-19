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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 19 лип, 2023 19:18
ЛАД написав: Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
После войны такой опасности не будет.
Так Ви самы писали "ніхто не дасть гарантій". А без гарантій вже раз повірили в шашлики...
А 5 років це якраз той період, за який можна заробити в еміграції достатньо коштів, щоб робити вибір: житло в Україні чи іпотека десь в Європі. Також за 5-6 років діти, народження яких відклали на завершення війни, підростають і йдуть до школи.
Какие-то гарантии дадут. Наверное. Гарантии защиты.
Но гарантировать, что никто не нападёт, невозможно.
Но до
нападения мобилизации не будет. На каком основании? Держать страну на военном положении без войны невозможно.
А если такое даже суметь сделать, то прав slonomag
- тогда надо "запрет на выезд оставить". И ваш вопрос о выезде исчезает. Но в такой вариант не верю. Подробнее не буду, тут, по-моему, всё понятно.
"А 5 років це якраз той період", после которого вернутся единицы. Остальные в подавляющем большинстве освоятся, получат гражданство и возвращаться даже не подумают.
Практически не знаю примеров возврата через 5 лет.
Бачу Ви дуже наївна людина
. Даю пораду, відкриваєте ютуб, вбиваєте в пошук варламов еритрея, 2 з половиною години випуск.
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BIGor
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Додано: Сер 19 лип, 2023 19:19
BIGor написав:
І як Ви собі представляєте життя в Чехії тоді? Теж будете платити?
У каждого выехавшего есть основание выезда согласно Закона. Если это основание пропадает, то человек должен вернуться в течении месяца если только не случилось чего-то плохого. Помешать законопослушному гражданину может болезнь, страшная болезнь родственника. Но не просто "я ж выехал и молодец".
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stm
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Додано: Сер 19 лип, 2023 19:25
stm написав: BIGor написав:
І як Ви собі представляєте життя в Чехії тоді? Теж будете платити?
У каждого выехавшего есть основание выезда согласно Закона. Если это основание пропадает, то человек должен вернуться в течении месяца если только не случилось чего-то плохого. Помешать законопослушному гражданину может болезнь, страшная болезнь родственника. Но не просто "я ж выехал и молодец".
Звідки Ви набрались цієї маячні? Є джерело на закон? Я знаю що можна виїхати законно, і незаконно. Все інше - маячня.
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BIGor
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