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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 19 лип, 2023 19:18
ЛАД написав: Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
После войны такой опасности не будет.
Так Ви самы писали "ніхто не дасть гарантій". А без гарантій вже раз повірили в шашлики...
А 5 років це якраз той період, за який можна заробити в еміграції достатньо коштів, щоб робити вибір: житло в Україні чи іпотека десь в Європі. Також за 5-6 років діти, народження яких відклали на завершення війни, підростають і йдуть до школи.
Какие-то гарантии дадут. Наверное. Гарантии защиты.
Но гарантировать, что никто не нападёт, невозможно.
Но до
нападения мобилизации не будет. На каком основании? Держать страну на военном положении без войны невозможно.
А если такое даже суметь сделать, то прав slonomag
- тогда надо "запрет на выезд оставить". И ваш вопрос о выезде исчезает. Но в такой вариант не верю. Подробнее не буду, тут, по-моему, всё понятно.
"А 5 років це якраз той період", после которого вернутся единицы. Остальные в подавляющем большинстве освоятся, получат гражданство и возвращаться даже не подумают.
Практически не знаю примеров возврата через 5 лет.
Бачу Ви дуже наївна людина
. Даю пораду, відкриваєте ютуб, вбиваєте в пошук варламов еритрея, 2 з половиною години випуск.
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Додано: Сер 19 лип, 2023 19:19
BIGor написав:
І як Ви собі представляєте життя в Чехії тоді? Теж будете платити?
У каждого выехавшего есть основание выезда согласно Закона. Если это основание пропадает, то человек должен вернуться в течении месяца если только не случилось чего-то плохого. Помешать законопослушному гражданину может болезнь, страшная болезнь родственника. Но не просто "я ж выехал и молодец".
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Додано: Сер 19 лип, 2023 19:25
stm написав: BIGor написав:
І як Ви собі представляєте життя в Чехії тоді? Теж будете платити?
У каждого выехавшего есть основание выезда согласно Закона. Если это основание пропадает, то человек должен вернуться в течении месяца если только не случилось чего-то плохого. Помешать законопослушному гражданину может болезнь, страшная болезнь родственника. Но не просто "я ж выехал и молодец".
Звідки Ви набрались цієї маячні? Є джерело на закон? Я знаю що можна виїхати законно, і незаконно. Все інше - маячня.
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BIGor
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Додано: Сер 19 лип, 2023 20:02
BIGor написав: ЛАД написав: Дюрі-бачі написав:
........ Так Ви самы писали "ніхто не дасть гарантій". А без гарантій вже раз повірили в шашлики...
А 5 років це якраз той період, за який можна заробити в еміграції достатньо коштів, щоб робити вибір: житло в Україні чи іпотека десь в Європі. Також за 5-6 років діти, народження яких відклали на завершення війни, підростають і йдуть до школи.
Какие-то гарантии дадут. Наверное. Гарантии защиты.
Но гарантировать, что никто не нападёт, невозможно.
Но до
нападения мобилизации не будет. На каком основании? Держать страну на военном положении без войны невозможно.
А если такое даже суметь сделать, то прав slonomag
- тогда надо "запрет на выезд оставить". И ваш вопрос о выезде исчезает. Но в такой вариант не верю. Подробнее не буду, тут, по-моему, всё понятно.
"А 5 років це якраз той період", после которого вернутся единицы. Остальные в подавляющем большинстве освоятся, получат гражданство и возвращаться даже не подумают.
Практически не знаю примеров возврата через 5 лет.
Бачу Ви дуже наївна людина
. Даю пораду, відкриваєте ютуб, вбиваєте в пошук варламов еритрея, 2 з половиною години випуск.
А нельзя в 2 словах?
А то 3 часа как-то чересчур.
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ЛАД
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Додано: Сер 19 лип, 2023 20:07
stm
У Вас удивительная способность менять тему разговора и делать вид, что Вы этого не заметили, даже когда Вам об этом написали.
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ЛАД
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Додано: Сер 19 лип, 2023 20:39
akurt написав: rjkz написав: nekefer написав:
я к чему, что если украинцу переходить границу без американской визы, то не проще ли и безопаснее делать это со стороны Канады
В Канаду нужна виза. Ну и вопрос будет - почему не попросили ПУ в Канаде?
Так это бессмысленно: в Канаду для украинцев свободный въезд, жизнь, работа и обучение (по Программе CUAET).
Незачем ничего просить.
С 23 октября - новая программа приема - теперь уже всех членов семьи вплоть до бабушек и дедушек - лишь бы украинец уже был в Канаде (CUAET).
Я считаю, что самое лакомое: возможность учиться в канадских университетах - по сравнению с университетами США обучение в ведущих университетах Канады - просто даром - я писал в начале ж ой недели: 20 000 CAD в год это примерно 15 000$.
Дочь знакомых закончила первый курс НДЖ стейт юниверсити.
15 куе в год.
В США не такое дорогое образование как об этом принято думать.
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Додано: Сер 19 лип, 2023 20:52
Starikan написав: rjkz написав:
Мои друзья жили в НЙ (8 раз переезжали), жили в Джорджии, Вашингтон стейт (сейчас) и в Вашей эрии (Мак Лин и Фейр Факс) и это было лучшее из всего, где они жили.
Да, эти городки примерно на том же расстоянии от "центра", только у них VA, а у нас MD.
Я в курсе, но там "рядом" все.
Я так понял, что "в центре" там жить - не много счастья.
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Додано: Сер 19 лип, 2023 21:01
ЛАД написав:
А нельзя в 2 словах?
А то 3 часа как-то чересчур.
В двух словах - війна Еритреї з Єфіопією закінчилась 20 років назад, але мобілізація до сих пір. В тому числі і жінок (привіт Стм). На військовій службі мобілізовані можуть пробути навіть до кінця життя (привіт Успіх). Їх президент і ОП взяли владу в свої руки і лякають атопутін(Ефіопія) нападе. Взагалі випуски про африканські країни раджу подивитись.
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BIGor
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