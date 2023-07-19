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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 983984985986>
Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 19:18

  ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:После войны такой опасности не будет.
Так Ви самы писали "ніхто не дасть гарантій". А без гарантій вже раз повірили в шашлики...
А 5 років це якраз той період, за який можна заробити в еміграції достатньо коштів, щоб робити вибір: житло в Україні чи іпотека десь в Європі. Також за 5-6 років діти, народження яких відклали на завершення війни, підростають і йдуть до школи.

Какие-то гарантии дадут. Наверное. Гарантии защиты.
Но гарантировать, что никто не нападёт, невозможно.
Но до нападения мобилизации не будет. На каком основании? Держать страну на военном положении без войны невозможно.
А если такое даже суметь сделать, то прав slonomag - тогда надо "запрет на выезд оставить". И ваш вопрос о выезде исчезает. Но в такой вариант не верю. Подробнее не буду, тут, по-моему, всё понятно.
"А 5 років це якраз той період", после которого вернутся единицы. Остальные в подавляющем большинстве освоятся, получат гражданство и возвращаться даже не подумают.
Практически не знаю примеров возврата через 5 лет.

Бачу Ви дуже наївна людина :D . Даю пораду, відкриваєте ютуб, вбиваєте в пошук варламов еритрея, 2 з половиною години випуск.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 19:19

  BIGor написав:І як Ви собі представляєте життя в Чехії тоді? Теж будете платити?

У каждого выехавшего есть основание выезда согласно Закона. Если это основание пропадает, то человек должен вернуться в течении месяца если только не случилось чего-то плохого. Помешать законопослушному гражданину может болезнь, страшная болезнь родственника. Но не просто "я ж выехал и молодец".
stm
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 19:25

  stm написав:
  BIGor написав:І як Ви собі представляєте життя в Чехії тоді? Теж будете платити?

У каждого выехавшего есть основание выезда согласно Закона. Если это основание пропадает, то человек должен вернуться в течении месяца если только не случилось чего-то плохого. Помешать законопослушному гражданину может болезнь, страшная болезнь родственника. Но не просто "я ж выехал и молодец".

Звідки Ви набрались цієї маячні? Є джерело на закон? Я знаю що можна виїхати законно, і незаконно. Все інше - маячня.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 20:02

  BIGor написав:
  ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:........ Так Ви самы писали "ніхто не дасть гарантій". А без гарантій вже раз повірили в шашлики...
А 5 років це якраз той період, за який можна заробити в еміграції достатньо коштів, щоб робити вибір: житло в Україні чи іпотека десь в Європі. Також за 5-6 років діти, народження яких відклали на завершення війни, підростають і йдуть до школи.

Какие-то гарантии дадут. Наверное. Гарантии защиты.
Но гарантировать, что никто не нападёт, невозможно.
Но до нападения мобилизации не будет. На каком основании? Держать страну на военном положении без войны невозможно.
А если такое даже суметь сделать, то прав slonomag - тогда надо "запрет на выезд оставить". И ваш вопрос о выезде исчезает. Но в такой вариант не верю. Подробнее не буду, тут, по-моему, всё понятно.
"А 5 років це якраз той період", после которого вернутся единицы. Остальные в подавляющем большинстве освоятся, получат гражданство и возвращаться даже не подумают.
Практически не знаю примеров возврата через 5 лет.

Бачу Ви дуже наївна людина :D . Даю пораду, відкриваєте ютуб, вбиваєте в пошук варламов еритрея, 2 з половиною години випуск.

А нельзя в 2 словах?
А то 3 часа как-то чересчур.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 20:07

stm
У Вас удивительная способность менять тему разговора и делать вид, что Вы этого не заметили, даже когда Вам об этом написали. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 20:39

  akurt написав:
  rjkz написав:
  nekefer написав:я к чему, что если украинцу переходить границу без американской визы, то не проще ли и безопаснее делать это со стороны Канады

В Канаду нужна виза. Ну и вопрос будет - почему не попросили ПУ в Канаде?

Так это бессмысленно: в Канаду для украинцев свободный въезд, жизнь, работа и обучение (по Программе CUAET).
Незачем ничего просить.
С 23 октября - новая программа приема - теперь уже всех членов семьи вплоть до бабушек и дедушек - лишь бы украинец уже был в Канаде (CUAET).
Я считаю, что самое лакомое: возможность учиться в канадских университетах - по сравнению с университетами США обучение в ведущих университетах Канады - просто даром - я писал в начале ж ой недели: 20 000 CAD в год это примерно 15 000$.


Дочь знакомых закончила первый курс НДЖ стейт юниверсити.
15 куе в год.
В США не такое дорогое образование как об этом принято думать.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 20:52

  Starikan написав:
  rjkz написав:Мои друзья жили в НЙ (8 раз переезжали), жили в Джорджии, Вашингтон стейт (сейчас) и в Вашей эрии (Мак Лин и Фейр Факс) и это было лучшее из всего, где они жили.

Да, эти городки примерно на том же расстоянии от "центра", только у них VA, а у нас MD.


Я в курсе, но там "рядом" все.
Я так понял, что "в центре" там жить - не много счастья.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 21:01

  ЛАД написав:А нельзя в 2 словах?
А то 3 часа как-то чересчур.

В двух словах - війна Еритреї з Єфіопією закінчилась 20 років назад, але мобілізація до сих пір. В тому числі і жінок (привіт Стм). На військовій службі мобілізовані можуть пробути навіть до кінця життя (привіт Успіх). Їх президент і ОП взяли владу в свої руки і лякають атопутін(Ефіопія) нападе. Взагалі випуски про африканські країни раджу подивитись.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 21:54

Индия строит завод в Великобритании 8) :shock:
Tata Group to build $5 billion gigafactory in the UK
https://www.mining.com/tata-group-to-bu ... in-the-uk/

Может, в Индию стоит эмигрировать, там рабочих рук не хватает?
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 21:59

  ЛАД написав:...
Просто отметил, что раз возвращаются домой в основном ВПЛ в Украине, значит, финансовые (и прочие) условия для беженцев за границей лучше, чем для ВПЛ в УКРАИНЕ.
...
P.s. О тревогах.
У нас планируют с 1 сентября занятия в школах офлайн. "Там, где есть укрытия."
В свете того, что я написал о тревогах у нас наличие/отсутствие укрытий выглядит смешно.
И подтверждает бессмысленность у нас воздушных тревог. Только раздражают.

все дуже просто - житло. за кордоном житло або оплачують, або надають. в Україні з цим біда - ти або може наймати житло, або - ні. допомоги немає. в мене частина знайомих повернулася, коли закінчилися гроші.

тому швиденько повернулись до Києва, останні півроку повертаються до Харкова - й з-за кордону теж.

великі сумніви з приводу офлайна навчання в Харкові. й питання - відповідальність. хто санкціонує вихід дітей до школи - а якщо, не дай Боже, щось станеться - ніхто не захоче ризикувати. справжніх бомбосховищ в більшості шкіл немає. й можна спуститися в підвал, коли тривого декілька раз на тиждень. а коли декілька раз на день? постійно вчитися у підвалі?
Shaman
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