#<1 ... 983984985986> Додано: Сер 19 лип, 2023 19:18 ЛАД написав: Дюрі-бачі написав: ЛАД написав: После войны такой опасности не будет. После войны такой опасности не будет. Так Ви самы писали "ніхто не дасть гарантій". А без гарантій вже раз повірили в шашлики...

А 5 років це якраз той період, за який можна заробити в еміграції достатньо коштів, щоб робити вибір: житло в Україні чи іпотека десь в Європі. Також за 5-6 років діти, народження яких відклали на завершення війни, підростають і йдуть до школи. Так Ви самы писали "ніхто не дасть гарантій". А без гарантій вже раз повірили в шашлики...А 5 років це якраз той період, за який можна заробити в еміграції достатньо коштів, щоб робити вибір: житло в Україні чи іпотека десь в Європі. Також за 5-6 років діти, народження яких відклали на завершення війни, підростають і йдуть до школи.

Какие-то гарантии дадут. Наверное. Гарантии защиты.

Но гарантировать, что никто не нападёт, невозможно.

Но до нападения мобилизации не будет. На каком основании? Держать страну на военном положении без войны невозможно.

А если такое даже суметь сделать, то прав slonomag - тогда надо "запрет на выезд оставить". И ваш вопрос о выезде исчезает. Но в такой вариант не верю. Подробнее не буду, тут, по-моему, всё понятно.

"А 5 років це якраз той період", после которого вернутся единицы. Остальные в подавляющем большинстве освоятся, получат гражданство и возвращаться даже не подумают.

Практически не знаю примеров возврата через 5 лет. Какие-то гарантии дадут. Наверное. Гарантии защиты.Но гарантировать, что никто не нападёт, невозможно.Нонападения мА если такое даже суметь сделать, то прав- тогда надо "запрет на выезд оставить". И ваш вопрос о выезде исчезает. Но в такой вариант не верю. Подробнее не буду, тут, по-моему, всё понятно."А 5 років це якраз той період", после которого вернутся единицы. Остальные в подавляющем большинстве освоятся, получат гражданство и возвращаться даже не подумают.Практически не знаю примеров возврата через 5 лет.

У каждого выехавшего есть основание выезда согласно Закона. Если это основание пропадает, то человек должен вернуться в течении месяца если только не случилось чего-то плохого. Помешать законопослушному гражданину может болезнь, страшная болезнь родственника. Но не просто "я ж выехал и молодец".

У каждого выехавшего есть основание выезда согласно Закона. Если это основание пропадает, то человек должен вернуться в течении месяца если только не случилось чего-то плохого. Помешать законопослушному гражданину может болезнь, страшная болезнь родственника. Но не просто "я ж выехал и молодец".

Звідки Ви набрались цієї маячні? Є джерело на закон? Я знаю що можна виїхати законно, і незаконно. Все інше - маячня.

А нельзя в 2 словах?

У Вас удивительная способность менять тему разговора и делать вид, что Вы этого не заметили, даже когда Вам об этом написали.

В Канаду нужна виза. Ну и вопрос будет - почему не попросили ПУ в Канаде? В Канаду нужна виза. Ну и вопрос будет - почему не попросили ПУ в Канаде?

Так это бессмысленно: в Канаду для украинцев свободный въезд, жизнь, работа и обучение (по Программе CUAET).

Незачем ничего просить.

С 23 октября - новая программа приема - теперь уже всех членов семьи вплоть до бабушек и дедушек - лишь бы украинец уже был в Канаде (CUAET).

Так это бессмысленно: в Канаду для украинцев свободный въезд, жизнь, работа и обучение (по Программе CUAET).

Незачем ничего просить.

С 23 октября - новая программа приема - теперь уже всех членов семьи вплоть до бабушек и дедушек - лишь бы украинец уже был в Канаде (CUAET).

Я считаю, что самое лакомое: возможность учиться в канадских университетах - по сравнению с университетами США обучение в ведущих университетах Канады - просто даром - я писал в начале ж ой недели: 20 000 CAD в год это примерно 15 000$.

Дочь знакомых закончила первый курс НДЖ стейт юниверсити.

15 куе в год.

В США не такое дорогое образование как об этом принято думать.



Дочь знакомых закончила первый курс НДЖ стейт юниверсити.

15 куе в год.

Мои друзья жили в НЙ (8 раз переезжали), жили в Джорджии, Вашингтон стейт (сейчас) и в Вашей эрии (Мак Лин и Фейр Факс) и это было лучшее из всего, где они жили.

Да, эти городки примерно на том же расстоянии от "центра", только у них VA, а у нас MD.

Я в курсе, но там "рядом" все.

Я так понял, что "в центре" там жить - не много счастья.

Да, эти городки примерно на том же расстоянии от "центра", только у них VA, а у нас MD. Да, эти городки примерно на том же расстоянии от "центра", только у них VA, а у нас MD.



Я в курсе, но там "рядом" все.

А то 3 часа как-то чересчур. А нельзя в 2 словах?А то 3 часа как-то чересчур.

В двух словах - війна Еритреї з Єфіопією закінчилась 20 років назад, але мобілізація до сих пір. В тому числі і жінок (привіт Стм). На військовій службі мобілізовані можуть пробути навіть до кінця життя (привіт Успіх). Їх президент і ОП взяли владу в свої руки і лякають атопутін(Ефіопія) нападе. Взагалі випуски про африканські країни раджу подивитись. В двух словах - війна Еритреї з Єфіопією закінчилась 20 років назад, але мобілізація до сих пір. В тому числі і жінок (привіт Стм). На військовій службі мобілізовані можуть пробути навіть до кінця життя (привіт Успіх). Їх президент і ОП взяли владу в свої руки і лякають атопутін(Ефіопія) нападе. Взагалі випуски про африканські країни раджу подивитись. BIGor

Tata Group to build $5 billion gigafactory in the UK

https://www.mining.com/tata-group-to-bu ... in-the-uk/



Просто отметил, что раз возвращаются домой в основном ВПЛ в Украине, значит, финансовые (и прочие) условия для беженцев за границей лучше, чем для ВПЛ в УКРАИНЕ.

...

P.s. О тревогах.

У нас планируют с 1 сентября занятия в школах офлайн. "Там, где есть укрытия."

В свете того, что я написал о тревогах у нас наличие/отсутствие укрытий выглядит смешно.

И подтверждает бессмысленность у нас воздушных тревог. Только раздражают. ...Просто отметил, что раз возвращаются домой в основном ВПЛ в Украине, значит, финансовые (и прочие) условия для беженцев за границей лучше, чем для ВПЛ в УКРАИНЕ....P.s. О тревогах.У нас планируют с 1 сентября занятия в школах офлайн. "Там, где есть укрытия."В свете того, что я написал о тревогах у нас наличие/отсутствие укрытий выглядит смешно.И подтверждает бессмысленностьвоздушных тревог. Только раздражают.

все дуже просто - житло. за кордоном житло або оплачують, або надають. в Україні з цим біда - ти або може наймати житло, або - ні. допомоги немає. в мене частина знайомих повернулася, коли закінчилися гроші.



тому швиденько повернулись до Києва, останні півроку повертаються до Харкова - й з-за кордону теж.



великі сумніви з приводу офлайна навчання в Харкові. й питання - відповідальність. хто санкціонує вихід дітей до школи - а якщо, не дай Боже, щось станеться - ніхто не захоче ризикувати. справжніх бомбосховищ в більшості шкіл немає. й можна спуститися в підвал, коли тривого декілька раз на тиждень. а коли декілька раз на день? постійно вчитися у підвалі? все дуже просто - житло. за кордоном житло або оплачують, або надають. в Україні з цим біда - ти або може наймати житло, або - ні. допомоги немає. в мене частина знайомих повернулася, коли закінчилися гроші.тому швиденько повернулись до Києва, останні півроку повертаються до Харкова - й з-за кордону теж.великі сумніви з приводу офлайна навчання в Харкові. й питання - відповідальність. хто санкціонує вихід дітей до школи - а якщо, не дай Боже, щось станеться - ніхто не захоче ризикувати. справжніх бомбосховищ в більшості шкіл немає. й можна спуститися в підвал, коли тривого декілька раз на тиждень. а коли декілька раз на день? постійно вчитися у підвалі? Shaman

