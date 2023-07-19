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Так Ви самы писали "ніхто не дасть гарантій". А без гарантій вже раз повірили в шашлики... А 5 років це якраз той період, за який можна заробити в еміграції достатньо коштів, щоб робити вибір: житло в Україні чи іпотека десь в Європі. Також за 5-6 років діти, народження яких відклали на завершення війни, підростають і йдуть до школи.
Какие-то гарантии дадут. Наверное. Гарантии защиты. Но гарантировать, что никто не нападёт, невозможно. Но до нападения мобилизации не будет. На каком основании? Держать страну на военном положении без войны невозможно. А если такое даже суметь сделать, то прав slonomag - тогда надо "запрет на выезд оставить". И ваш вопрос о выезде исчезает. Но в такой вариант не верю. Подробнее не буду, тут, по-моему, всё понятно. "А 5 років це якраз той період", после которого вернутся единицы. Остальные в подавляющем большинстве освоятся, получат гражданство и возвращаться даже не подумают. Практически не знаю примеров возврата через 5 лет.
Бачу Ви дуже наївна людина . Даю пораду, відкриваєте ютуб, вбиваєте в пошук варламов еритрея, 2 з половиною години випуск.
BIGor написав:І як Ви собі представляєте життя в Чехії тоді? Теж будете платити?
У каждого выехавшего есть основание выезда согласно Закона. Если это основание пропадает, то человек должен вернуться в течении месяца если только не случилось чего-то плохого. Помешать законопослушному гражданину может болезнь, страшная болезнь родственника. Но не просто "я ж выехал и молодец".
BIGor написав:І як Ви собі представляєте життя в Чехії тоді? Теж будете платити?
У каждого выехавшего есть основание выезда согласно Закона. Если это основание пропадает, то человек должен вернуться в течении месяца если только не случилось чего-то плохого. Помешать законопослушному гражданину может болезнь, страшная болезнь родственника. Но не просто "я ж выехал и молодец".
Звідки Ви набрались цієї маячні? Є джерело на закон? Я знаю що можна виїхати законно, і незаконно. Все інше - маячня.
Дюрі-бачі написав:........ Так Ви самы писали "ніхто не дасть гарантій". А без гарантій вже раз повірили в шашлики... А 5 років це якраз той період, за який можна заробити в еміграції достатньо коштів, щоб робити вибір: житло в Україні чи іпотека десь в Європі. Також за 5-6 років діти, народження яких відклали на завершення війни, підростають і йдуть до школи.
Какие-то гарантии дадут. Наверное. Гарантии защиты. Но гарантировать, что никто не нападёт, невозможно. Но до нападения мобилизации не будет. На каком основании? Держать страну на военном положении без войны невозможно. А если такое даже суметь сделать, то прав slonomag - тогда надо "запрет на выезд оставить". И ваш вопрос о выезде исчезает. Но в такой вариант не верю. Подробнее не буду, тут, по-моему, всё понятно. "А 5 років це якраз той період", после которого вернутся единицы. Остальные в подавляющем большинстве освоятся, получат гражданство и возвращаться даже не подумают. Практически не знаю примеров возврата через 5 лет.
Бачу Ви дуже наївна людина . Даю пораду, відкриваєте ютуб, вбиваєте в пошук варламов еритрея, 2 з половиною години випуск.
nekefer написав:я к чему, что если украинцу переходить границу без американской визы, то не проще ли и безопаснее делать это со стороны Канады
В Канаду нужна виза. Ну и вопрос будет - почему не попросили ПУ в Канаде?
Так это бессмысленно: в Канаду для украинцев свободный въезд, жизнь, работа и обучение (по Программе CUAET). Незачем ничего просить. С 23 октября - новая программа приема - теперь уже всех членов семьи вплоть до бабушек и дедушек - лишь бы украинец уже был в Канаде (CUAET). Я считаю, что самое лакомое: возможность учиться в канадских университетах - по сравнению с университетами США обучение в ведущих университетах Канады - просто даром - я писал в начале ж ой недели: 20 000 CAD в год это примерно 15 000$.
Дочь знакомых закончила первый курс НДЖ стейт юниверсити. 15 куе в год. В США не такое дорогое образование как об этом принято думать.
ЛАД написав:А нельзя в 2 словах? А то 3 часа как-то чересчур.
В двух словах - війна Еритреї з Єфіопією закінчилась 20 років назад, але мобілізація до сих пір. В тому числі і жінок (привіт Стм). На військовій службі мобілізовані можуть пробути навіть до кінця життя (привіт Успіх). Їх президент і ОП взяли владу в свої руки і лякають атопутін(Ефіопія) нападе. Взагалі випуски про африканські країни раджу подивитись.
ЛАД написав:... Просто отметил, что раз возвращаются домой в основном ВПЛ в Украине, значит, финансовые (и прочие) условия для беженцев за границей лучше, чем для ВПЛ в УКРАИНЕ. ... P.s. О тревогах. У нас планируют с 1 сентября занятия в школах офлайн. "Там, где есть укрытия." В свете того, что я написал о тревогах у нас наличие/отсутствие укрытий выглядит смешно. И подтверждает бессмысленность у нас воздушных тревог. Только раздражают.
все дуже просто - житло. за кордоном житло або оплачують, або надають. в Україні з цим біда - ти або може наймати житло, або - ні. допомоги немає. в мене частина знайомих повернулася, коли закінчилися гроші.
тому швиденько повернулись до Києва, останні півроку повертаються до Харкова - й з-за кордону теж.
великі сумніви з приводу офлайна навчання в Харкові. й питання - відповідальність. хто санкціонує вихід дітей до школи - а якщо, не дай Боже, щось станеться - ніхто не захоче ризикувати. справжніх бомбосховищ в більшості шкіл немає. й можна спуститися в підвал, коли тривого декілька раз на тиждень. а коли декілька раз на день? постійно вчитися у підвалі?