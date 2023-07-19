З цікавості гляну рейтинг університетів США - де це там є за 15000$ на рік - останній раз дивився щось пристойне, то мінімум було 26 000$ на рік.
Але все може бути, можливо так званий - так в рейтингах є - «регіональний університет».
Я вже писав про університети в США, їх можна поділити на 3 категорії:
Категорія 3: «Дякуємо, що ви в нас навчалися, до побачення, їдьте додому».
Навчання в таких університетах/ коледжах люблять наші люди, бо існує така схема: 2 роки навчався в такому «дешевому» університеті, із економії, а потім переводяться в університети категорії 2 або 1. Така схема працює, правда в «дешевому» університеті треба дуже добре навчатися, щоби переведення узгодили в університеті категорії 2 або 1.
Категорія 2: «Дуже добре, що ви у нас навчалися, з вірогідністю в 50% знайдете собі роботу».
Категорія 1: «Дуже добре, що ви саме у нас навчалися, не поспішайте приймати Job offer, бо в черзі до вас стоять ще 10 роботодавців.
В цих університетах ціна навчання для іноземців або не мешканців даного штату може складати 60000…65000$ на рік. Але воно того варто.
Звісно, не лайтеся, така градація дуже умовна.
В травні я був на випускному в одному з університетів США і спеціально спитав про легітимність цієї градаціі, то наші українці, які вже закінчили та працюють, переглянулися між собою та сказали, що це не на 100% так, бо в їх установах працюють випускники дуже різних університетів.
До диплома ще треба і мозок.
«Ну, как всегда!» (слова з пісні, але забув хто це співав)