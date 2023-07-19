RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 983984985986
Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 22:09

  rjkz написав:Дочь знакомых закончила первый курс НДЖ стейт юниверсити.
15 куе в год.
В США не такое дорогое образование как об этом принято думать.

З цікавості гляну рейтинг університетів США - де це там є за 15000$ на рік - останній раз дивився щось пристойне, то мінімум було 26 000$ на рік.
Але все може бути, можливо так званий - так в рейтингах є - «регіональний університет».

Я вже писав про університети в США, їх можна поділити на 3 категорії:
Категорія 3: «Дякуємо, що ви в нас навчалися, до побачення, їдьте додому».
Навчання в таких університетах/ коледжах люблять наші люди, бо існує така схема: 2 роки навчався в такому «дешевому» університеті, із економії, а потім переводяться в університети категорії 2 або 1. Така схема працює, правда в «дешевому» університеті треба дуже добре навчатися, щоби переведення узгодили в університеті категорії 2 або 1.

Категорія 2: «Дуже добре, що ви у нас навчалися, з вірогідністю в 50% знайдете собі роботу».

Категорія 1: «Дуже добре, що ви саме у нас навчалися, не поспішайте приймати Job offer, бо в черзі до вас стоять ще 10 роботодавців.
В цих університетах ціна навчання для іноземців або не мешканців даного штату може складати 60000…65000$ на рік. Але воно того варто.

Звісно, не лайтеся, така градація дуже умовна.
В травні я був на випускному в одному з університетів США і спеціально спитав про легітимність цієї градаціі, то наші українці, які вже закінчили та працюють, переглянулися між собою та сказали, що це не на 100% так, бо в їх установах працюють випускники дуже різних університетів.
До диплома ще треба і мозок.
«Ну, как всегда!» (слова з пісні, але забув хто це співав)
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8035
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3205 раз.
Подякували: 1095 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 22:20

Якщо rjkz мав на увазі університет в Нью Джерсі, The State university of New Jersey, то 15 000$ - не зовсім 15 000$:
Rutgers University—New Brunswick's ranking in the 2022-2023 edition of Best Colleges is National Universities, #55. Its in-state tuition and fees are $16,263; out-of-state tuition and fees are $33,963.
Остання цифра - для іноземців та тих, хто не є постійним мешканцем даного штату.
В цілому можна вважати, що сума інвестицій в освіту дитини не така вже й велика: 33963*4+12000*4+ 1148$ (страховки та інше)=185 000$. Якщо TOEFL здано на 100+ балів із 120 можливих, то можна розраховувати на зменшення цієї суми приблизно на 20 000$ (стипендія).
Як я писав раніше: за ціною бабушатника біля метро «Лісова».
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8035
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3205 раз.
Подякували: 1095 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 983984985986
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cherchiltank і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (401)
19.07.2023 21:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.