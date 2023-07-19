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#<1 ... 983984985986 Додано: Сер 19 лип, 2023 22:09 rjkz написав: Дочь знакомых закончила первый курс НДЖ стейт юниверсити.

15 куе в год.

В США не такое дорогое образование как об этом принято думать. Дочь знакомых закончила первый курс НДЖ стейт юниверсити.15 куе в год.В США не такое дорогое образование как об этом принято думать.

З цікавості гляну рейтинг університетів США - де це там є за 15000$ на рік - останній раз дивився щось пристойне, то мінімум було 26 000$ на рік.

Але все може бути, можливо так званий - так в рейтингах є - «регіональний університет».



Я вже писав про університети в США, їх можна поділити на 3 категорії:

Категорія 3: «Дякуємо, що ви в нас навчалися, до побачення, їдьте додому».

Навчання в таких університетах/ коледжах люблять наші люди, бо існує така схема: 2 роки навчався в такому «дешевому» університеті, із економії, а потім переводяться в університети категорії 2 або 1. Така схема працює, правда в «дешевому» університеті треба дуже добре навчатися, щоби переведення узгодили в університеті категорії 2 або 1.



Категорія 2: «Дуже добре, що ви у нас навчалися, з вірогідністю в 50% знайдете собі роботу».



Категорія 1: «Дуже добре, що ви саме у нас навчалися, не поспішайте приймати Job offer, бо в черзі до вас стоять ще 10 роботодавців.

В цих університетах ціна навчання для іноземців або не мешканців даного штату може складати 60000…65000$ на рік. Але воно того варто.



Звісно, не лайтеся, така градація дуже умовна.

В травні я був на випускному в одному з університетів США і спеціально спитав про легітимність цієї градаціі, то наші українці, які вже закінчили та працюють, переглянулися між собою та сказали, що це не на 100% так, бо в їх установах працюють випускники дуже різних університетів.

До диплома ще треба і мозок.

«Ну, как всегда!» (слова з пісні, але забув хто це співав) З цікавості гляну рейтинг університетів США - де це там є за 15000$ на рік - останній раз дивився щось пристойне, то мінімум було 26 000$ на рік.Але все може бути, можливо так званий - так в рейтингах є - «регіональний університет».Я вже писав про університети в США, їх можна поділити на 3 категорії:Категорія 3: «Дякуємо, що ви в нас навчалися, до побачення, їдьте додому».Навчання в таких університетах/ коледжах люблять наші люди, бо існує така схема: 2 роки навчався в такому «дешевому» університеті, із економії, а потім переводяться в університети категорії 2 або 1. Така схема працює, правда в «дешевому» університеті треба дуже добре навчатися, щоби переведення узгодили в університеті категорії 2 або 1.Категорія 2: «Дуже добре, що ви у нас навчалися, з вірогідністю в 50% знайдете собі роботу».Категорія 1: «Дуже добре, що ви саме у нас навчалися, не поспішайте приймати Job offer, бо в черзі до вас стоять ще 10 роботодавців.В цих університетах ціна навчання для іноземців або не мешканців даного штату може складати 60000…65000$ на рік. Але воно того варто.Звісно, не лайтеся, така градація дуже умовна.В травні я був на випускному в одному з університетів США і спеціально спитав про легітимність цієї градаціі, то наші українці, які вже закінчили та працюють, переглянулися між собою та сказали, що це не на 100% так, бо в їх установах працюють випускники дуже різних університетів.До диплома ще треба і мозок.«Ну, как всегда!» (слова з пісні, але забув хто це співав) akurt

Повідомлень: 8035 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3205 раз. Подякували: 1095 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лип, 2023 22:20 Якщо rjkz мав на увазі університет в Нью Джерсі, The State university of New Jersey, то 15 000$ - не зовсім 15 000$:

Rutgers University—New Brunswick's ranking in the 2022-2023 edition of Best Colleges is National Universities, #55. Its in-state tuition and fees are $16,263; out-of-state tuition and fees are $33,963.

Остання цифра - для іноземців та тих, хто не є постійним мешканцем даного штату.

В цілому можна вважати, що сума інвестицій в освіту дитини не така вже й велика: 33963*4+12000*4+ 1148$ (страховки та інше)=185 000$. Якщо TOEFL здано на 100+ балів із 120 можливих, то можна розраховувати на зменшення цієї суми приблизно на 20 000$ (стипендія).

Як я писав раніше: за ціною бабушатника біля метро «Лісова». akurt

Повідомлень: 8035 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3205 раз. Подякували: 1095 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 983984985986 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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