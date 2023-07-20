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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 19 лип, 2023 22:09
rjkz написав:
Дочь знакомых закончила первый курс НДЖ стейт юниверсити.
15 куе в год.
В США не такое дорогое образование как об этом принято думать.
Якщо rjkz мав на увазі університет в Нью Джерсі, The State university of New Jersey, то 15 000$ - не зовсім 15 000$:
Rutgers University—New Brunswick's ranking in the 2022-2023 edition of Best Colleges is National Universities, #55. Its in-state tuition and fees are $16,263; out-of-state tuition and fees are $33,963.
Остання цифра - для іноземців та тих, хто не є постійним мешканцем даного штату.
В цілому можна вважати, що сума інвестицій в освіту дитини не така вже й велика: 33963*4+12000*4+ 1148$ (страховки та інше)=185 000$. Якщо TOEFL здано на 100+ балів із 120 можливих, то можна розраховувати на зменшення цієї суми приблизно на 20 000$ (стипендія).
Як я писав раніше: за ціною бабушатника біля метро «Лісова».
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Додано: Чет 20 лип, 2023 00:24
Shaman написав: ЛАД написав:
...
Просто отметил, что раз возвращаются домой в основном ВПЛ в Украине, значит, финансовые (и прочие) условия для беженцев за границей лучше, чем для ВПЛ в УКРАИНЕ.
...
P.s. О тревогах.
У нас планируют с 1 сентября занятия в школах офлайн. "Там, где есть укрытия."
В свете того, что я написал о тревогах у нас наличие/отсутствие укрытий выглядит смешно.
И подтверждает бессмысленность у нас
воздушных тревог. Только раздражают.
все дуже просто - житло. за кордоном житло або оплачують, або надають. в Україні з цим біда - ти або може наймати житло, або - ні. допомоги немає. в мене частина знайомих повернулася, коли закінчилися гроші.
тому швиденько повернулись до Києва, останні півроку повертаються до Харкова - й з-за кордону теж.
великі сумніви з приводу офлайна навчання в Харкові. й питання - відповідальність. хто санкціонує вихід дітей до школи - а якщо, не дай Боже, щось станеться - ніхто не захоче ризикувати. справжніх бомбосховищ в більшості шкіл немає. й можна спуститися в підвал, коли тривого декілька раз на тиждень. а коли декілька раз на день? постійно вчитися у підвалі?
Странно Вы пишите.
В США никто украинцам ничего в плане жилья не дает.
Зато дают разрешение на работу. Работай, зарабатывай, оплачивай жилье.
Парадайз.
Такое впечатление может сложиться, что беженцы из Украины в отпуск выбрались.
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Додано: Чет 20 лип, 2023 00:32
akurt написав: rjkz написав:
Дочь знакомых закончила первый курс НДЖ стейт юниверсити.
15 куе в год.
В США не такое дорогое образование как об этом принято думать.
Якщо rjkz мав на увазі університет в Нью Джерсі, The State university of New Jersey, то 15 000$ - не зовсім 15 000$:
Rutgers University—New Brunswick's ranking in the 2022-2023 edition of Best Colleges is National Universities, #55. Its in-state tuition and fees are $16,263; out-of-state tuition and fees are $33,963.
Остання цифра - для іноземців та тих, хто не є постійним мешканцем даного штату.
В цілому можна вважати, що сума інвестицій в освіту дитини не така вже й велика: 33963*4+12000*4+ 1148$ (страховки та інше)=185 000$. Якщо TOEFL здано на 100+ балів із 120 можливих, то можна розраховувати на зменшення цієї суми приблизно на 20 000$ (стипендія).
Як я писав раніше: за ціною бабушатника біля метро «Лісова».
Мне была озвучена сумма в 15000 (откровенно говоря, для США 15 или 16 к - не велика разница). И да, она - резидент штата.
Напомню, в НЙ сити каледж порядка 7 куе в год для резидентов города.
ЧТобы считаться резидентом штата или города, надо прожить не менее года.
ВОзможно, надо будет дать подтверждение адреса проживания (скорей всего).
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