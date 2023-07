Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 983984985986 Додано: Сер 19 лип, 2023 22:09 rjkz написав: Дочь знакомых закончила первый курс НДЖ стейт юниверсити.

15 куе в год.

Якщо rjkz мав на увазі університет в Нью Джерсі, The State university of New Jersey, то 15 000$ - не зовсім 15 000$:

Rutgers University—New Brunswick's ranking in the 2022-2023 edition of Best Colleges is National Universities, #55. Its in-state tuition and fees are $16,263; out-of-state tuition and fees are $33,963.

Остання цифра - для іноземців та тих, хто не є постійним мешканцем даного штату.

В цілому можна вважати, що сума інвестицій в освіту дитини не така вже й велика: 33963*4+12000*4+ 1148$ (страховки та інше)=185 000$. Якщо TOEFL здано на 100+ балів із 120 можливих, то можна розраховувати на зменшення цієї суми приблизно на 20 000$ (стипендія).

Просто отметил, что раз возвращаются домой в основном ВПЛ в Украине, значит, финансовые (и прочие) условия для беженцев за границей лучше, чем для ВПЛ в УКРАИНЕ.

...

P.s. О тревогах.

У нас планируют с 1 сентября занятия в школах офлайн. "Там, где есть укрытия."

В свете того, что я написал о тревогах у нас наличие/отсутствие укрытий выглядит смешно.

все дуже просто - житло. за кордоном житло або оплачують, або надають. в Україні з цим біда - ти або може наймати житло, або - ні. допомоги немає. в мене частина знайомих повернулася, коли закінчилися гроші.



тому швиденько повернулись до Києва, останні півроку повертаються до Харкова - й з-за кордону теж.



Странно Вы пишите.

В США никто украинцам ничего в плане жилья не дает.

Зато дают разрешение на работу. Работай, зарабатывай, оплачивай жилье.

Парадайз.

15 куе в год.

Якщо rjkz мав на увазі університет в Нью Джерсі, The State university of New Jersey, то 15 000$ - не зовсім 15 000$:

Rutgers University—New Brunswick's ranking in the 2022-2023 edition of Best Colleges is National Universities, #55. Its in-state tuition and fees are $16,263; out-of-state tuition and fees are $33,963.

Остання цифра - для іноземців та тих, хто не є постійним мешканцем даного штату.

В цілому можна вважати, що сума інвестицій в освіту дитини не така вже й велика: 33963*4+12000*4+ 1148$ (страховки та інше)=185 000$. Якщо TOEFL здано на 100+ балів із 120 можливих, то можна розраховувати на зменшення цієї суми приблизно на 20 000$ (стипендія).

Мне была озвучена сумма в 15000 (откровенно говоря, для США 15 или 16 к - не велика разница). И да, она - резидент штата.

Напомню, в НЙ сити каледж порядка 7 куе в год для резидентов города.



ЧТобы считаться резидентом штата или города, надо прожить не менее года.

Просто отметил, что раз возвращаются домой в основном ВПЛ в Украине, значит, финансовые (и прочие) условия для беженцев за границей лучше, чем для ВПЛ в УКРАИНЕ.

...

P.s. О тревогах.

У нас планируют с 1 сентября занятия в школах офлайн. "Там, где есть укрытия."

В свете того, что я написал о тревогах у нас наличие/отсутствие укрытий выглядит смешно.

все дуже просто - житло. за кордоном житло або оплачують, або надають. в Україні з цим біда - ти або може наймати житло, або - ні. допомоги немає. в мене частина знайомих повернулася, коли закінчилися гроші.



Об этом и речь.

Из-за границы пока возвращается очень немного.



великі сумніви з приводу офлайна навчання в Харкові. й питання - відповідальність. хто санкціонує вихід дітей до школи - а якщо, не дай Боже, щось станеться - ніхто не захоче ризикувати. справжніх бомбосховищ в більшості шкіл немає. й можна спуститися в підвал, коли тривого декілька раз на тиждень. а коли декілька раз на день? постійно вчитися у підвалі?

сумніви, відповідальність" - всё это есть.

Но пока планируется офлайн. И подавляющее большинство родителей за (проводились опросы в школах).

Странно Вы пишите.

В США никто украинцам ничего в плане жилья не дает.

Зато дают разрешение на работу. Работай, зарабатывай, оплачивай жилье.

Парадайз.

А то 3 часа как-то чересчур. А нельзя в 2 словах?А то 3 часа как-то чересчур.

В двух словах - війна Еритреї з Єфіопією закінчилась 20 років назад, але мобілізація до сих пір. В тому числі і жінок (привіт Стм). На військовій службі мобілізовані можуть пробути навіть до кінця життя (привіт Успіх). Їх президент і ОП взяли владу в свої руки і лякають атопутін(Ефіопія) нападе. Взагалі випуски про африканські країни раджу подивитись. В двух словах - війна Еритреї з Єфіопією закінчилась 20 років назад, але мобілізація до сих пір. В тому числі і жінок (привіт Стм). На військовій службі мобілізовані можуть пробути навіть до кінця життя (привіт Успіх). Їх президент і ОП взяли владу в свої руки і лякають атопутін(Ефіопія) нападе. Взагалі випуски про африканські країни раджу подивитись.

Спасибо.

Придётся посмотреть, т.к. Вики пишет, что в мирное время ВС 45 тыс. при населении 6,1 млн. Вроде, нормально.

