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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 984985986987>
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 00:24

  Shaman написав:
  ЛАД написав:...
Просто отметил, что раз возвращаются домой в основном ВПЛ в Украине, значит, финансовые (и прочие) условия для беженцев за границей лучше, чем для ВПЛ в УКРАИНЕ.
...
P.s. О тревогах.
У нас планируют с 1 сентября занятия в школах офлайн. "Там, где есть укрытия."
В свете того, что я написал о тревогах у нас наличие/отсутствие укрытий выглядит смешно.
И подтверждает бессмысленность у нас воздушных тревог. Только раздражают.

все дуже просто - житло. за кордоном житло або оплачують, або надають. в Україні з цим біда - ти або може наймати житло, або - ні. допомоги немає. в мене частина знайомих повернулася, коли закінчилися гроші.

тому швиденько повернулись до Києва, останні півроку повертаються до Харкова - й з-за кордону теж.

великі сумніви з приводу офлайна навчання в Харкові. й питання - відповідальність. хто санкціонує вихід дітей до школи - а якщо, не дай Боже, щось станеться - ніхто не захоче ризикувати. справжніх бомбосховищ в більшості шкіл немає. й можна спуститися в підвал, коли тривого декілька раз на тиждень. а коли декілька раз на день? постійно вчитися у підвалі?


Странно Вы пишите.
В США никто украинцам ничего в плане жилья не дает.
Зато дают разрешение на работу. Работай, зарабатывай, оплачивай жилье.
Парадайз.
Такое впечатление может сложиться, что беженцы из Украины в отпуск выбрались.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 00:32

  akurt написав:
  rjkz написав:Дочь знакомых закончила первый курс НДЖ стейт юниверсити.
15 куе в год.
В США не такое дорогое образование как об этом принято думать.

Якщо rjkz мав на увазі університет в Нью Джерсі, The State university of New Jersey, то 15 000$ - не зовсім 15 000$:
Rutgers University—New Brunswick's ranking in the 2022-2023 edition of Best Colleges is National Universities, #55. Its in-state tuition and fees are $16,263; out-of-state tuition and fees are $33,963.
Остання цифра - для іноземців та тих, хто не є постійним мешканцем даного штату.
В цілому можна вважати, що сума інвестицій в освіту дитини не така вже й велика: 33963*4+12000*4+ 1148$ (страховки та інше)=185 000$. Якщо TOEFL здано на 100+ балів із 120 можливих, то можна розраховувати на зменшення цієї суми приблизно на 20 000$ (стипендія).
Як я писав раніше: за ціною бабушатника біля метро «Лісова».


Мне была озвучена сумма в 15000 (откровенно говоря, для США 15 или 16 к - не велика разница). И да, она - резидент штата.
Напомню, в НЙ сити каледж порядка 7 куе в год для резидентов города.

ЧТобы считаться резидентом штата или города, надо прожить не менее года.
ВОзможно, надо будет дать подтверждение адреса проживания (скорей всего).
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 02:53

  Shaman написав:
  ЛАД написав:...
Просто отметил, что раз возвращаются домой в основном ВПЛ в Украине, значит, финансовые (и прочие) условия для беженцев за границей лучше, чем для ВПЛ в УКРАИНЕ.
...
P.s. О тревогах.
У нас планируют с 1 сентября занятия в школах офлайн. "Там, где есть укрытия."
В свете того, что я написал о тревогах у нас наличие/отсутствие укрытий выглядит смешно.
И подтверждает бессмысленность у нас воздушных тревог. Только раздражают.

все дуже просто - житло. за кордоном житло або оплачують, або надають. в Україні з цим біда - ти або може наймати житло, або - ні. допомоги немає. в мене частина знайомих повернулася, коли закінчилися гроші.

тому швиденько повернулись до Києва, останні півроку повертаються до Харкова - й з-за кордону теж.

Об этом и речь.
Из-за границы пока возвращается очень немного.

великі сумніви з приводу офлайна навчання в Харкові. й питання - відповідальність. хто санкціонує вихід дітей до школи - а якщо, не дай Боже, щось станеться - ніхто не захоче ризикувати. справжніх бомбосховищ в більшості шкіл немає. й можна спуститися в підвал, коли тривого декілька раз на тиждень. а коли декілька раз на день? постійно вчитися у підвалі?

сумніви, відповідальність" - всё это есть.
Но пока планируется офлайн. И подавляющее большинство родителей за (проводились опросы в школах).
Как это всё будет практически...
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 02:56

  rjkz написав:.......
Странно Вы пишите.
В США никто украинцам ничего в плане жилья не дает.
Зато дают разрешение на работу. Работай, зарабатывай, оплачивай жилье.
Парадайз.
Такое впечатление может сложиться, что беженцы из Украины в отпуск выбрались.

В США не дают, а в Европе да. + социал.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 03:07

  BIGor написав:
  ЛАД написав:А нельзя в 2 словах?
А то 3 часа как-то чересчур.

В двух словах - війна Еритреї з Єфіопією закінчилась 20 років назад, але мобілізація до сих пір. В тому числі і жінок (привіт Стм). На військовій службі мобілізовані можуть пробути навіть до кінця життя (привіт Успіх). Їх президент і ОП взяли владу в свої руки і лякають атопутін(Ефіопія) нападе. Взагалі випуски про африканські країни раджу подивитись.

Спасибо.
Придётся посмотреть, т.к. Вики пишет, что в мирное время ВС 45 тыс. при населении 6,1 млн. Вроде, нормально.
Но мы всё же не Эритрея. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 08:00

Еміграція, заробітчанство

Безумовно еміграція та проблеми з заробітчанством викликані жахливою війною.
Для тих, хто хоче зазирнути у майбутнє (!) дуже рекомендує прочитати велике інтервʼю, яке дав з приводу цієї війни, її перебігу, оцінки та прогнозів Начальник генерального штабу збройних сил Туреччини.
Нагадаю:
- Туреччина є одним із найпотужніших членів НАТО;
- У Туреччини вистачило розуму - не всі це знають - не в"язатися в Другу світову війну - вона займала жорсткий нейтралітет та не погодилася на пропозицію як Німеччини (пропустити коридором війська на Кавказ), так і СРСР (побудувати військову базу в протоці Дарданели).
- я не зустрічав в пресі такого розгалуженого - з цифрами та фактами - жодного інтерв"ю від Начальників генеральних штабів інших країн НАТО.
- Туреччина займає міцну проукраїнську позицію.
Одна цитата: "Російсько-українська війна переросла у другу ірано-іракську війну. Ця війна почалася в 1980 році і закінчилася в 1988 році".
Текст тут - вбудований перекладач від Chrome вам в допомогу:
https://www.sozcu.com.tr/2023/yazarlar/ ... c-7748590/
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 08:16

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:- Туреччина займає міцну проукраїнську позицію

Абсолютно не згоден: Туреччина займає протурецьку позицію, інакше б приєдналась то санкцій проти агресора. Хоча з тими проблемами, які є в економіці Туреччини (за 2 місяці ліра девальвувала з 20 до 27) вона не може собі займати жодну іншу позицію.

  rjkz написав:15 куе в год.
В США не такое дорогое образование

На фоні українських 1 куе звісно не дороге...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 09:27

Потрібна порада мігрантів - американців. Де в Америці можна в серпні подивитися якісну пухову куртку( можна ' аляску")?
Колись мала канадський пуховик на гагачому пуху- хочу щось подібне. В Канаді не будуть, але будуть біля водоспаду.
Востаннє редагувалось Wisznia2021 в Чет 20 лип, 2023 09:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 09:29

Starikan,
Я Вам відповідала, але миші з'їли:))
Я була тільки на першому турі виборів, голосувала за апріорі непроходного кандидата. Він, мабуть, і 1% не набрав.
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 09:30

  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:- Туреччина займає міцну проукраїнську позицію

Абсолютно не згоден: Туреччина займає протурецьку позицію, інакше б приєдналась то санкцій проти агресора.

Це, мабуть, погано, що Туреччина займає протурецьку позицію, тобто країна підтримує та зберігає СВОЮ позицію для СВОЄЇ країни, підтримуючи Україну.
За вашою логікою було б краще, якби займала проугорьску, прословацьку, проболгарську, проізраільську позицію та позицію Киргизстану, який постачає Росії військове обладнання та компʼютерне обладнання з інших країн для використання під час бомбування міст та сіл України.
Класна у вас позиція. Шикарна.
Нагадаю також, що Туреччина не входить в ЄС і тому зовсім не зобовʼязана притримуватися санкцій ЄС.
Мабуть забули? Я нагадав.

P.S. Може надішлете аргументовану вимогу, як діяти правильно урядам Китаю, Індії, Бразилії - як їм краще виконувати санкції?
Востаннє редагувалось akurt в Чет 20 лип, 2023 09:37, всього редагувалось 1 раз.
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