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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 984985986987
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 09:34

Товариш дочки прожив в штаті, мабуть, три роки, але при вступі в коледж його признали нерезом. Прийшлося йому шукати грант на навчання. Мабуть, залежить від статусу. Вони документи подали ще в 2016- му, чекають на рішення.
Wisznia2021
 
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  #<1 ... 984985986987
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