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Додано: Чет 20 лип, 2023 09:34
Товариш дочки прожив в штаті, мабуть, три роки, але при вступі в коледж його признали нерезом. Прийшлося йому шукати грант на навчання. Мабуть, залежить від статусу. Вони документи подали ще в 2016- му, чекають на рішення.
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