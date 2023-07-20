RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 984985986987
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 09:34

Товариш дочки прожив в штаті, мабуть, три роки, але при вступі в коледж його признали нерезом. Прийшлося йому шукати грант на навчання. Мабуть, залежить від статусу. Вони документи подали ще в 2016- му, чекають на рішення.
Wisznia2021
 
Повідомлень: 436
З нами з: 24.01.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 10:27

Re: Еміграція, заробітчанство

  ЛАД написав:Но мы всё же не Эритрея.

Почему? Примитивные Шахеды погонщиков верблюдов оказались эффективнее полумифических Кольчуг покорителей космоса
Или Вы по цвету кожи?
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 586
З нами з: 24.10.14
Подякував: 40 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 10:29

Тим часом
у 21,9% населення Німеччини недостатньо економічних можливостей, щоби вирушити у відпустку хоча б на тиждень.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 2646
З нами з: 26.02.18
Подякував: 630 раз.
Подякували: 438 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 10:31

  Gastarbaiter написав:Тим часом
у 21,9% населення Німеччини недостатньо економічних можливостей, щоби вирушити у відпустку хоча б на тиждень.

чем больше имеешь тем больше хочется
если не выпендриваться и опустить запросы хотя бы на уровень поляков то немцы смогут наслаждаться отпуском месяцами
к слову у них и так наименьшее количество рабочих часов за год во всем мире
Зображення
табличка полезна для тех кто выбирает США или Германия :wink:, но застрянет в Мексике
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 586
З нами з: 24.10.14
Подякував: 40 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 10:46

  nekefer написав:табличка полезна для тех кто выбирает США или Германия :wink:, но застрянет в Мексике

Я со своими 1300-1400 часами (5-6 часов в день в среднем) считаю, что упахиваюсь как лошадь.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 2646
З нами з: 26.02.18
Подякував: 630 раз.
Подякували: 438 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 10:49

  Gastarbaiter написав:
  nekefer написав:табличка полезна для тех кто выбирает США или Германия :wink:, но застрянет в Мексике

Я со своими 1300-1400 часами (5-6 часов в день в среднем) считаю, что упахиваюсь как лошадь.

ддауж выгорание на работе бич нашего времени
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 586
З нами з: 24.10.14
Подякував: 40 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 984985986987
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: slonomag, Кочевник і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
МТБ Банк (178)
20.07.2023 10:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.