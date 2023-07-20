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Товариш дочки прожив в штаті, мабуть, три роки, але при вступі в коледж його признали нерезом. Прийшлося йому шукати грант на навчання. Мабуть, залежить від статусу. Вони документи подали ще в 2016- му, чекають на рішення.
у 21,9% населення Німеччини недостатньо економічних можливостей, щоби вирушити у відпустку хоча б на тиждень.
чем больше имеешь тем больше хочется если не выпендриваться и опустить запросы хотя бы на уровень поляков то немцы смогут наслаждаться отпуском месяцами к слову у них и так наименьшее количество рабочих часов за год во всем мире табличка полезна для тех кто выбирает США или Германия , но застрянет в Мексике