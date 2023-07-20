Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 984985986987 Додано: Чет 20 лип, 2023 09:34 Товариш дочки прожив в штаті, мабуть, три роки, але при вступі в коледж його признали нерезом. Прийшлося йому шукати грант на навчання. Мабуть, залежить від статусу. Вони документи подали ще в 2016- му, чекають на рішення. Wisznia2021 Повідомлень: 436 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 41 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лип, 2023 10:27 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Но мы всё же не Эритрея. Но мы всё же не Эритрея.

Почему? Примитивные Шахеды погонщиков верблюдов оказались эффективнее полумифических Кольчуг покорителей космоса

Или Вы по цвету кожи? Почему? Примитивные Шахеды погонщиков верблюдов оказались эффективнее полумифических Кольчуг покорителей космосаИли Вы по цвету кожи? nekefer

Повідомлень: 586 З нами з: 24.10.14 Подякував: 40 раз. Подякували: 72 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лип, 2023 10:29

у 21,9% населення Німеччини недостатньо економічних можливостей, щоби вирушити у відпустку хоча б на тиждень. Тим часом Gastarbaiter Повідомлень: 2646 З нами з: 26.02.18 Подякував: 630 раз. Подякували: 438 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лип, 2023 10:31 Gastarbaiter написав: Тим часом

у 21,9% населення Німеччини недостатньо економічних можливостей, щоби вирушити у відпустку хоча б на тиждень. Тим часом

чем больше имеешь тем больше хочется

если не выпендриваться и опустить запросы хотя бы на уровень поляков то немцы смогут наслаждаться отпуском месяцами

к слову у них и так наименьшее количество рабочих часов за год во всем мире



табличка полезна для тех кто выбирает США или Германия , но застрянет в Мексике чем больше имеешь тем больше хочетсяесли не выпендриваться и опустить запросы хотя бы на уровень поляков то немцы смогут наслаждаться отпуском месяцамик слову у них и так наименьшее количество рабочих часов за год во всем миретабличка полезна для тех кто выбирает США или Германия, но застрянет в Мексике nekefer

Повідомлень: 586 З нами з: 24.10.14 Подякував: 40 раз. Подякували: 72 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лип, 2023 10:46 nekefer написав: табличка полезна для тех кто выбирает США или Германия , но застрянет в Мексике табличка полезна для тех кто выбирает США или Германия, но застрянет в Мексике

Я со своими 1300-1400 часами (5-6 часов в день в среднем) считаю, что упахиваюсь как лошадь. Я со своими 1300-1400 часами (5-6 часов в день в среднем) считаю, что упахиваюсь как лошадь. Gastarbaiter Повідомлень: 2646 З нами з: 26.02.18 Подякував: 630 раз. Подякували: 438 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лип, 2023 10:49 Gastarbaiter написав: nekefer написав: табличка полезна для тех кто выбирает США или Германия , но застрянет в Мексике табличка полезна для тех кто выбирает США или Германия, но застрянет в Мексике

Я со своими 1300-1400 часами (5-6 часов в день в среднем) считаю, что упахиваюсь как лошадь. Я со своими 1300-1400 часами (5-6 часов в день в среднем) считаю, что упахиваюсь как лошадь.

ддауж выгорание на работе бич нашего времени ддауж выгорание на работе бич нашего времени nekefer

Повідомлень: 586 З нами з: 24.10.14 Подякував: 40 раз. Подякували: 72 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лип, 2023 11:14 Gastarbaiter написав: nekefer написав: табличка полезна для тех кто выбирает США или Германия , но застрянет в Мексике табличка полезна для тех кто выбирает США или Германия, но застрянет в Мексике

Я со своими 1300-1400 часами (5-6 часов в день в среднем) считаю, что упахиваюсь как лошадь. Я со своими 1300-1400 часами (5-6 часов в день в среднем) считаю, что упахиваюсь как лошадь.

Посмотрел трекер за 2022 - 2400 часов ) Посмотрел трекер за 2022 - 2400 часов ) slonomag Повідомлень: 310 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 984985986987 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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