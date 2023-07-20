Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Товариш дочки прожив в штаті, мабуть, три роки, але при вступі в коледж його признали нерезом. Прийшлося йому шукати грант на навчання. Мабуть, залежить від статусу. Вони документи подали ще в 2016- му, чекають на рішення.
у 21,9% населення Німеччини недостатньо економічних можливостей, щоби вирушити у відпустку хоча б на тиждень.
чем больше имеешь тем больше хочется если не выпендриваться и опустить запросы хотя бы на уровень поляков то немцы смогут наслаждаться отпуском месяцами к слову у них и так наименьшее количество рабочих часов за год во всем мире табличка полезна для тех кто выбирает США или Германия , но застрянет в Мексике
ЛАД написав:А нельзя в 2 словах? А то 3 часа как-то чересчур.
В двух словах - війна Еритреї з Єфіопією закінчилась 20 років назад, але мобілізація до сих пір. В тому числі і жінок (привіт Стм). На військовій службі мобілізовані можуть пробути навіть до кінця життя (привіт Успіх). Їх президент і ОП взяли владу в свої руки і лякають атопутін(Ефіопія) нападе. Взагалі випуски про африканські країни раджу подивитись.
Gastarbaiter написав:Я со своими 1300-1400 часами (5-6 часов в день в среднем) считаю, что упахиваюсь как лошадь.
Посмотрел трекер за 2022 - 2400 часов )
Це називається "жити, щоб працювати")) Або хтось обманює роботодавця
Не ну это такой год просто получился, я март - сентябрь сам в Украине сидел и работал по 60-70 часов в неделю так как собственно больше заняться то было и нечем. Но даже в обычном режиме я думаю у меня 1500-1600 часов будет, уж точно не 1300.