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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 985986987988
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 13:25

Еміграція, заробітчанство

News from Canada

Провів короткі перемовини з нашим хлопцем, який після закінчення магістратури в одному з провідних університетів Канади вже 2 місяця працює в одному із самих відомих банків Канади, мешкає в Торонто. Скажу відразу: про зарплату не питав, я не настільки «коротко» знайомий, щоби питати про розміри самих приватних/інтимних частин життя. Там не прийнято питати про зарплатню.
Мене цікавило інше - юридичні підстави роботи та життя.
Діалог цитую так, як він був: українською слово в слово:
Я: - Слухай, а як це в тебе немає PR? Ти ж повинен був МАТИ якийсь студентський дозвіл - а потім і інший якийсь. Робочий? Щось повинно бути.
Він: - Стосовно дозволу - то так, я маю і студ. дозвіл, і робочий дозвіл, і віза, але всі вони обмежені в часі, а ось PR - це інший документ, який я отримаю як мінімум після 3 років в Канаді. Він дозволить перебувати в Канаді скільки хочеш.
(Кінець цитат).
akurt
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