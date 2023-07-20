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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 985986987988
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 15:08

  Wisznia2021 написав:Потрібна порада мігрантів - американців. Де в Америці можна в серпні подивитися якісну пухову куртку( можна ' аляску")?
Колись мала канадський пуховик на гагачому пуху- хочу щось подібне. В Канаді не будуть, але будуть біля водоспаду.


Неожиданно.
Купить в августе будет совсем непросто - не сезон.
Боюсь, что кроме попыток найти в Интернете вариантов нет.
Вероятность поиска в оффлайне будут стремиться к нулю.
Можно попробовать (вдруг???) в каком-то стоке типа Маршаллса зависелся.
Если напомните, то могу в августе глянуть или в том, что недалеко от меня что-то начнут вывешивать перед осенью.
Это, кстати, особенность американских сетей - очень тяжело что-то найти в несезон.
Ехали в 2009 году перед Рождеством (католическим) в НЙ, жене покупали пуховик в Киеве. 300 долларов. В НЙ тогда увидели самый дорогой на Манхеттене (возле Гранд Зиро) за 100. От 16 (2009 год, напомню).
Вообще. именно пуховик, чтобы посмотреть водопад - не очень идея.
Просто непромокаемая более-менее утепленная куртка подойдет.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 15:12

  Wisznia2021 написав:Товариш дочки прожив в штаті, мабуть, три роки, але при вступі в коледж його признали нерезом. Прийшлося йому шукати грант на навчання. Мабуть, залежить від статусу. Вони документи подали ще в 2016- му, чекають на рішення.


Может зависит от штата?
Или попал не на того человека - тут такое бывает.
Еще есть необходимый набор документов, в том числе ССН.
Поддтверждение адреса проживания - договор лиза и билы на комуналь, письма.
rjkz
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Повідомлень: 15051
З нами з: 31.01.12
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Подякували: 4768 раз.
 
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2
  #<1 ... 985986987988
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