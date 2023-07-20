Неожиданно.
Купить в августе будет совсем непросто - не сезон.
Боюсь, что кроме попыток найти в Интернете вариантов нет.
Вероятность поиска в оффлайне будут стремиться к нулю.
Можно попробовать (вдруг???) в каком-то стоке типа Маршаллса зависелся.
Если напомните, то могу в августе глянуть или в том, что недалеко от меня что-то начнут вывешивать перед осенью.
Это, кстати, особенность американских сетей - очень тяжело что-то найти в несезон.
Ехали в 2009 году перед Рождеством (католическим) в НЙ, жене покупали пуховик в Киеве. 300 долларов. В НЙ тогда увидели самый дорогой на Манхеттене (возле Гранд Зиро) за 100. От 16 (2009 год, напомню).
Вообще. именно пуховик, чтобы посмотреть водопад - не очень идея.
Просто непромокаемая более-менее утепленная куртка подойдет.