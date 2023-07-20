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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 20 лип, 2023 15:08
Wisznia2021 написав:
Потрібна порада мігрантів - американців. Де в Америці можна в серпні подивитися якісну пухову куртку( можна ' аляску")?
Колись мала канадський пуховик на гагачому пуху- хочу щось подібне. В Канаді не будуть, але будуть біля водоспаду.
Неожиданно.
Купить в августе будет совсем непросто - не сезон.
Боюсь, что кроме попыток найти в Интернете вариантов нет.
Вероятность поиска в оффлайне будут стремиться к нулю.
Можно попробовать (вдруг???) в каком-то стоке типа Маршаллса зависелся.
Если напомните, то могу в августе глянуть или в том, что недалеко от меня что-то начнут вывешивать перед осенью.
Это, кстати, особенность американских сетей - очень тяжело что-то найти в несезон.
Ехали в 2009 году перед Рождеством (католическим) в НЙ, жене покупали пуховик в Киеве. 300 долларов. В НЙ тогда увидели самый дорогой на Манхеттене (возле Гранд Зиро) за 100. От 16 (2009 год, напомню).
Вообще. именно пуховик, чтобы посмотреть водопад - не очень идея.
Просто непромокаемая более-менее утепленная куртка подойдет.
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Додано: Чет 20 лип, 2023 15:12
Wisznia2021 написав:
Товариш дочки прожив в штаті, мабуть, три роки, але при вступі в коледж його признали нерезом. Прийшлося йому шукати грант на навчання. Мабуть, залежить від статусу. Вони документи подали ще в 2016- му, чекають на рішення.
Может зависит от штата?
Или попал не на того человека - тут такое бывает.
Еще есть необходимый набор документов, в том числе ССН.
Поддтверждение адреса проживания - договор лиза и билы на комуналь, письма.
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Додано: Чет 20 лип, 2023 17:09
rjkz написав:
Вообще. именно пуховик, чтобы посмотреть водопад - не очень идея.
Просто непромокаемая более-менее утепленная куртка подойдет.
Вы сделали мой день:)))))) спасибо!!!
Да, не сезон, но питаю надежду, т.к. до войны муж знакомой работал несколько месяцев в Америке. И летом зашёл в какой-то магазин за продуктами и увидел канадский пуховик на себя за 140 USD. Она звонила, советовалась: брать/ не брать.
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Додано: Чет 20 лип, 2023 17:09
rjkz написав: Wisznia2021 написав:
Потрібна порада мігрантів - американців. Де в Америці можна в серпні подивитися якісну пухову куртку( можна ' аляску")?
Колись мала канадський пуховик на гагачому пуху- хочу щось подібне. В Канаді не будуть, але будуть біля водоспаду.
Неожиданно.
Купить в августе будет совсем непросто - не сезон.
Боюсь, что кроме попыток найти в Интернете вариантов нет.
Вероятность поиска в оффлайне будут стремиться к нулю.
Можно попробовать (вдруг???) в каком-то стоке типа Маршаллса зависелся.
Если напомните, то могу в августе глянуть или в том, что недалеко от меня что-то начнут вывешивать перед осенью.
Это, кстати, особенность американских сетей - очень тяжело что-то найти в несезон.
Ехали в 2009 году перед Рождеством (католическим) в НЙ, жене покупали пуховик в Киеве. 300 долларов. В НЙ тогда увидели самый дорогой на Манхеттене (возле Гранд Зиро) за 100. От 16 (2009 год, напомню).
Вообще. именно пуховик, чтобы посмотреть водопад - не очень идея.
Просто непромокаемая более-менее утепленная куртка подойдет.
Летом возле Ниагары +35, думаю даже ветровка лишак )))
6pm.com лучший сток всего
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Додано: Чет 20 лип, 2023 17:11
rjkz написав: Wisznia2021 написав:
Товариш дочки прожив в штаті, мабуть, три роки, але при вступі в коледж його признали нерезом. Прийшлося йому шукати грант на навчання. Мабуть, залежить від статусу. Вони документи подали ще в 2016- му, чекають на рішення.
Может зависит от штата?
Или попал не на того человека - тут такое бывает.
Еще есть необходимый набор документов, в том числе ССН.
Поддтверждение адреса проживания - договор лиза и билы на комуналь, письма.
Вони мешкають в Каліфорнії, там і навчався.
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Додано: Чет 20 лип, 2023 17:15
stm написав: rjkz написав: Wisznia2021 написав:
Потрібна порада мігрантів - американців. Де в Америці можна в серпні подивитися якісну пухову куртку( можна ' аляску")?
Колись мала канадський пуховик на гагачому пуху- хочу щось подібне. В Канаді не будуть, але будуть біля водоспаду.
Неожиданно.
Купить в августе будет совсем непросто - не сезон.
Боюсь, что кроме попыток найти в Интернете вариантов нет.
Вероятность поиска в оффлайне будут стремиться к нулю.
Можно попробовать (вдруг???) в каком-то стоке типа Маршаллса зависелся.
Если напомните, то могу в августе глянуть или в том, что недалеко от меня что-то начнут вывешивать перед осенью.
Это, кстати, особенность американских сетей - очень тяжело что-то найти в несезон.
Ехали в 2009 году перед Рождеством (католическим) в НЙ, жене покупали пуховик в Киеве. 300 долларов. В НЙ тогда увидели самый дорогой на Манхеттене (возле Гранд Зиро) за 100. От 16 (2009 год, напомню).
Вообще. именно пуховик, чтобы посмотреть водопад - не очень идея.
Просто непромокаемая более-менее утепленная куртка подойдет.
Летом возле Ниагары +35, думаю даже ветровка лишак )))
6pm.com лучший сток всего
Мала на увазі, що канадський пуховик краще купляти в Канаді, але будуть тільки на Американо- канадському кордоні, в саму Канаду не поїдуть:)))))
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Додано: Чет 20 лип, 2023 17:21
Wisznia2021 написав: rjkz написав:
Вообще. именно пуховик, чтобы посмотреть водопад - не очень идея.
Просто непромокаемая более-менее утепленная куртка подойдет.
Вы сделали мой день:)))))) спасибо!!!
Да, не сезон, но питаю надежду, т.к. до войны муж знакомой работал несколько месяцев в Америке. И летом зашёл в какой-то магазин за продуктами и увидел канадский пуховик на себя за 140 USD. Она звонила, советовалась: брать/ не брать.
Возможно, был несетевой магаз -вывесили все что есть.
Вообще канадское вызывает уважение.
У меня были канадские ботинки в Киеве, гулял с коляской в парке по 3 часа спокойно в сильные (по киевским меркам (порядка -20) морозы).
Насчет "сделал день" - не совсем понял, если это Ниагара Фоллс, то там вроде как водяная пыль стоит, впитается если в пух (фиг знает насколько тот пуховик будет вотерпруф), то ....
Если потом его использовать в Канаде или в северных штатах США - ну понятно, в Киеве он уже врядли понадобится.
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rjkz
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