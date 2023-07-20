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#<1 ... 985986987988 Додано: Чет 20 лип, 2023 15:08 Wisznia2021 написав: Потрібна порада мігрантів - американців. Де в Америці можна в серпні подивитися якісну пухову куртку( можна ' аляску")?

Колись мала канадський пуховик на гагачому пуху- хочу щось подібне. В Канаді не будуть, але будуть біля водоспаду. Потрібна порада мігрантів - американців. Де в Америці можна в серпні подивитися якісну пухову куртку( можна ' аляску")?Колись мала канадський пуховик на гагачому пуху- хочу щось подібне. В Канаді не будуть, але будуть біля водоспаду.



Неожиданно.

Купить в августе будет совсем непросто - не сезон.

Боюсь, что кроме попыток найти в Интернете вариантов нет.

Вероятность поиска в оффлайне будут стремиться к нулю.

Можно попробовать (вдруг???) в каком-то стоке типа Маршаллса зависелся.

Если напомните, то могу в августе глянуть или в том, что недалеко от меня что-то начнут вывешивать перед осенью.

Это, кстати, особенность американских сетей - очень тяжело что-то найти в несезон.

Ехали в 2009 году перед Рождеством (католическим) в НЙ, жене покупали пуховик в Киеве. 300 долларов. В НЙ тогда увидели самый дорогой на Манхеттене (возле Гранд Зиро) за 100. От 16 (2009 год, напомню).

Вообще. именно пуховик, чтобы посмотреть водопад - не очень идея.

Просто непромокаемая более-менее утепленная куртка подойдет. Неожиданно.Купить в августе будет совсем непросто - не сезон.Боюсь, что кроме попыток найти в Интернете вариантов нет.Вероятность поиска в оффлайне будут стремиться к нулю.Можно попробовать (вдруг???) в каком-то стоке типа Маршаллса зависелся.Если напомните, то могу в августе глянуть или в том, что недалеко от меня что-то начнут вывешивать перед осенью.Это, кстати, особенность американских сетей - очень тяжело что-то найти в несезон.Ехали в 2009 году перед Рождеством (католическим) в НЙ, жене покупали пуховик в Киеве. 300 долларов. В НЙ тогда увидели самый дорогой на Манхеттене (возле Гранд Зиро) за 100. От 16 (2009 год, напомню).Вообще. именно пуховик, чтобы посмотреть водопад - не очень идея.Просто непромокаемая более-менее утепленная куртка подойдет. rjkz

Повідомлень: 15052 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7810 раз. Подякували: 4768 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лип, 2023 15:12 Wisznia2021 написав: Товариш дочки прожив в штаті, мабуть, три роки, але при вступі в коледж його признали нерезом. Прийшлося йому шукати грант на навчання. Мабуть, залежить від статусу. Вони документи подали ще в 2016- му, чекають на рішення. Товариш дочки прожив в штаті, мабуть, три роки, але при вступі в коледж його признали нерезом. Прийшлося йому шукати грант на навчання. Мабуть, залежить від статусу. Вони документи подали ще в 2016- му, чекають на рішення.



Может зависит от штата?

Или попал не на того человека - тут такое бывает.

Еще есть необходимый набор документов, в том числе ССН.

Поддтверждение адреса проживания - договор лиза и билы на комуналь, письма. Может зависит от штата?Или попал не на того человека - тут такое бывает.Еще есть необходимый набор документов, в том числе ССН.Поддтверждение адреса проживания - договор лиза и билы на комуналь, письма. rjkz

Повідомлень: 15052 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7810 раз. Подякували: 4768 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лип, 2023 17:09 rjkz написав: Вообще. именно пуховик, чтобы посмотреть водопад - не очень идея.

Просто непромокаемая более-менее утепленная куртка подойдет. Вообще. именно пуховик, чтобы посмотреть водопад - не очень идея.Просто непромокаемая более-менее утепленная куртка подойдет.

Вы сделали мой день:)))))) спасибо!!!



Да, не сезон, но питаю надежду, т.к. до войны муж знакомой работал несколько месяцев в Америке. И летом зашёл в какой-то магазин за продуктами и увидел канадский пуховик на себя за 140 USD. Она звонила, советовалась: брать/ не брать. Вы сделали мой день:)))))) спасибо!!!Да, не сезон, но питаю надежду, т.к. до войны муж знакомой работал несколько месяцев в Америке. И летом зашёл в какой-то магазин за продуктами и увидел канадский пуховик на себя за 140 USD. Она звонила, советовалась: брать/ не брать. Wisznia2021 Повідомлень: 439 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 41 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лип, 2023 17:09 rjkz написав: Wisznia2021 написав: Потрібна порада мігрантів - американців. Де в Америці можна в серпні подивитися якісну пухову куртку( можна ' аляску")?

Колись мала канадський пуховик на гагачому пуху- хочу щось подібне. В Канаді не будуть, але будуть біля водоспаду. Потрібна порада мігрантів - американців. Де в Америці можна в серпні подивитися якісну пухову куртку( можна ' аляску")?Колись мала канадський пуховик на гагачому пуху- хочу щось подібне. В Канаді не будуть, але будуть біля водоспаду.



Неожиданно.

Купить в августе будет совсем непросто - не сезон.

Боюсь, что кроме попыток найти в Интернете вариантов нет.

Вероятность поиска в оффлайне будут стремиться к нулю.

Можно попробовать (вдруг???) в каком-то стоке типа Маршаллса зависелся.

Если напомните, то могу в августе глянуть или в том, что недалеко от меня что-то начнут вывешивать перед осенью.

Это, кстати, особенность американских сетей - очень тяжело что-то найти в несезон.

Ехали в 2009 году перед Рождеством (католическим) в НЙ, жене покупали пуховик в Киеве. 300 долларов. В НЙ тогда увидели самый дорогой на Манхеттене (возле Гранд Зиро) за 100. От 16 (2009 год, напомню).

Вообще. именно пуховик, чтобы посмотреть водопад - не очень идея.

Просто непромокаемая более-менее утепленная куртка подойдет. Неожиданно.Купить в августе будет совсем непросто - не сезон.Боюсь, что кроме попыток найти в Интернете вариантов нет.Вероятность поиска в оффлайне будут стремиться к нулю.Можно попробовать (вдруг???) в каком-то стоке типа Маршаллса зависелся.Если напомните, то могу в августе глянуть или в том, что недалеко от меня что-то начнут вывешивать перед осенью.Это, кстати, особенность американских сетей - очень тяжело что-то найти в несезон.Ехали в 2009 году перед Рождеством (католическим) в НЙ, жене покупали пуховик в Киеве. 300 долларов. В НЙ тогда увидели самый дорогой на Манхеттене (возле Гранд Зиро) за 100. От 16 (2009 год, напомню).Вообще. именно пуховик, чтобы посмотреть водопад - не очень идея.Просто непромокаемая более-менее утепленная куртка подойдет.

Летом возле Ниагары +35, думаю даже ветровка лишак )))

6pm.com лучший сток всего Летом возле Ниагары +35, думаю даже ветровка лишак )))6pm.com лучший сток всего stm

Повідомлень: 3912 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 631 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лип, 2023 17:11 rjkz написав: Wisznia2021 написав: Товариш дочки прожив в штаті, мабуть, три роки, але при вступі в коледж його признали нерезом. Прийшлося йому шукати грант на навчання. Мабуть, залежить від статусу. Вони документи подали ще в 2016- му, чекають на рішення. Товариш дочки прожив в штаті, мабуть, три роки, але при вступі в коледж його признали нерезом. Прийшлося йому шукати грант на навчання. Мабуть, залежить від статусу. Вони документи подали ще в 2016- му, чекають на рішення.



Может зависит от штата?

Или попал не на того человека - тут такое бывает.

Еще есть необходимый набор документов, в том числе ССН.

Поддтверждение адреса проживания - договор лиза и билы на комуналь, письма. Может зависит от штата?Или попал не на того человека - тут такое бывает.Еще есть необходимый набор документов, в том числе ССН.Поддтверждение адреса проживания - договор лиза и билы на комуналь, письма.

Вони мешкають в Каліфорнії, там і навчався. Вони мешкають в Каліфорнії, там і навчався. Wisznia2021 Повідомлень: 439 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 41 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лип, 2023 17:15 stm написав: rjkz написав: Wisznia2021 написав: Потрібна порада мігрантів - американців. Де в Америці можна в серпні подивитися якісну пухову куртку( можна ' аляску")?

Колись мала канадський пуховик на гагачому пуху- хочу щось подібне. В Канаді не будуть, але будуть біля водоспаду. Потрібна порада мігрантів - американців. Де в Америці можна в серпні подивитися якісну пухову куртку( можна ' аляску")?Колись мала канадський пуховик на гагачому пуху- хочу щось подібне. В Канаді не будуть, але будуть біля водоспаду.



Неожиданно.

Купить в августе будет совсем непросто - не сезон.

Боюсь, что кроме попыток найти в Интернете вариантов нет.

Вероятность поиска в оффлайне будут стремиться к нулю.

Можно попробовать (вдруг???) в каком-то стоке типа Маршаллса зависелся.

Если напомните, то могу в августе глянуть или в том, что недалеко от меня что-то начнут вывешивать перед осенью.

Это, кстати, особенность американских сетей - очень тяжело что-то найти в несезон.

Ехали в 2009 году перед Рождеством (католическим) в НЙ, жене покупали пуховик в Киеве. 300 долларов. В НЙ тогда увидели самый дорогой на Манхеттене (возле Гранд Зиро) за 100. От 16 (2009 год, напомню).

Вообще. именно пуховик, чтобы посмотреть водопад - не очень идея.

Просто непромокаемая более-менее утепленная куртка подойдет. Неожиданно.Купить в августе будет совсем непросто - не сезон.Боюсь, что кроме попыток найти в Интернете вариантов нет.Вероятность поиска в оффлайне будут стремиться к нулю.Можно попробовать (вдруг???) в каком-то стоке типа Маршаллса зависелся.Если напомните, то могу в августе глянуть или в том, что недалеко от меня что-то начнут вывешивать перед осенью.Это, кстати, особенность американских сетей - очень тяжело что-то найти в несезон.Ехали в 2009 году перед Рождеством (католическим) в НЙ, жене покупали пуховик в Киеве. 300 долларов. В НЙ тогда увидели самый дорогой на Манхеттене (возле Гранд Зиро) за 100. От 16 (2009 год, напомню).Вообще. именно пуховик, чтобы посмотреть водопад - не очень идея.Просто непромокаемая более-менее утепленная куртка подойдет.

Летом возле Ниагары +35, думаю даже ветровка лишак )))

6pm.com лучший сток всего Летом возле Ниагары +35, думаю даже ветровка лишак )))6pm.com лучший сток всего

Мала на увазі, що канадський пуховик краще купляти в Канаді, але будуть тільки на Американо- канадському кордоні, в саму Канаду не поїдуть:))))) Мала на увазі, що канадський пуховик краще купляти в Канаді, але будуть тільки на Американо- канадському кордоні, в саму Канаду не поїдуть:))))) Wisznia2021 Повідомлень: 439 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 41 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лип, 2023 17:21 Wisznia2021 написав: rjkz написав: Вообще. именно пуховик, чтобы посмотреть водопад - не очень идея.

Просто непромокаемая более-менее утепленная куртка подойдет. Вообще. именно пуховик, чтобы посмотреть водопад - не очень идея.Просто непромокаемая более-менее утепленная куртка подойдет.

Вы сделали мой день:)))))) спасибо!!!



Да, не сезон, но питаю надежду, т.к. до войны муж знакомой работал несколько месяцев в Америке. И летом зашёл в какой-то магазин за продуктами и увидел канадский пуховик на себя за 140 USD. Она звонила, советовалась: брать/ не брать. Вы сделали мой день:)))))) спасибо!!!Да, не сезон, но питаю надежду, т.к. до войны муж знакомой работал несколько месяцев в Америке. И летом зашёл в какой-то магазин за продуктами и увидел канадский пуховик на себя за 140 USD. Она звонила, советовалась: брать/ не брать.



Возможно, был несетевой магаз -вывесили все что есть.

Вообще канадское вызывает уважение.

У меня были канадские ботинки в Киеве, гулял с коляской в парке по 3 часа спокойно в сильные (по киевским меркам (порядка -20) морозы).

Насчет "сделал день" - не совсем понял, если это Ниагара Фоллс, то там вроде как водяная пыль стоит, впитается если в пух (фиг знает насколько тот пуховик будет вотерпруф), то ....

Если потом его использовать в Канаде или в северных штатах США - ну понятно, в Киеве он уже врядли понадобится. Возможно, был несетевой магаз -вывесили все что есть.Вообще канадское вызывает уважение.У меня были канадские ботинки в Киеве, гулял с коляской в парке по 3 часа спокойно в сильные (по киевским меркам (порядка -20) морозы).Насчет "сделал день" - не совсем понял, если это Ниагара Фоллс, то там вроде как водяная пыль стоит, впитается если в пух (фиг знает насколько тот пуховик будет вотерпруф), то ....Если потом его использовать в Канаде или в северных штатах США - ну понятно, в Киеве он уже врядли понадобится. rjkz

Повідомлень: 15052 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7810 раз. Подякували: 4768 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 985986987988 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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