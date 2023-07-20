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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 20 лип, 2023 19:43
Gastarbaiter написав:
безкоштовно
бытие определяет сознание
думаете зря один мужик 40 лет по пустыне народ водил, чтобы умер последний раб? геноцид почти устроил
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nekefer
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