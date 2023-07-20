RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 986987988989
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 19:43

  Gastarbaiter написав: безкоштовно

бытие определяет сознание
думаете зря один мужик 40 лет по пустыне народ водил, чтобы умер последний раб? геноцид почти устроил
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 587
З нами з: 24.10.14
Подякував: 40 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 21:29

  Wisznia2021 написав:Starikan,
Я Вам відповідала, але миші з'їли:))
Я була тільки на першому турі виборів, голосувала за апріорі непроходного кандидата. Він, мабуть, і 1% не набрав.

Я встиг прочитати. Мій пост теж з'їли.
В мене інше відношення до виборів, я за таких кандидатів не голосую.
Або зовсім не ходжу, або вибираю серед прохідних найменше зло. Зрозуміло, що "зло" - чисто особовий критерій.
Starikan
2
 
Повідомлень: 19605
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2546 раз.
Подякували: 3108 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 21:37

  rjkz написав: Вообще. именно пуховик, чтобы посмотреть водопад - не очень идея.
Просто непромокаемая более-менее утепленная куртка подойдет.

Младший сын с невесткой были на Ниагаре с американской стороны - там посетителям выдают специальные куртки.
Starikan
2
 
Повідомлень: 19605
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2546 раз.
Подякували: 3108 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 21:46

  rjkz написав:Может зависит от штата?
Или попал не на того человека - тут такое бывает.

Вот-вот. Отправил заявки на SSI - позвонил мужик, сказал: пшёл вон, только для граждан.
Причем это вранье, на сайте SSA прямо сказано: украинские рarolee (и еще куча категорий) имеют право. А с другой стороны, Benefit Finder на том же SSA тоже посылает подальше с SSI.
Кейсворкер тоже очень удивилась, пообещала дать другую возможность.

Здесь столько бюрократии и столько разных организаций, которые по существу занимаются одним и тем же - Украине и не снилось. Причем часто левая рука не знает, что делает правая.
Starikan
2
 
Повідомлень: 19605
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2546 раз.
Подякували: 3108 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 21:49

  slonomag написав:
  fler написав:
  slonomag написав:Посмотрел трекер за 2022 - 2400 часов )

Це називається "жити, щоб працювати")) Або хтось обманює роботодавця :wink:

Не ну это такой год просто получился, я март - сентябрь сам в Украине сидел и работал по 60-70 часов в неделю так как собственно больше заняться то было и нечем. Но даже в обычном режиме я думаю у меня 1500-1600 часов будет, уж точно не 1300.

взагалі-то 8 годинний робочий день - це 2000 годин на рік. 2400 - це не так й багато.
а всі ці розмови - 1300 - я втомився, так тяжко... це як назвати - працювати на від*бись?

а мене переконують, що без роботи буде тяжко. судячи з коментів половина форумчан й не проти взагалі нічого не робити :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3856
З нами з: 29.09.19
Подякував: 463 раз.
Подякували: 1090 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 22:00

  slonomag написав:
  fler написав:
  slonomag написав:Це називається "жити, щоб працювати")) Або хтось обманює роботодавця :wink:

Не ну это такой год просто получился, я март - сентябрь сам в Украине сидел и работал по 60-70 часов в неделю так как собственно больше заняться то было и нечем. Но даже в обычном режиме я думаю у меня 1500-1600 часов будет, уж точно не 1300.

Раскажите по подробнее про 70 часов в неделю. 😏Сколько из них вы в Ютубчике и Тик-Токе просиживали?!
Bolt
 
Повідомлень: 2097
З нами з: 09.11.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 986987988989
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bolt і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (8748)
20.07.2023 21:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.