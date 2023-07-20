бытие определяет сознание
думаете зря один мужик 40 лет по пустыне народ водил, чтобы умер последний раб? геноцид почти устроил
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Додано: Чет 20 лип, 2023 19:43
Додано: Чет 20 лип, 2023 21:29
Я встиг прочитати. Мій пост теж з'їли.
В мене інше відношення до виборів, я за таких кандидатів не голосую.
Або зовсім не ходжу, або вибираю серед прохідних найменше зло. Зрозуміло, що "зло" - чисто особовий критерій.
Додано: Чет 20 лип, 2023 21:37
Додано: Чет 20 лип, 2023 21:46
Вот-вот. Отправил заявки на SSI - позвонил мужик, сказал: пшёл вон, только для граждан.
Причем это вранье, на сайте SSA прямо сказано: украинские рarolee (и еще куча категорий) имеют право. А с другой стороны, Benefit Finder на том же SSA тоже посылает подальше с SSI.
Кейсворкер тоже очень удивилась, пообещала дать другую возможность.
Здесь столько бюрократии и столько разных организаций, которые по существу занимаются одним и тем же - Украине и не снилось. Причем часто левая рука не знает, что делает правая.
Додано: Чет 20 лип, 2023 21:49
взагалі-то 8 годинний робочий день - це 2000 годин на рік. 2400 - це не так й багато.
а всі ці розмови - 1300 - я втомився, так тяжко... це як назвати - працювати на від*бись?
а мене переконують, що без роботи буде тяжко. судячи з коментів половина форумчан й не проти взагалі нічого не робити
Додано: Чет 20 лип, 2023 22:00
Раскажите по подробнее про 70 часов в неделю. 😏Сколько из них вы в Ютубчике и Тик-Токе просиживали?!
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