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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 20 лип, 2023 19:43
Gastarbaiter написав:
безкоштовно
бытие определяет сознание
думаете зря один мужик 40 лет по пустыне народ водил, чтобы умер последний раб? геноцид почти устроил
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nekefer
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Додано: Чет 20 лип, 2023 21:29
Wisznia2021 написав:
Starikan,
Я Вам відповідала, але миші з'їли:))
Я була тільки на першому турі виборів, голосувала за апріорі непроходного кандидата. Він, мабуть, і 1% не набрав.
Я встиг прочитати. Мій пост теж з'їли.
В мене інше відношення до виборів, я за таких кандидатів не голосую.
Або зовсім не ходжу, або вибираю серед прохідних найменше зло. Зрозуміло, що "зло" - чисто особовий критерій.
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Starikan
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Додано: Чет 20 лип, 2023 21:37
rjkz написав:
Вообще. именно пуховик, чтобы посмотреть водопад - не очень идея.
Просто непромокаемая более-менее утепленная куртка подойдет.
Младший сын с невесткой были на Ниагаре с американской стороны - там посетителям выдают специальные куртки.
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Додано: Чет 20 лип, 2023 21:46
rjkz написав:
Может зависит от штата?
Или попал не на того человека - тут такое бывает.
Вот-вот. Отправил заявки на SSI - позвонил мужик, сказал: пшёл вон, только для граждан.
Причем это вранье, на сайте SSA прямо сказано: украинские рarolee (и еще куча категорий) имеют право. А с другой стороны, Benefit Finder на том же SSA тоже посылает подальше с SSI.
Кейсворкер тоже очень удивилась, пообещала дать другую возможность.
Здесь столько бюрократии и столько разных организаций, которые по существу занимаются одним и тем же - Украине и не снилось. Причем часто левая рука не знает, что делает правая.
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Starikan
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Додано: Чет 20 лип, 2023 21:49
slonomag написав: fler написав: slonomag написав:
Посмотрел трекер за 2022 - 2400 часов )
Це називається "жити, щоб працювати")) Або хтось обманює роботодавця
Не ну это такой год просто получился, я март - сентябрь сам в Украине сидел и работал по 60-70 часов в неделю так как собственно больше заняться то было и нечем. Но даже в обычном режиме я думаю у меня 1500-1600 часов будет, уж точно не 1300.
взагалі-то 8 годинний робочий день - це 2000 годин на рік. 2400 - це не так й багато.
а всі ці розмови - 1300 - я втомився, так тяжко... це як назвати - працювати на від*бись?
а мене переконують, що без роботи буде тяжко. судячи з коментів половина форумчан й не проти взагалі нічого не робити
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Shaman
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Додано: Чет 20 лип, 2023 22:00
Раскажите по подробнее про 70 часов в неделю. 😏Сколько из них вы в Ютубчике и Тик-Токе просиживали?!
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Bolt
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Додано: Чет 20 лип, 2023 22:18
Bolt
А кто будет интенсивно и по полсуток даже головой и после стимуляторов впахивать?
Это как качки проводят в спортзале по 4 часа в день, делая один подход по два раза каждые полчаса, остальное время пьют протеины и смотрят на себя в зеркало
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барабашов
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Додано: Чет 20 лип, 2023 22:19
Starikan написав:
Здесь столько бюрократии и столько разных организаций, которые по существу занимаются одним и тем же - Украине и не снилось. Причем часто левая рука не знает, что делает правая.
Порівняння доволі глупе. Можна було б порівнювати, якщо жили б у США та Україні по 30 років, і мали б резиденство США та України.
А так представляю пакистанця в Крижополі який живе в Україні 3 місяці і не знає мови.
Він напевно скаже що
Здесь столько бюрократии и столько разных организаций, которые по существу занимаются одним и тем же - Пакистані не снилось. Причем часто левая рука не знает, что делает правая.
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BIGor
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Додано: Чет 20 лип, 2023 22:22
барабашов написав:Bolt
А кто будет интенсивно и по полсуток даже головой и после стимуляторов впахивать?
Это как качки проводят в спортзале по 4 часа в день, делая один подход по два раза каждые полчаса, остальное время пьют протеины и смотрят на себя в зеркало
Ну, вот мне интересно, я некоторое время интенсивно головой работал. Ну часиков 5-6 в день реально. Физически и 10 часов в день без проблем.
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Bolt
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Додано: Чет 20 лип, 2023 22:29
BIGor написав: Starikan написав:
Здесь столько бюрократии и столько разных организаций, которые по существу занимаются одним и тем же - Украине и не снилось. Причем часто левая рука не знает, что делает правая.
Порівняння доволі глупе. Можна було б порівнювати, якщо жили б у США та Україні по 30 років, і мали б резиденство США та України.
А так представляю пакистанця в Крижополі який живе в Україні 3 місяці і не знає мови.
Він напевно скаже що
Здесь столько бюрократии и столько разных организаций, которые по существу занимаются одним и тем же - Пакистані не снилось. Причем часто левая рука не знает, что делает правая.
В скольких странах Вы побывали и поработали, чтобы так безапелляционно обвинять меня в глупости? От вас только хамство и слышу, сразу видно, что Крыжополь из вас не вышел.
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Starikan
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