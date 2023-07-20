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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 987988989990> Додано: Чет 20 лип, 2023 19:43 Gastarbaiter написав: безкоштовно безкоштовно

бытие определяет сознание

думаете зря один мужик 40 лет по пустыне народ водил, чтобы умер последний раб? геноцид почти устроил бытие определяет сознаниедумаете зря один мужик 40 лет по пустыне народ водил, чтобы умер последний раб? геноцид почти устроил nekefer

Повідомлень: 587 З нами з: 24.10.14 Подякував: 40 раз. Подякували: 72 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лип, 2023 21:29 Wisznia2021 написав: Starikan,

Я Вам відповідала, але миші з'їли:))

Я була тільки на першому турі виборів, голосувала за апріорі непроходного кандидата. Він, мабуть, і 1% не набрав. Starikan,Я Вам відповідала, але миші з'їли:))Я була тільки на першому турі виборів, голосувала за апріорі непроходного кандидата. Він, мабуть, і 1% не набрав.

Я встиг прочитати. Мій пост теж з'їли.

В мене інше відношення до виборів, я за таких кандидатів не голосую.

Або зовсім не ходжу, або вибираю серед прохідних найменше зло. Зрозуміло, що "зло" - чисто особовий критерій. Я встиг прочитати. Мій пост теж з'їли.В мене інше відношення до виборів, я за таких кандидатів не голосую.Або зовсім не ходжу, або вибираю серед прохідних найменше зло. Зрозуміло, що "зло" - чисто особовий критерій. Starikan 2 Повідомлень: 19608 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2546 раз. Подякували: 3108 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лип, 2023 21:37 rjkz написав: Вообще. именно пуховик, чтобы посмотреть водопад - не очень идея.

Просто непромокаемая более-менее утепленная куртка подойдет. Вообще. именно пуховик, чтобы посмотреть водопад - не очень идея.Просто непромокаемая более-менее утепленная куртка подойдет.

Младший сын с невесткой были на Ниагаре с американской стороны - там посетителям выдают специальные куртки. Младший сын с невесткой были на Ниагаре с американской стороны - там посетителям выдают специальные куртки. Starikan 2 Повідомлень: 19608 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2546 раз. Подякували: 3108 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лип, 2023 21:46 rjkz написав: Может зависит от штата?

Или попал не на того человека - тут такое бывает. Может зависит от штата?Или попал не на того человека - тут такое бывает.

Вот-вот. Отправил заявки на SSI - позвонил мужик, сказал: пшёл вон, только для граждан.

Причем это вранье, на сайте SSA прямо сказано: украинские рarolee (и еще куча категорий) имеют право. А с другой стороны, Benefit Finder на том же SSA тоже посылает подальше с SSI.

Кейсворкер тоже очень удивилась, пообещала дать другую возможность.



Здесь столько бюрократии и столько разных организаций, которые по существу занимаются одним и тем же - Украине и не снилось. Причем часто левая рука не знает, что делает правая. Вот-вот. Отправил заявки на SSI - позвонил мужик, сказал: пшёл вон, только для граждан.Причем это вранье, на сайте SSA прямо сказано: украинские рarolee (и еще куча категорий) имеют право. А с другой стороны, Benefit Finder на том же SSA тоже посылает подальше с SSI.Кейсворкер тоже очень удивилась, пообещала дать другую возможность.Здесь столько бюрократии и столько разных организаций, которые по существу занимаются одним и тем же - Украине и не снилось. Причем часто левая рука не знает, что делает правая. Starikan 2 Повідомлень: 19608 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2546 раз. Подякували: 3108 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лип, 2023 21:49 slonomag написав: fler написав: slonomag написав: Посмотрел трекер за 2022 - 2400 часов ) Посмотрел трекер за 2022 - 2400 часов )

Це називається "жити, щоб працювати")) Або хтось обманює роботодавця Це називається "жити, щоб працювати")) Або хтось обманює роботодавця

Не ну это такой год просто получился, я март - сентябрь сам в Украине сидел и работал по 60-70 часов в неделю так как собственно больше заняться то было и нечем. Но даже в обычном режиме я думаю у меня 1500-1600 часов будет, уж точно не 1300. Не ну это такой год просто получился, я март - сентябрь сам в Украине сидел и работал по 60-70 часов в неделю так как собственно больше заняться то было и нечем. Но даже в обычном режиме я думаю у меня 1500-1600 часов будет, уж точно не 1300.

взагалі-то 8 годинний робочий день - це 2000 годин на рік. 2400 - це не так й багато.

а всі ці розмови - 1300 - я втомився, так тяжко... це як назвати - працювати на від*бись?



а мене переконують, що без роботи буде тяжко. судячи з коментів половина форумчан й не проти взагалі нічого не робити взагалі-то 8 годинний робочий день - це 2000 годин на рік. 2400 - це не так й багато.а всі ці розмови - 1300 - я втомився, так тяжко... це як назвати - працювати на від*бись?а мене переконують, що без роботи буде тяжко. судячи з коментів половина форумчан й не проти взагалі нічого не робити Shaman

Повідомлень: 3856 З нами з: 29.09.19 Подякував: 463 раз. Подякували: 1091 раз. Профіль 1 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лип, 2023 22:00 slonomag написав: fler написав: slonomag написав: Це називається "жити, щоб працювати")) Або хтось обманює роботодавця Це називається "жити, щоб працювати")) Або хтось обманює роботодавця

Не ну это такой год просто получился, я март - сентябрь сам в Украине сидел и работал по 60-70 часов в неделю так как собственно больше заняться то было и нечем. Но даже в обычном режиме я думаю у меня 1500-1600 часов будет, уж точно не 1300. Не ну это такой год просто получился, я март - сентябрь сам в Украине сидел и работал по 60-70 часов в неделю так как собственно больше заняться то было и нечем. Но даже в обычном режиме я думаю у меня 1500-1600 часов будет, уж точно не 1300.

Раскажите по подробнее про 70 часов в неделю. 😏Сколько из них вы в Ютубчике и Тик-Токе просиживали?! Раскажите по подробнее про 70 часов в неделю. 😏Сколько из них вы в Ютубчике и Тик-Токе просиживали?! Bolt Повідомлень: 2099 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 155 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лип, 2023 22:18 Bolt

А кто будет интенсивно и по полсуток даже головой и после стимуляторов впахивать?

Это как качки проводят в спортзале по 4 часа в день, делая один подход по два раза каждые полчаса, остальное время пьют протеины и смотрят на себя в зеркало барабашов Повідомлень: 3314 З нами з: 16.06.15 Подякував: 253 раз. Подякували: 314 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лип, 2023 22:19 Re: Еміграція, заробітчанство Starikan написав: Здесь столько бюрократии и столько разных организаций, которые по существу занимаются одним и тем же - Украине и не снилось. Причем часто левая рука не знает, что делает правая. Здесь столько бюрократии и столько разных организаций, которые по существу занимаются одним и тем же - Украине и не снилось. Причем часто левая рука не знает, что делает правая.

Порівняння доволі глупе. Можна було б порівнювати, якщо жили б у США та Україні по 30 років, і мали б резиденство США та України.

А так представляю пакистанця в Крижополі який живе в Україні 3 місяці і не знає мови.

Він напевно скаже що

Здесь столько бюрократии и столько разных организаций, которые по существу занимаются одним и тем же - Пакистані не снилось. Причем часто левая рука не знает, что делает правая. Порівняння доволі глупе. Можна було б порівнювати, якщо жили б у США та Україні по 30 років, і мали б резиденство США та України.А так представляю пакистанця в Крижополі який живе в Україні 3 місяці і не знає мови.Він напевно скаже що BIGor

Повідомлень: 7923 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1203 раз. Подякували: 1623 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лип, 2023 22:22 барабашов написав: Bolt

А кто будет интенсивно и по полсуток даже головой и после стимуляторов впахивать?

Это как качки проводят в спортзале по 4 часа в день, делая один подход по два раза каждые полчаса, остальное время пьют протеины и смотрят на себя в зеркало А кто будет интенсивно и по полсуток даже головой и после стимуляторов впахивать?Это как качки проводят в спортзале по 4 часа в день, делая один подход по два раза каждые полчаса, остальное время пьют протеины и смотрят на себя в зеркало

Ну, вот мне интересно, я некоторое время интенсивно головой работал. Ну часиков 5-6 в день реально. Физически и 10 часов в день без проблем. Ну, вот мне интересно, я некоторое время интенсивно головой работал. Ну часиков 5-6 в день реально. Физически и 10 часов в день без проблем. Bolt Повідомлень: 2099 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 155 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лип, 2023 22:29 BIGor написав: Starikan написав: Здесь столько бюрократии и столько разных организаций, которые по существу занимаются одним и тем же - Украине и не снилось. Причем часто левая рука не знает, что делает правая. Здесь столько бюрократии и столько разных организаций, которые по существу занимаются одним и тем же - Украине и не снилось. Причем часто левая рука не знает, что делает правая.

Порівняння доволі глупе. Можна було б порівнювати, якщо жили б у США та Україні по 30 років, і мали б резиденство США та України.

А так представляю пакистанця в Крижополі який живе в Україні 3 місяці і не знає мови.

Він напевно скаже що

Здесь столько бюрократии и столько разных организаций, которые по существу занимаются одним и тем же - Пакистані не снилось. Причем часто левая рука не знает, что делает правая. Порівняння доволі глупе. Можна було б порівнювати, якщо жили б у США та Україні по 30 років, і мали б резиденство США та України.А так представляю пакистанця в Крижополі який живе в Україні 3 місяці і не знає мови.Він напевно скаже що

В скольких странах Вы побывали и поработали, чтобы так безапелляционно обвинять меня в глупости? От вас только хамство и слышу, сразу видно, что Крыжополь из вас не вышел. В скольких странах Вы побывали и поработали, чтобы так безапелляционно обвинять меня в глупости? От вас только хамство и слышу, сразу видно, что Крыжополь из вас не вышел. Starikan 2 Повідомлень: 19608 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2546 раз. Подякували: 3108 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 987988989990> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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