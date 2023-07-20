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#<1 ... 987988989990 Додано: Чет 20 лип, 2023 22:41 nekefer написав: ЛАД написав: Но мы всё же не Эритрея. Но мы всё же не Эритрея.

Почему? Примитивные Шахеды погонщиков верблюдов оказались эффективнее полумифических Кольчуг покорителей космоса

Или Вы по цвету кожи? Почему? Примитивные Шахеды погонщиков верблюдов оказались эффективнее полумифических Кольчуг покорителей космосаИли Вы по цвету кожи?

Иран тоже далеко не Эритрея.

Не знаю, насколько примитивны Шахеды, но иранцы далеко не примитивные погонщики верблюдов. Иран тоже далеко не Эритрея.Не знаю, насколько примитивны Шахеды, но иранцы далеко не примитивные погонщики верблюдов. ЛАД 2 Повідомлень: 25233 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5080 раз. Подякували: 4728 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лип, 2023 22:49 Bolt написав: Раскажите по подробнее про 70 часов в неделю. 😏Сколько из них вы в Ютубчике и Тик-Токе просиживали?! Раскажите по подробнее про 70 часов в неделю. 😏Сколько из них вы в Ютубчике и Тик-Токе просиживали?!

7*10 = 70. Не ну это же не тупо писание кода 70 часов. Всякие созвоны/митинги/поболтать, обсудить что и как дальше делать. Часа по 2 в день - я же не буду это бесплатно делать. Все вносится в рабочее время. Ну а так в чем проблема, встал в 9, до 10 снял чехлы, до 11 созвоны, поработал до 16. Обед. 17-18 еще час созвонов и потом с 18 до 21 еще 3 часа добил. 21 - 24 потупил перед телевизором, приговорил пару литров пива. И так 6.5 месяцев подряд ) Конечно без вечернего пива крыша бы поехала наверное уже через 2 недели в таком режиме, а так типа перезагрузка каждый вечер - терпимо. Пол года удалось продержаться.



Зато до сих пор живу в Испании на те деньги что успел настрогать за эти пол года, а вся новая зп собирается на ипотеку. 7*10 = 70. Не ну это же не тупо писание кода 70 часов. Всякие созвоны/митинги/поболтать, обсудить что и как дальше делать. Часа по 2 в день - я же не буду это бесплатно делать. Все вносится в рабочее время. Ну а так в чем проблема, встал в 9, до 10 снял чехлы, до 11 созвоны, поработал до 16. Обед. 17-18 еще час созвонов и потом с 18 до 21 еще 3 часа добил. 21 - 24 потупил перед телевизором, приговорил пару литров пива. И так 6.5 месяцев подряд ) Конечно без вечернего пива крыша бы поехала наверное уже через 2 недели в таком режиме, а так типа перезагрузка каждый вечер - терпимо. Пол года удалось продержаться.Зато до сих пор живу в Испании на те деньги что успел настрогать за эти пол года, а вся новая зп собирается на ипотеку. slonomag Повідомлень: 313 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лип, 2023 22:57 Bolt написав: .........

Я тоже за оффлайн. Малой в 11 перешёл. Я уже мысленно расстался с приблизительно 2 куе на репетиторов, в связи, с тем что последние три года практически не было нормального обучения. Вероятность прилета в школу приблизительно такая же как в дом

(живу в нескольких км от подстанции которую рашка раза три обстреливали пока в конец не развалила. Некоторые ракеты падали в километре от неё. 😏 .........Я тоже за оффлайн. Малой в 11 перешёл. Я уже мысленно расстался с приблизительно 2 куе на репетиторов, в связи, с тем что последние три года практически не было нормального обучения. Вероятность прилета в школу приблизительно такая же как в дом(живу в нескольких км от подстанции которую рашка раза три обстреливали пока в конец не развалила. Некоторые ракеты падали в километре от неё. 😏

Согласен.

Но в старших классах у детей (правда, не всех) есть хоть какая-то сознательность и понимание того, что знания нужны.

А у меня внучка идёт в 1-й класс. Онлайн просто не представляю. Согласен.Но в старших классах у детей (правда, не всех) есть хоть какая-то сознательность и понимание того, что знания нужны.А у меня внучка идёт в 1-й класс. Онлайн просто не представляю. ЛАД 2 Повідомлень: 25233 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5080 раз. Подякували: 4728 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лип, 2023 23:06 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: взагалі-то 8 годинний робочий день - це 2000 годин на рік. 2400 - це не так й багато.

а всі ці розмови - 1300 - я втомився, так тяжко... це як назвати - працювати на від*бись?



а мене переконують, що без роботи буде тяжко. судячи з коментів половина форумчан й не проти взагалі нічого не робити взагалі-то 8 годинний робочий день - це 2000 годин на рік. 2400 - це не так й багато.а всі ці розмови - 1300 - я втомився, так тяжко... це як назвати - працювати на від*бись?а мене переконують, що без роботи буде тяжко. судячи з коментів половина форумчан й не проти взагалі нічого не робити

Ото точно ) была бы мотивация. У меня был план, собственно он и реализуется как я и хотел. Да, надо было поработать сверх нормы, но блин, вот сидит сейчас тут со мной еще 1 ИТ, ситуация была 1 в 1 как у меня - семья уехала, а он в Украине застрял. Только вместо того чтобы использовать время по уму он сидел и голову пеплом посыпал "как все плохо". По итогу приехал в Испанию с 3 копейками в кармане, живет от инвойса к инвойсу и собирать на ипотеку наверное будет еще лет 5, так как с учетом аренды и налогов скирдовать реально пускай 1-2к уе в месяц. А ориентир на первый взнос 70-80куе. Ото точно ) была бы мотивация. У меня был план, собственно он и реализуется как я и хотел. Да, надо было поработать сверх нормы, но блин, вот сидит сейчас тут со мной еще 1 ИТ, ситуация была 1 в 1 как у меня - семья уехала, а он в Украине застрял. Только вместо того чтобы использовать время по уму он сидел и голову пеплом посыпал "как все плохо". По итогу приехал в Испанию с 3 копейками в кармане, живет от инвойса к инвойсу и собирать на ипотеку наверное будет еще лет 5, так как с учетом аренды и налогов скирдовать реально пускай 1-2к уе в месяц. А ориентир на первый взнос 70-80куе. slonomag Повідомлень: 313 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лип, 2023 23:10 Shaman написав: slonomag написав: fler написав: ---------------------

slonomag

Посмотрел трекер за 2022 - 2400 часов )

----------------------

Це називається "жити, щоб працювати")) Або хтось обманює роботодавця ---------------------Посмотрел трекер за 2022 - 2400 часов )----------------------Це називається "жити, щоб працювати")) Або хтось обманює роботодавця

Не ну это такой год просто получился, я март - сентябрь сам в Украине сидел и работал по 60-70 часов в неделю так как собственно больше заняться то было и нечем. Но даже в обычном режиме я думаю у меня 1500-1600 часов будет, уж точно не 1300. Не ну это такой год просто получился, я март - сентябрь сам в Украине сидел и работал по 60-70 часов в неделю так как собственно больше заняться то было и нечем. Но даже в обычном режиме я думаю у меня 1500-1600 часов будет, уж точно не 1300.

взагалі-то 8 годинний робочий день - це 2000 годин на рік. 2400 - це не так й багато.

а всі ці розмови - 1300 - я втомився, так тяжко... це як назвати - працювати на від*бись?



а мене переконують, що без роботи буде тяжко. судячи з коментів половина форумчан й не проти взагалі нічого не робити взагалі-то 8 годинний робочий день - це 2000 годин на рік. 2400 - це не так й багато.а всі ці розмови - 1300 - я втомився, так тяжко... це як назвати - працювати на від*бись?а мене переконують, що без роботи буде тяжко. судячи з коментів половина форумчан й не проти взагалі нічого не робити

Дело в том, что они никогда не пробовали долго не работать. И не особо пробовали жить с низкими доходами (хотя бы относительно низкими).

А вообще, когда-то ещё в молодости говорил - пенсию надо давать примерно с 20 до 30, а потом работать до смерти.



Но вообще, если считать по КЗОТу 2000 часов не получится - отпуск, праздники. Где-то 1800 и выйдет. Меньше у меня, наверно, никогда и не было. До пенсии. Дело в том, что они никогда не пробовали долго не работать. И не особо пробовали жить с низкими доходами (хотя бы относительно низкими).А вообще, когда-то ещё в молодости говорил - пенсию надо давать примерно с 20 до 30, а потом работать до смерти.Но вообще, если считать по КЗОТу 2000 часов не получится - отпуск, праздники. Где-то 1800 и выйдет. Меньше у меня, наверно, никогда и не было. До пенсии. ЛАД 2 Повідомлень: 25233 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5080 раз. Подякували: 4728 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лип, 2023 23:27 slonomag написав: Shaman написав: взагалі-то 8 годинний робочий день - це 2000 годин на рік. 2400 - це не так й багато.

а всі ці розмови - 1300 - я втомився, так тяжко... це як назвати - працювати на від*бись?



а мене переконують, що без роботи буде тяжко. судячи з коментів половина форумчан й не проти взагалі нічого не робити взагалі-то 8 годинний робочий день - це 2000 годин на рік. 2400 - це не так й багато.а всі ці розмови - 1300 - я втомився, так тяжко... це як назвати - працювати на від*бись?а мене переконують, що без роботи буде тяжко. судячи з коментів половина форумчан й не проти взагалі нічого не робити

Ото точно ) была бы мотивация. У меня был план, собственно он и реализуется как я и хотел. Да, надо было поработать сверх нормы, но блин, вот сидит сейчас тут со мной еще 1 ИТ, ситуация была 1 в 1 как у меня - семья уехала, а он в Украине застрял. Только вместо того чтобы использовать время по уму он сидел и голову пеплом посыпал "как все плохо". По итогу приехал в Испанию с 3 копейками в кармане, живет от инвойса к инвойсу и собирать на ипотеку наверное будет еще лет 5, так как с учетом аренды и налогов скирдовать реально пускай 1-2к уе в месяц. А ориентир на первый взнос 70-80куе. Ото точно ) была бы мотивация. У меня был план, собственно он и реализуется как я и хотел. Да, надо было поработать сверх нормы, но блин, вот сидит сейчас тут со мной еще 1 ИТ, ситуация была 1 в 1 как у меня - семья уехала, а он в Украине застрял. Только вместо того чтобы использовать время по уму он сидел и голову пеплом посыпал "как все плохо". По итогу приехал в Испанию с 3 копейками в кармане, живет от инвойса к инвойсу и собирать на ипотеку наверное будет еще лет 5, так как с учетом аренды и налогов скирдовать реально пускай 1-2к уе в месяц. А ориентир на первый взнос 70-80куе.

Пусть в Грецию дует. Там за первый взнос в Испании, вполне себе годный квартирка в Афинах можно прикупить. Пусть в Грецию дует. Там за первый взнос в Испании, вполне себе годный квартирка в Афинах можно прикупить. Bolt Повідомлень: 2099 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 155 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лип, 2023 23:32 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Shaman написав: slonomag написав: Не ну это такой год просто получился, я март - сентябрь сам в Украине сидел и работал по 60-70 часов в неделю так как собственно больше заняться то было и нечем. Но даже в обычном режиме я думаю у меня 1500-1600 часов будет, уж точно не 1300. Не ну это такой год просто получился, я март - сентябрь сам в Украине сидел и работал по 60-70 часов в неделю так как собственно больше заняться то было и нечем. Но даже в обычном режиме я думаю у меня 1500-1600 часов будет, уж точно не 1300.

взагалі-то 8 годинний робочий день - це 2000 годин на рік. 2400 - це не так й багато.

а всі ці розмови - 1300 - я втомився, так тяжко... це як назвати - працювати на від*бись?



а мене переконують, що без роботи буде тяжко. судячи з коментів половина форумчан й не проти взагалі нічого не робити взагалі-то 8 годинний робочий день - це 2000 годин на рік. 2400 - це не так й багато.а всі ці розмови - 1300 - я втомився, так тяжко... це як назвати - працювати на від*бись?а мене переконують, що без роботи буде тяжко. судячи з коментів половина форумчан й не проти взагалі нічого не робити

Дело в том, что они никогда не пробовали долго не работать. И не особо пробовали жить с низкими доходами (хотя бы относительно низкими).

А вообще, когда-то ещё в молодости говорил - пенсию надо давать примерно с 20 до 30, а потом работать до смерти.



Но вообще, если считать по КЗОТу 2000 часов не получится - отпуск, праздники. Где-то 1800 и выйдет. Меньше у меня, наверно, никогда и не было. До пенсии. Дело в том, что они никогда не пробовали долго не работать. И не особо пробовали жить с низкими доходами (хотя бы относительно низкими).А вообще, когда-то ещё в молодости говорил - пенсию надо давать примерно с 20 до 30, а потом работать до смерти.Но вообще, если считать по КЗОТу 2000 часов не получится - отпуск, праздники. Где-то 1800 и выйдет. Меньше у меня, наверно, никогда и не было. До пенсии.



Навіть по КЗпП можна овертайми брати. Було кілька разів - виходив на вихідні на дві доби. Записали як 48 годин.

П.С. Ви от зараз точно по стереотипах якихось пишете. "А вони й не пробували". Може, як раз навпаки, "попробували", і вирішили більше не повторювати. Навіть по КЗпП можна овертайми брати. Було кілька разів - виходив на вихідні на дві доби. Записали як 48 годин.П.С. Ви от зараз точно по стереотипах якихось пишете. "А вони й не пробували". Може, як раз навпаки, "попробували", і вирішили більше не повторювати. Faceless

Модератор Повідомлень: 33453 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7788 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 987988989990 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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