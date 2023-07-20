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Bolt написав:Раскажите по подробнее про 70 часов в неделю. 😏Сколько из них вы в Ютубчике и Тик-Токе просиживали?!
7*10 = 70. Не ну это же не тупо писание кода 70 часов. Всякие созвоны/митинги/поболтать, обсудить что и как дальше делать. Часа по 2 в день - я же не буду это бесплатно делать. Все вносится в рабочее время. Ну а так в чем проблема, встал в 9, до 10 снял чехлы, до 11 созвоны, поработал до 16. Обед. 17-18 еще час созвонов и потом с 18 до 21 еще 3 часа добил. 21 - 24 потупил перед телевизором, приговорил пару литров пива. И так 6.5 месяцев подряд ) Конечно без вечернего пива крыша бы поехала наверное уже через 2 недели в таком режиме, а так типа перезагрузка каждый вечер - терпимо. Пол года удалось продержаться.
Зато до сих пор живу в Испании на те деньги что успел настрогать за эти пол года, а вся новая зп собирается на ипотеку.
Bolt написав:......... Я тоже за оффлайн. Малой в 11 перешёл. Я уже мысленно расстался с приблизительно 2 куе на репетиторов, в связи, с тем что последние три года практически не было нормального обучения. Вероятность прилета в школу приблизительно такая же как в дом (живу в нескольких км от подстанции которую рашка раза три обстреливали пока в конец не развалила. Некоторые ракеты падали в километре от неё. 😏
Согласен. Но в старших классах у детей (правда, не всех) есть хоть какая-то сознательность и понимание того, что знания нужны. А у меня внучка идёт в 1-й класс. Онлайн просто не представляю.
Shaman написав:взагалі-то 8 годинний робочий день - це 2000 годин на рік. 2400 - це не так й багато. а всі ці розмови - 1300 - я втомився, так тяжко... це як назвати - працювати на від*бись?
а мене переконують, що без роботи буде тяжко. судячи з коментів половина форумчан й не проти взагалі нічого не робити
Ото точно ) была бы мотивация. У меня был план, собственно он и реализуется как я и хотел. Да, надо было поработать сверх нормы, но блин, вот сидит сейчас тут со мной еще 1 ИТ, ситуация была 1 в 1 как у меня - семья уехала, а он в Украине застрял. Только вместо того чтобы использовать время по уму он сидел и голову пеплом посыпал "как все плохо". По итогу приехал в Испанию с 3 копейками в кармане, живет от инвойса к инвойсу и собирать на ипотеку наверное будет еще лет 5, так как с учетом аренды и налогов скирдовать реально пускай 1-2к уе в месяц. А ориентир на первый взнос 70-80куе.
fler написав:--------------------- slonomag Посмотрел трекер за 2022 - 2400 часов ) ---------------------- Це називається "жити, щоб працювати")) Або хтось обманює роботодавця
Не ну это такой год просто получился, я март - сентябрь сам в Украине сидел и работал по 60-70 часов в неделю так как собственно больше заняться то было и нечем. Но даже в обычном режиме я думаю у меня 1500-1600 часов будет, уж точно не 1300.
взагалі-то 8 годинний робочий день - це 2000 годин на рік. 2400 - це не так й багато. а всі ці розмови - 1300 - я втомився, так тяжко... це як назвати - працювати на від*бись?
а мене переконують, що без роботи буде тяжко. судячи з коментів половина форумчан й не проти взагалі нічого не робити
Дело в том, что они никогда не пробовали долго не работать. И не особо пробовали жить с низкими доходами (хотя бы относительно низкими). А вообще, когда-то ещё в молодости говорил - пенсию надо давать примерно с 20 до 30, а потом работать до смерти.
Но вообще, если считать по КЗОТу 2000 часов не получится - отпуск, праздники. Где-то 1800 и выйдет. Меньше у меня, наверно, никогда и не было. До пенсии.
Shaman написав:взагалі-то 8 годинний робочий день - це 2000 годин на рік. 2400 - це не так й багато. а всі ці розмови - 1300 - я втомився, так тяжко... це як назвати - працювати на від*бись?
а мене переконують, що без роботи буде тяжко. судячи з коментів половина форумчан й не проти взагалі нічого не робити
Ото точно ) была бы мотивация. У меня был план, собственно он и реализуется как я и хотел. Да, надо было поработать сверх нормы, но блин, вот сидит сейчас тут со мной еще 1 ИТ, ситуация была 1 в 1 как у меня - семья уехала, а он в Украине застрял. Только вместо того чтобы использовать время по уму он сидел и голову пеплом посыпал "как все плохо". По итогу приехал в Испанию с 3 копейками в кармане, живет от инвойса к инвойсу и собирать на ипотеку наверное будет еще лет 5, так как с учетом аренды и налогов скирдовать реально пускай 1-2к уе в месяц. А ориентир на первый взнос 70-80куе.
Пусть в Грецию дует. Там за первый взнос в Испании, вполне себе годный квартирка в Афинах можно прикупить.
slonomag написав:Не ну это такой год просто получился, я март - сентябрь сам в Украине сидел и работал по 60-70 часов в неделю так как собственно больше заняться то было и нечем. Но даже в обычном режиме я думаю у меня 1500-1600 часов будет, уж точно не 1300.
взагалі-то 8 годинний робочий день - це 2000 годин на рік. 2400 - це не так й багато. а всі ці розмови - 1300 - я втомився, так тяжко... це як назвати - працювати на від*бись?
а мене переконують, що без роботи буде тяжко. судячи з коментів половина форумчан й не проти взагалі нічого не робити
Дело в том, что они никогда не пробовали долго не работать. И не особо пробовали жить с низкими доходами (хотя бы относительно низкими). А вообще, когда-то ещё в молодости говорил - пенсию надо давать примерно с 20 до 30, а потом работать до смерти.
Но вообще, если считать по КЗОТу 2000 часов не получится - отпуск, праздники. Где-то 1800 и выйдет. Меньше у меня, наверно, никогда и не было. До пенсии.
Навіть по КЗпП можна овертайми брати. Було кілька разів - виходив на вихідні на дві доби. Записали як 48 годин. П.С. Ви от зараз точно по стереотипах якихось пишете. "А вони й не пробували". Може, як раз навпаки, "попробували", і вирішили більше не повторювати.
Хотя пока неясно, продлят ли им немецкие власти право на проживание, ограниченное на данный момент мартом 2024 года, почти половина беженцев (44%), согласно опросу, заявили, что намерены остаться в Германии дольше. "То есть, по крайней мере, еще на несколько лет или даже навсегда", как отмечается в исследовании. По сравнению с первым опросом, проведенным в конце лета 2022 года, это на пять процентных пунктов больше. ......... Определенную роль играет и жилищная ситуация. "Люди, проживающие в частном жилье, чаще демонстрируют намерение остаться на продолжительное время в ФРГ, чем беженцы, которые живут в гостиницах или пансионатах", - пояснил Грапка. При этом, по данным опроса, 79% беженцев сейчас проживают в частном жилье, в конце лета прошлого года этот показатель составлял 74%. ........ Значительную часть беженцев составляют дети и подростки: примерно каждая вторая украинка прибыла в Германию хотя бы с одним несовершеннолетним ребенком.
slonomag написав:Не ну это такой год просто получился, я март - сентябрь сам в Украине сидел и работал по 60-70 часов в неделю так как собственно больше заняться то было и нечем. Но даже в обычном режиме я думаю у меня 1500-1600 часов будет, уж точно не 1300.
взагалі-то 8 годинний робочий день - це 2000 годин на рік. 2400 - це не так й багато. а всі ці розмови - 1300 - я втомився, так тяжко... це як назвати - працювати на від*бись?
а мене переконують, що без роботи буде тяжко. судячи з коментів половина форумчан й не проти взагалі нічого не робити
Дело в том, что они никогда не пробовали долго не работать. И не особо пробовали жить с низкими доходами (хотя бы относительно низкими). А вообще, когда-то ещё в молодости говорил - пенсию надо давать примерно с 20 до 30, а потом работать до смерти.
Но вообще, если считать по КЗОТу 2000 часов не получится - отпуск, праздники. Где-то 1800 и выйдет. Меньше у меня, наверно, никогда и не было. До пенсии.
вас почули, але лише наполовину - пенсія 20-30 не зайшла, а от працювати довго після 60 - це зараз легко
Shaman написав:взагалі-то 8 годинний робочий день - це 2000 годин на рік. 2400 - це не так й багато. а всі ці розмови - 1300 - я втомився, так тяжко... це як назвати - працювати на від*бись?
а мене переконують, що без роботи буде тяжко. судячи з коментів половина форумчан й не проти взагалі нічого не робити
Дело в том, что они никогда не пробовали долго не работать. И не особо пробовали жить с низкими доходами (хотя бы относительно низкими). А вообще, когда-то ещё в молодости говорил - пенсию надо давать примерно с 20 до 30, а потом работать до смерти.
Но вообще, если считать по КЗОТу 2000 часов не получится - отпуск, праздники. Где-то 1800 и выйдет. Меньше у меня, наверно, никогда и не было. До пенсии.
вас почули, але лише наполовину - пенсія 20-30 не зайшла, а от працювати довго після 60 - це зараз легко
rjkz написав:Может зависит от штата? Или попал не на того человека - тут такое бывает.
Вот-вот. Отправил заявки на SSI - позвонил мужик, сказал: пшёл вон, только для граждан. Причем это вранье, на сайте SSA прямо сказано: украинские рarolee (и еще куча категорий) имеют право. А с другой стороны, Benefit Finder на том же SSA тоже посылает подальше с SSI. Кейсворкер тоже очень удивилась, пообещала дать другую возможность.
Здесь столько бюрократии и столько разных организаций, которые по существу занимаются одним и тем же - Украине и не снилось. Причем часто левая рука не знает, что делает правая.
Да, есть такое. Постоянно с этим сталкивался. Причем там, где мне приходилось "копья ломать", мой подчиненный, который по Ю4Ю, проходит как по маслу.