Bolt написав:Shaman написав:ЛАД написав:Дело в том, что они никогда не пробовали долго не работать. И не особо пробовали жить с низкими доходами (хотя бы относительно низкими).
А вообще, когда-то ещё в молодости говорил - пенсию надо давать примерно с 20 до 30, а потом работать до смерти.
Но вообще, если считать по КЗОТу 2000 часов не получится - отпуск, праздники. Где-то 1800 и выйдет. Меньше у меня, наверно, никогда и не было. До пенсии.
вас почули, але лише наполовину - пенсія 20-30 не зайшла, а от працювати довго після 60 - це зараз легко
Яке. Вже в 45 на роботу не беруть.
Щоб приходив на годинку, і в робочий час будував дачку? Так, на таких цінних кадрів попит невеликий.